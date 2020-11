En pleine incertitude, difficultés financières pour certains, succès pour d'autres, selon une étude de CPA Canada





TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Une nouvelle étude de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) fait état, dans un contexte sans précédent, de différences notables dans les diverses situations vécues par les Canadiens : difficultés financières pour certains, succès pour d'autres.

Dans l'ensemble, les répondants se montrent confiants quant à leurs connaissances et à leurs aptitudes en matière de finances personnelles. Au total, 78 % d'entre eux croient pouvoir respecter un budget, et 81 % estiment qu'ils parviennent à gérer leur endettement.

L'Étude 2020 sur la littératie financière au Canada, publiée par CPA Canada, constitue un examen approfondi des attitudes et des impressions de la population par rapport aux finances personnelles. Les résultats, publiés pendant le Mois de la littératie financière, illustrent les nouvelles réalités vécues à l'ère de la COVID-19.

« C'est incontestable : la pandémie aggrave les difficultés et les préoccupations de bien des Canadiens, confirme Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. En ces temps incertains, nous devons miser sur la littératie financière : en aidant les particuliers et les familles à acquérir des connaissances, nous leur donnons les moyens de prendre des décisions judicieuses pour favoriser leur bien-être financier. »

Épargne

Fait intéressant, l'étude révèle qu'au cours des cinq dernières années, près de la moitié (49 %) des répondants avaient modifié leurs stratégies d'épargne. Beaucoup économisent avec sérieux : 63 % ont un compte d'épargne, 60 % placent de l'argent dans un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et 53 % cotisent à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un régime d'épargne-retraite (RER).

Planification de la retraite

Malgré l'incertitude actuelle, les Canadiens continuent à planifier leur avenir financier. Parmi les répondants qui travaillent, près d'un sur quatre (24 %) prévoit un départ à la retraite dans 25 ans ou plus. Le pourcentage de ceux qui comptent prendre leur retraite dans les 10 prochaines années est le même.

Selon leurs prévisions actuelles, 40 % des répondants qui pensent prendre leur retraite entendent travailler après l'âge de 65 ans, au moins à temps partiel; pour 43 % d'entre eux, c'est le manque des moyens qui dicte ce choix. Au cours des cinq dernières années, 60 % des répondants ont mis de l'argent de côté en vue de la retraite, et près de la moitié (46 %) ont consulté un conseiller en services financiers pour discuter de leur épargne-retraite.

Budgets et dépenses

Pour garder le cap et atteindre leurs objectifs à court et à long terme, les Canadiens misent surtout sur l'établissement d'un budget. Au cours des cinq dernières années, 61 % des répondants ont réduit leurs dépenses courantes, et environ la moitié (49 %) ont établi un budget pour leur ménage. Ils sont nombreux à réussir à contrôler leurs dépenses : la grande majorité (86 %) des personnes qui ont dressé un budget pour leur ménage réussissent habituellement, voire toujours, à le respecter.

« Il est encourageant de voir tant de gens prendre des mesures pour rester à flot pendant les bouleversements actuels, et penser aussi à l'avenir, souligne Mme Thompson. Il faut voir à ce que tous aient les connaissances nécessaires pour assurer leur sécurité financière, et veiller à leur apporter les outils nécessaires pour y parvenir. »

Pour consulter les ressources en littératie financière de CPA Canada : www.cpacanada.ca/litteratiefinanciere.

Méthodologie

L'Étude 2020 de CPA Canada sur la littératie financière au Canada a été réalisée entre le 4 et le 16 septembre 2020 au moyen d'un questionnaire Web auprès d'un échantillon aléatoire de 2 008 Canadiens de 18 ans ou plus faisant partie du panel de la maison de sondage. Vous trouverez un document d'information sur l'Étude à : cpacanada.ca/etudelitteratiefinanciere2020. Pour la présentation des résultats liés à la COVID-19, veuillez consulter notre communiqué précédent sur l'Étude 2020 de CPA Canada sur la littératie financière au Canada.

À propos des CPA du Canada

Le titre de comptable professionnel agréé (CPA) est utilisé par plus de 220 000 comptables professionnels dans le monde. Les CPA canadiens sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion, leur leadership, leur grand professionnalisme et leur intégrité. Ils occupent des postes de haut niveau, au Canada comme à l'étranger, et travaillent dans tous les secteurs d'activité : cabinets comptables, entreprises, administrations publiques, organismes sans but lucratif, milieu universitaire. cpacanada.ca

SOURCE CPA Canada

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 09:01 et diffusé par :