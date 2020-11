La Fondation Moelle épinière et motricité Québec invite la population à participer au défi 2000 X 20 $ pour sa campagne de financement 2020-2021 sous le thème Merci de changer des vies?!





MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) lance aujourd'hui sa campagne de financement 2020-2021 afin d'amasser des fonds pour déployer ses actions au bénéfice des personnes vivant avec des limitations motrices.

Afin de générer un élan de solidarité à travers la province, nous proposons à la population de participer au défi 2?000 x 20 $. L'objectif est de nous aider à trouver 2?000 participants qui vont donner au moins 20 $ chacun. Nous invitons les gens à faire un don eux-mêmes et d'autre part à encourager leurs amis et leur famille à faire la même chose. De plus, nous sollicitons les entreprises à participer au défi 20 x 2000 $. L'objectif est de trouver 20 entreprises qui feront un don de 2000 $ et plus. Évidemment, si votre entreprise n'est pas en mesure de donner 2000 $, tout montant sera le bienvenu.

Walter Zelaya, directeur de la Fondation Moelle épinière et motricité Québec nous rappelle que l'année qui se termine fut particulièrement éprouvante pour les personnes en situation de handicap. L'isolement, le ralentissement de plusieurs services essentiels et l'angoisse de la maladie ne sont que quelques-uns des obstacles que nos membres ont dû affronter en 2020.

La détresse vécue par plusieurs fut exacerbée par des difficultés financières qui sont venues assombrir le tableau de façon encore plus dramatique. Heureusement, le soutien de la communauté a permis à plusieurs personnes de continuer à voir de la lumière à travers cette sombre période. C'est dans cet esprit de solidarité que la Fondation Moelle épinière et motricité Québec sollicite la population.

La campagne a un objectif financier de 75?000 $.

Tous les dons amassés serviront à :

Aider financièrement des personnes ayant une lésion à la moelle épinière à combler un besoin important?;

Appuyer la recherche scientifique pour améliorer la santé et la qualité de vie des personnes handicapées?;

Soutenir des projets de MÉMO-Qc bénéfiques à la population en situation de handicap (accompagnement individuel spécial, déploiement de nos conseillers pairs bénévoles, étendue des services en région et autres).

Pour plus d'information sur cet évènement, visitez www.fondationmoelleepiniere.com et visionnez notre vidéo de campagne.

La Fondation invite tous les gens ayant à coeur le mieux-être des personnes en situation de handicap à se joindre à eux afin de créer un mouvement de solidarité pour l'aider à aller plus loin dans ses actions au bénéfice de cette clientèle. Pour faire un don, rendez-vous sur www.fondationmoelleepiniere.com

À propos de la Fondation MÉMO-Qc

La Fondation Moelle épinière et motricité Québec a pour mission de soutenir la recherche scientifique, d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes vivant avec une lésion à la moelle épinière ainsi que de faciliter leur intégration sociale et professionnelle. De plus, elle contribue à la prévention des blessures médullaires et appuie les efforts menant à de meilleurs soins et à la guérison de ces blessures.

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :