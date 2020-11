Conduire prudemment et moins souvent pour économiser de l'argent





Grâce à la télématique, les clients ont davantage de contrôle sur leur prime d'assurance auto

TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) répond aux besoins changeants des clients et leur donne davantage de contrôle sur leur prime d'assurance auto grâce à la télématique. En effet, les programmes Ma conduiteMC d'Intact Assurance et automérite de belairdirect offrent aux clients de la rétroaction et des conseils personnalisés pour les aider à conduire plus prudemment et leur donnent la possibilité d'économiser jusqu'à 25 % sur leur prime. De plus, rien qu'en s'inscrivant à l'un de ces programmes, les clients reçoivent un rabais d'adhésion de 10 %.

« Nous sommes conscients que la vie de nombreux Canadiens a été bousculée par la pandémie. Plus de gens travaillent de la maison et leurs habitudes de conduite ont changé », affirme Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact Corporation financière. « Maintenant plus que jamais, il est important pour nous de leur offrir des solutions numériques qui tiennent compte de leurs habitudes de conduite, les encouragent à être prudents sur la route et leur offrent la possibilité d'économiser. »

Les clients qui souhaitent en connaître davantage sur le programme Ma conduite d'Intact Assurance peuvent contacter leur courtier ou s'inscrire au programme automérite de belairdirect en remplissant ce formulaire en ligne.

Bien que ces programmes visent à satisfaire les besoins immédiats et émergents des clients, nous continuons de chercher des moyens novateurs et efficaces de répondre aux tendances à plus long terme. Au sein d'Intact, nous nous tenons prêts à réagir vite alors que nous continuons tous de traverser une période où les choses évoluent rapidement.

À ce jour, Intact a offert des mesures d'allègement totalisant 510 millions de dollars, dont pas moins de 1,2 million de clients en assurance des particuliers et des entreprises ont bénéficié dans l'ensemble du pays. Cela inclut une mesure d'aide immédiate de 50 millions de dollars annoncée récemment qui permettra de soutenir plus de 100 000 petites entreprises clientes par l'entremise du Programme de soutien aux PME d'Intact. Les entreprises qui ne l'ont pas encore fait peuvent communiquer avec leur courtier pour se renseigner sur les mesures disponibles.

