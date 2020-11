Mise à jour économique : Les mesures annoncées doivent tenir compte de l'importance du secteur des grains





LONGUEUIL, QC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) souhaitent que la mise à jour économique qui aura lieu le 12 novembre prochain tienne compte de l'importance du secteur des grains pour l'économie québécoise. Les mesures budgétaires révisées doivent permettre aux producteurs de grains du Québec de demeurer compétitifs face à leurs compétiteurs étrangers.

«?La crise sanitaire entourant la COVID-19 a augmenté les difficultés auxquelles les entreprises québécoises font face et nous ne faisons pas exception à la règle. Il ne faut toutefois pas oublier les autres défis auxquels les producteurs de grains sont confrontés au quotidien. Les mesures en place étant déjà inefficaces pour assurer la productivité et la santé financière de nos producteurs, la COVID-19 n'a fait qu'augmenter nos besoins en termes de mesures qui tiennent compte du contexte dans lequel nous évoluons?», affirme M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Il est important de noter que présentement, les producteurs de grains du Québec ne sont pas en mesure de rivaliser avec leurs compétiteurs étrangers, notamment les agriculteurs américains. En effet, ceux-ci reçoivent de lourdes subventions de la part de leur gouvernement, qui risquent d'être maintenues au cours des prochaines années, et ce, malgré le changement d'administration. En plus des restrictions supplémentaires auxquelles les producteurs du Québec doivent se conformer, ceux-ci n'ont pas accès à ce type d'aide de la part du gouvernement, ce qui crée des distorsions importantes sur le marché. Il ne faut pas oublier non plus l'impact des mesures protectionnistes implantées sur plusieurs marchés d'exportation des grains.

À titre de rappel, les PGQ ont accueilli favorablement le mandat du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation visant la réalisation d'une étude de la compétitivité de la production de grains au Québec. Les PGQ ont d'ailleurs espoir que ces travaux permettront de mettre en lumière l'impact de la réglementation environnementale et des programmes agroenvironnementaux sur la compétitivité du secteur des grains.

Voici quelques recommandations des PGQ ajustées dans le contexte de la mise à jour économique :

Que toutes les interventions gouvernementales à l'endroit du secteur de la production de grains (sécurité du revenu, agroenvironnement, fiscalité agricole, etc.) s'inscrivent dans un esprit d'obtention par les producteurs d'une rétribution d'une juste valeur pour leur production, et appliquent le plus possible la notion de réciprocité avec les producteurs d'ailleurs dans le monde, notamment en reconnaissance des besoins de compétitivité du secteur;



Que soit mis en place un fonds de soutien afin d'aider les producteurs de grains québécois qui vivent les répercussions des mesures protectionnistes de chaque pays au sein du marché globalisé;



Que les programmes existants de sécurité du revenu soient ajustés afin d'offrir une protection plus efficace en cas de période prolongée de bas prix et de stabiliser les revenus garantis au coût de production moyen québécois.

Vous pouvez consulter le mémoire prébudgétaire des PGQ ici : https://www.pgq.ca/media/654907/pgq_memoire-prebudgetaire_2020-2021_final.pdf.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9?500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20?000 emplois au Québec.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 08:32 et diffusé par :