À L'ATTENTION DES JOURNALISTES, RÉDACTEURS EN CHEF ET COORDONNATEURS DES PRIX * // Appel de candidatures Prix Hillman du journalisme canadien, Date limite : 15 janvier 2021

Le prix annuel honore l'excellence en journalisme au service du bien commun.

TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - La Sidney Hillman Foundation accepte maintenant les candidatures pour le Prix canadien Hillman 2021 qui récompense l'excellence en matière de journalisme d'investigation.

Le Prix Hillman récompense les reportages imprimés, numériques et radiotélévisés qui mettent en lumière des injustices sociales ou économiques et qui sont susceptibles d'influencer de façon notable les politiques publiques.

Les candidatures seront jugées selon les critères suivants :

Pertinence du sujet au regard du bien commun

Ingéniosité et audace nécessaires à l'enquête

Art de présenter l'information et portée du reportage

Admissibilité: Les reportages doivent avoir été publiés ou diffusés en 2020 et avoir fait l'objet d'une large diffusion auprès du public canadien. Pour participer, il suffit d'envoyer en ligne le matériel journalistique ainsi qu'une lettre de présentation expliquant les motifs pour lesquels le reportage répond aux critères. Inscrivez-vous ici. Il n'y a aucuns frais de participation.

Le(s) lauréat(s) canadien(s) du prix Hillman recevra(ont) la somme de 5 000 $, un certificat de reconnaissance à l'occasion de notre événement qui se tiendra le 25 mars à Toronto (ou virtuellement selon l'état de la pandémie de coronavirus), ainsi qu'une invitation à assister à la cérémonie de remise du Prix américain Hillman à New York (si les présences en personne sont permises). Des mentions honorables seront également décernées.

Parmi les précédents lauréats canadiens du prix Hillman figurent le podcast Crackdown, l'émission Fifth Estate de la CBC, The Toronto Star, The Globe and Mail, The Hamilton Spectator, The Calgary Herald, The Edmonton Journal, CBC/Radio-Canada et TVO.

Jury :

Cette année, le jury canadien est composé de Tony Burman, ancien directeur général d'Al Jazeera English et rédacteur en chef des nouvelles à CBC; Garvia Bailey, journaliste culturelle, animatrice et productrice et Bonnie Brown, productrice de documentaires et des nouvelles à CBC Radio et CBC Television.

Calendrier:

15 janvier 2021 : Date limite d'inscription

Mi-mars 2021 : Annonce du gagnant

25 mars 2021 : Cérémonie de remise du Prix Hillman du Canada à Toronto

4 mai 2021 : Cérémonie de remise du Prix Hillman des États-Unis à New York

« Cette année, le Prix Hillman se déroulera dans un contexte tout à fait différent en raison de la pandémie mondiale qui bouleverse nos vies, a commenté Alex Dagg, directrice des politiques publiques d'Airbnb Canada et du Nord-Est des États-Unis, et membre du conseil d'administration de Hillman. Malgré la tourmente et des obstacles sans précédent, les journalistes canadiens ont persévéré dans leur travail pour attirer l'attention sur des questions d'intérêt public essentielles, sensibiliser et provoquer des changements. Nous remercions tous ceux qui ont fait cet effort jour après jour, en première ligne et au péril de leur santé, pour offrir le service public aux Canadiens. »

Depuis 1950, aux États-Unis, et 2011 au Canada, la Fondation Sidney Hillman rend hommage à des journalistes, des écrivains et des personnalités publiques qui croient en la justice sociale et en des politiques publiques qui défendent le bien commun. Sidney Hillman a été le président fondateur de l'Amalgamated Clothing and Textile Workers Union of America, un syndicat qui a précédé la Workers United, SEIU. Architecte du New Deal, Sidney Hillman s'est battu pour créer un mouvement syndical dynamique qui s'est ramifié et a influencé tous les aspects de la vie des travailleurs.

