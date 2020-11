Sage annonce la nouvelle intégration de TaxCycletm à Sage Comptabilité





TORONTO, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d'entreprise en nuage, a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration entre Sage Business Cloud Comptabilité et la solution innovante de préparation de déclarations de revenus, basée à Calgary TaxCycle, pour les professionnels de la comptabilité. L'intégration simplifie la saisie des données et la transmission des déclarations fiscales pour les clients de Sage et de TaxCycle, en améliorant l'efficacité grâce à l'automatisation et la rationalisation du temps de transfert entre les deux plateformes. Elle offre également aux utilisateurs de Sage Comptabilité l'une des seules importations en une seule étape des données fiscales dans le secteur.



L'intégration de Sage à TaxCycle renforce l'engagement de la société auprès de la communauté des comptables et aides-comptables. En mettant l'accent sur l'innovation et l'amélioration continue de l'expérience utilisateur, les nouvelles capacités de Sage Comptabilité libéreront du temps et amélioreront l'exactitude, afin que les partenaires comptables et aides-comptables puissent offrir une valeur ajoutée à leurs clients.

« Nous sommes emballés d'annoncer l'intégration de Sage Comptabilité à TaxCycle, et fiers de nous vanter de l'une des plus simples importations en une étape des données d'impôts du secteur, » a déclaré Steve Ryuijin, V.-P. Small Segment, Sage. À cet effet, les comptables et aides-comptables joueront de plus en plus un rôle de conseiller plus impliqué auprès de leurs clients. De plus, ils ont besoin d'une solution complète de bout en bout qui peut les aider à effectuer mieux et plus rapidement leurs tâches comptables, avec plus de confiance. L'intégration de Sage Comptabilité à TaxCycle change la donne. Les comptables et aides-comptables souhaitaient cette intégration, et nous l'avons fait. Cela illustre un excellent exemple de notre approche « toujours à l'écoute » pour favoriser le succès et l'innovation.



Outre, les utilisateurs de Sage Comptabilité peuvent afficher automatiquement les données des sociétés ou sociétés de personnes en un clic avec TaxCycle. Alors que TaxCycle est maintenant intégré à l'écosystème de Sage, et accompagné de la solution AutoEntry de Sage, les clients de Sage Comptabilité peuvent gérer facilement leur entreprise sans support papier : de la saisie automatisée des données à la déclaration fiscale.



« Sage est la paire idéale de TaxCycle - une société de technologie mondiale connue pour son innovation, son logiciel convivial, et son soutien technique inégalé, » a affirmé Cameron Peters, PDG et fondateur, TaxCycle. « L'intégration à Sage étend les outils bureautiques professionnels et robustes de TaxCycle dans le nuage. Fini les jours lorsque les utilisateurs exportaient manuellement les fichiers de l'Index général des renseignements financiers (IGRF) depuis Sage Comptabilité, et les importaient dans leur logiciel fiscal. Les utilisateurs peuvent extraire les données de façon rapide et continue de Sage Comptabilité directement dans TaxCycle, et ainsi gagner du temps et réduire les erreurs manuelles. »

Les représentants des deux sociétés animeront une webémission jointe, « Your new paperless workflow with Sage and TaxCycle,» (Vos nouveaux processus sans support papier avec Sage et TaxCycle,), le 25 novembre (en Anglais) et le 26 novembre (en Français). Les participants découvriront comment récupérer directement les factures, reçus et dépenses de leurs clients, et les afficher dans Sage Comptabilité, puis transférer automatiquement ces données vers TaxCycle. Cela permettra donc de gagner considérablement du temps, et de transmettre les déclarations fiscales par voie électronique directement à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Pour obtenir plus de renseignements ou fixer une entrevue avec les médias avec les représentants de Sage et de TaxCycle, veuillez communiquer avec :

Contact des médias :

Monique Daniel

Sage

monique.daniel@sage.com

(905) 781-0758

À propos de Sage

Sage est le chef de file mondial du marché de la technologie qui offre aux petites et moyennes entreprises la visibilité, la flexibilité et l'efficacité de gérer leurs finances, leurs opérations et leurs ressources humaines. Accompagnés de nos partenaires, des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien. Fort de nos années d'expérience, nos collègues et partenaires comprennent la façon de servir nos clients et les communautés à travers les meilleures périodes, et les plus difficiles. Nous sommes là pour vous aider, en vous offrant des conseils pratiques, des solutions, de l'expertise et des perspectives.

À propos de TaxCycle

Une marque déposée de Trilogy Software Inc., TaxCycle est une suite logicielle fiscale qui permet aux comptables, aides-comptables et fiscalistes du pays de rassembler, d'organiser, de préparer et d'archiver les déclarations de revenus, de façon rapide, simple et intuitive. Les optimisations détaillées du calcul des impôts permettent aux utilisateurs d'adapter les options de calcul, afin d'obtenir des résultats efficients pour différents scénarios fiscaux. Pour en découvrir davantage sur la prochaine génération du logiciel fiscal, rendez-vous à www.taxcycle.com.

