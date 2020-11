La Société géographique royale du Canada décerne sa 61e Médaille Massey





OTTAWA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - La Société géographique royale du Canada est fière de présenter la Médaille Massey de cette année à Dr John Smol. Le professeur de l'Université Queen's sera le 61e récipiendaire de cette prestigieuse médaille, qui honore ses travaux exceptionnels dans les champs de la biologie et de la science environnementale.

La Médaille Massey a été attribuée annuellement par la Société géographique royale du Canada depuis 1959, lorsqu'elle a été instituée au début par la Fondation Massey. Elle a été créée pour souligner des réalisations professionnelles extraordinaires dans les domaines de l'exploration, du progrès ou de la description de la géographie du Canada.

Le Dr Smol est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les changements environnementaux à l'Université Queen's. Il a fondé, et maintenant codirige, le groupe Paleoecological Environmental Assessment and Research Lab (PEARL), qui se consacre à l'étude du changement environnemental planétaire à long terme. Le Dr Smol a changé la façon dont nous surveillons et évaluons le paysage canadien et il a joué un rôle clé dans la modification de l'étude des sédiments de lacs et de rivières. Une grande partie de ses travaux en science et en écologie a eu des effets majeurs sur l'étude du champ et a influencé des changements de politiques. Le professeur est champion des écosystèmes que son équipe et lui ont étudiés : il fait comprendre la science aux étudiants ainsi qu'au grand public afin d'aider les gens à saisir les réalités du changement climatique et à changer rapidement les régions polaires. Cette médaille témoigne du travail acharné et du dévouement de Dr Smol.

La Médaille Massey sera présentée au Dr Smol le mercredi 18 novembre 2020, durant le Fellows Show (Le spectacle des Fellows), une célébration géographique virtuelle tenue cette année au lieu du Dîner annuel du Collège des Fellows de la Société. Le Fellows Show peut être visionné sur la chaîne YouTube de la revue Canadian Geographic (YouTube.com/canadiangeographic).

Au sujet de la Société géographique royale du Canada

La SGRC se consacre à la transmission de connaissances plus vastes sur le Canada, sur ses habitants et ses lieux, sur son patrimoine naturel et culturel et sur ses défis environnementaux, sociaux et économiques, et à la promotion d'une appréciation approfondie de ceux-ci. La Société est l'un des organismes éducatifs à but non lucratif les plus importants au Canada, comprenant plus de 25 000 membres de partout au pays. La SGRC est financée principalement par les frais d'adhésion et les dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

