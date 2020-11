FRDJ Canada marque le Mois national de sensibilisation au diabète en demandant aux personnes qui en sont touchées d'écrire une lettre au diabète de type 1 dans le cadre du lancement de sa campagne « Salut Type 1 »





TORONTO, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FRDJ Canada, chef de file du financement des recherches sur le diabète de type 1 (DT1), marque le Mois national de sensibilisation au diabète (MNSD) en rendant hommage à la force et à la résilience de la communauté du DT1 avec la campagne Salut Type 1.



Durant le mois de novembre, FRDJ sensibilise les gens au diabète de type 1 par l'entremise de sa campagne #Saluttype1 et invite les Canadiennes et les Canadiens qui en sont touchés à partager leurs histoires en écrivant une lettre à la maladie et en la publiant sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #Saluttype1 ou en ligne sur frdj.ca/saluttype1.

« Notre organisation veut célébrer la force collective de la communauté du diabète de type 1 et inviter les gens à partager leurs expériences avec cette maladie souvent mal comprise », dit Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « La campagne Salut type 1 est une puissante initiative qui invite les gens de manière très personnelle et émotionnelle à parler du profond impact de cette maladie sur toutes les personnes qui en sont touchées, et du besoin continu de financement pour les recherches. Tandis que nous traversons l'épreuve de la pandémie de la COVID-19, les recherches et le soutien aux personnes qui vivent avec le diabète de type 1 doivent absolument se poursuivre. »

Partout au pays, des monuments publics seront illuminés de bleu, notamment la tour CN à Toronto, la tour de Calgary et le centre Anvil en Colombie-Britannique, afin de souligner la Journée mondiale du diabète le 14 novembre et d'exprimer la solidarité aux efforts de sensibilisation au diabète.

Novembre, le Mois national de sensibilisation au diabète, est célébré partout dans le monde afin d'instruire et de sensibiliser les gens à la maladie. Le 14 novembre 2020, des millions de personnes à l'échelle internationale marqueront la Journée mondiale du diabète des Nations Unies, célébrant l'anniversaire du docteur canadien Frederick G. Banting qui a co-découvert l'insuline, dans le cadre d'une campagne internationale visant à sensibiliser le public à cette maladie chronique.

« À l'aube du 100e anniversaire de la découverte de l'insuline au Canada, nous devons nous réunir et travailler ensemble pour créer un monde sans diabète de type 1 », ajoute Dave Prowten.

Pour en savoir plus sur la campagne « Salut type 1 » de FRDJ, visitez www.frdj.ca/saluttype1. Pour en savoir sur la Journée mondiale du diabète, visitez worlddiabetesday.org

