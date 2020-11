Le CXLtm Consortium lance la spécification Compute Express Linktm 2.0





Le CLXtm Consortium, un organisme de normalisation de l'industrie dédié à la promotion de la technologie Compute Express Linktm (CXL), a annoncé aujourd'hui le lancement de la spécification CXL 2.0. CXL est une interconnexion ouverte de norme industrielle offrant une sémantique de cohérence et de mémoire utilisant une connectivité à large bande passante et à faible latence entre le processeur hôte et les périphériques tels que les accélérateurs, les tampons de mémoire et les périphériques d'E/S intelligents. La spécification CXL 2.0 ajoute la prise en charge de la commutation pour activer la connexion à davantage de périphériques ; la mise en commun des mémoires pour une efficacité d'utilisation accrue de la mémoire et une capacité de mémoire à la demande ; et la prise en charge de la mémoire persistante - tout en préservant les investissements de l'industrie grâce à la rétrocompatibilité complète avec CXL 1.1 et 1.0.

« Les architectures des centres de données continuent d'évoluer rapidement pour prendre en charge les demandes croissantes de charges de travail émergentes pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, et la technologie CXL suit le rythme pour répondre aux exigences en termes de performances et de latence », a déclaré Barry McAuliffe, président du CXL Consortium. « Conçue avec une performance de pointe et la facilité d'adoption comme principes directeurs, la spécification CXL 2.0 constitue un accomplissement important de la part des membres de notre groupe de travail technique dédié. »

Principales fonctionnalités de la spécification CXL 2.0 :

Ajoute la prise en charge de la commutation pour activer la répartition des périphériques, la mise à l'échelle de la mémoire, ainsi que l'extension et la migration des ressources.

Inclut le soutien à la mise en commun des mémoires pour maximiser l'utilisation de la mémoire, en limitant voire éliminant le besoin de surprovisionner la mémoire.

Introduit la spécification normalisée fabric manager pour l'inventaire et l'allocation des ressources afin de faciliter l'adoption et la gestion des solutions de commutation et de matrice basées sur CXL.

Offre une gestion standardisée de l'interface de mémoire persistante et permet des opérations simultanées avec le DDR, libérant ainsi ce dernier pour d'autres utilisations.

Introduit la prise en charge de la connexion à chaud gérée pour mettre un périphérique CXL en ligne ou hors ligne du système.

Ajoute Integrity and Data Encryption (CXL IDE) au niveau de la liaison pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection contre la relecture des données transitant par la liaison CXL.

Prend en charge une grande variété de facteurs de forme d'interconnexion de l'industrie et d'interfaces de gestion standardisées pour faciliter la mise en oeuvre.

Comprend des spécifications de conformité et d'interopérabilité et des tests au sein du système pour permettre un écosystème multifournisseur robuste et interopérable.

« Le CXL Consortium a évolué à une vitesse vertigineuse pour fournir sa spécification CXL 2.0 de deuxième génération, avant même que les produits incorporant les spécifications CXL 1.0 et 1.1 de première génération n'atteignent le marché », a déclaré Nathan Brookwood, chercheur à Insight 64. «Les nouvelles fonctionnalités 2.0, notamment la commutation, la mise en commun des mémoires et la prise en charge de la mémoire persistante, ouvrent la voie à des systèmes entièrement désagrégés dans lesquels des pools d'accélérateurs, de DRAM et de stockage de mémoire persistante peuvent être connectés de manière dynamique à l'un des seize serveurs hôtes pour répondre aux demandes des applications. Ces fonctionnalités vont permettront aux concepteurs de systèmes d'inventer des types de systèmes entièrement nouveaux dont les architectes ne pouvaient que rêver il y a à peine quelques années. »

La spécification CXL 2.0 peut être téléchargée par le grand public à l'adresse https://www.computeexpresslink.org/download-the-specification.

Ressources supplémentaires :

À propos du CXLtm Consortium

Le CLX Consortium est un organisme de normalisation de l'industrie dédié à la promotion de la technologie Compute Express Linktm (CXL). CXL est une interconnexion haute vitesse offrant une sémantique de cohérence et de mémoire utilisant une connectivité à large bande passante et à faible latence entre le processeur hôte et les périphériques tels que les accélérateurs, les tampons de mémoire et les périphériques d'E/S intelligents. Pour plus d'informations ou pour devenir membre, consultez le site www.computeexpresslink.org.

Compute Express Link et CXL sont des marques déposées du CXL Consortium. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 09:05 et diffusé par :