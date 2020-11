Le Gala des Grands Chefs de la Société canadienne du cancer se transforme





80 chefs québécois s'unissent pour la cause et créent la Brigade de l'espoir afin de soutenir les personnes touchées par le cancer.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Depuis plus de 20 ans, la Société canadienne du cancer organise le Gala des Grands Chefs, qui réunit plus de 3000 personnes de la communauté des affaires ainsi que des chefs réputés venant des huit régions du Québec.

Comme nous ne pouvons pas nous réunir en personne autour d'un repas gastronomique cette année, le Gala des Grands Chefs s'est transformé, tout en gardant une dimension gourmande, en une campagne virtuelle de financement dont les fonds seront reversés intégralement au profit de la Ligne d'aide et d'information sur le cancer au Québec. En effet, malgré la pandémie actuelle, le cancer ne prend pas de pause et continue d'être une maladie qui change la vie des gens. Chaque jour, plus de 152 personnes au Québec reçoivent un diagnostic de cancer et ils ont plus que jamais besoin de nos services de soutien tels que notre Ligne d'aide et d'information sur le cancer.

Aujourd'hui, nous vous invitons à soutenir cette campagne du 5 novembre au 4 décembre et à faire un don afin que personne au Québec n'ait à faire face au cancer seul.

La Brigade de l'espoir, un recueil de recettes inédit de 80 grands chefs québécois

Malgré un contexte économique difficile, le monde de la restauration au Québec a voulu continuer à démontrer ses valeurs de partage, de solidarité et d'entraide. C'est pourquoi la Brigade de l'espoir, conduite par Jean-Pierre Curtat, chef exécutif de la Société des casinos du Québec, a concocté un recueil de recettes inédit qui sera offert pour tout don de 250 $ et plus. Ce recueil témoigne de leur passion et leur talent pour la cuisine et de leur soutien aux personnes touchées par le cancer, mais aussi leur désir d'offrir un plaisir gourmand à tous les donateurs de la campagne.

Dans ce recueil, vous trouverez des recettes des chefs Jérôme Ferrer, Jean-Luc Boulay, Helena Lourero, Mathieu Cloutier, Louis-François Marcotte, Maria de Frias, John Winter Russel et bien d'autres encore. Veuillez cliquer ici pour accéder à la liste complète des chefs.

« Ce recueil est notre façon d'offrir notre gratitude aux donateurs pour leur soutien qui est absolument vital afin d'offrir une oreille attentive et de l'information essentielle aux personnes touchées par le cancer », souligne le chef Jean-Pierre Curtat, chef exécutif à la Société des casinos du Québec.

Cette année, 10 personnalités du milieu des affaires ont accepté d'être des ambassadeurs de la campagne et d'unir leurs voix afin d'inviter toute la communauté des affaires à devenir l'acteur principal de cette campagne de financement. En mettant leurs réseaux de contacts à contribution et en faisant la promotion la campagne, ils nous permettent de maintenir ce service essentiel pour les personnes touchées par le cancer et démontrent ainsi les valeurs qui leur sont chères.

La Ligne d'aide et d'information sur le cancer de la SCC est un service gratuit et confidentiel accessible à tous. Nos spécialistes en information sur le cancer peuvent répondre à toutes les questions sur tous les types de cancers, les tests diagnostiques, les traitements, les effets secondaires, les essais cliniques et bien d'autres aspects de la maladie. Et sont aussi là pour vous offrir une oreille attentive et du soutien. Joignables par téléphone au 1 888 939-3333, par courriel ou par clavardage sur cancer.ca, nos spécialistes sont disponibles de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi.

Ensemble, entretenons le dialogue. Aidez à financer la Ligne d'aide et d'information sur le cancer. Visitez www.galadesgrandschefs.ca et faites un don dès aujourd'hui.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés de l'ensemble du pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à coeur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer, et nous favorisons l'adoption de politiques de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes qui sont atteintes de la maladie.

