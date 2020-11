Invitation aux médias - Réseau express métropolitain : mise à jour sur l'avancement des travaux





Montréal

900 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Québec, Canada H3B 4A5

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - CDPQ Infra et le bureau de projet du REM convient les représentants des médias à une mise à jour sur l'avancement des travaux et le déploiement du Réseau express métropolitain. Cette mise à jour s'effectuera en compagnie de Jean-Marc Arbaud, directeur général de CDPQ Infra et du bureau de projet REM et Macky Tall, président et chef de la direction de CDPQ Infra.

Le REM est le plus important projet de transport collectif des cinquante dernières années. Actuellement en phase de construction, le REM représente plus de 20 chantiers répartis dans le Grand Montréal.

