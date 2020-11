Le « joyau caché de l'investissement » d'Europe présentera son offre unique lors de la Moldova Business Week 2020





CHI?IN?U, Moldavie, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- En plus d'être l'une des destinations sortant le plus des sentiers battus à l'échelle mondiale, la république de Moldavie détient un autre secret bien gardé. Ce jeune pays d'Europe de l'Est a été qualifié par le FDI Magazine 2019 de « joyau caché de l'investissement » pour ses caractéristiques et installations uniques, qui seront présentées lors de l'emblématique Moldova Business Week 2020 à venir.

Pour sa septième édition annuelle, cette conférence de deux jours passe désormais à un événement virtuel organisé entièrement en ligne les 19 et 20 novembre, traitant des tendances mondiales d'aujourd'hui, des problèmes économiques actuels et du marché mondial en constante évolution.

« Nous sommes ravis d'organiser la MBW2020 en ces temps difficiles », a déclaré Rodica Verbeniuc, directrice générale d'Invest Moldova Agency. « Nous voyons le monde changer, les entreprises se battre et se transformer à l'échelle mondiale, et nous sommes convaincus que nous pouvons les aider à repenser l'ancienne normalité, à voir de nouvelles perspectives, à saisir les opportunités d'investissement convaincantes de notre pays et à se développer en Moldavie #GrowInMoldova. »

La Moldova Business Week 2020 offrira une expérience numérique interactive aux participants, à savoir la communauté internationale des entreprises. Avec des tables rondes, des opportunités de réseautage pratiques, des études de cas pour les super marques moldaves, ainsi que six panels de pitching au cours desquels les entreprises locales présenteront leur offre d'investissement, cela deviendra un événement dynamique à ne pas manquer pour les investisseurs avant-gardistes !

Les invités spéciaux et les conférenciers principaux sont des visionnaires de classe mondiale qui partageront leurs perspectives stratégiques sur notre avenir, qui subit un changement actuellement ? commerce, marché, emplois, vie sociale, expérience client et opportunités d'investissement :

Le professeur Michio KAKU, physicien, auteur à succès, conférencier public acclamé, futuriste, influenceur et vulgarisateur scientifique de renom.

Binod K CHAUDHARY, président de Chaudhary Group au Népal et de CG Corp Global, comprenant 160 sociétés et 123 marques.

L'ordre du jour inclut également des PDG, experts, intervenants gouvernementaux, fondateurs, chefs d'entreprise, qui se réuniront virtuellement pour partager leurs idées, leurs expériences, leur inspiration et les développements futurs dans leurs domaines respectifs.

Cet événement très attendu offrira des perspectives inégalées sur la manière dont la Moldavie peut dépasser les attentes des investisseurs en promouvant des politiques personnalisées conçues pour soutenir les investisseurs, en agissant comme un pont entre l'Est et l'Ouest, et en offrant l'accès à un marché de plus d'un milliard de clients potentiels. L'équipe d'Invest Moldova aidera les investisseurs souhaitant exercer leurs activités en Moldavie.

Réservez votre siège pour la Moldova Business Week 2020 en vous inscrivant ici et utilisez le #MBW2020 pour suivre la conversation !

CONTACT :

Alina Merlici

Country Brand Promotion Department, Moldovan Investment Agency

M : (+373 60) 295 392

E : alina.merlici@invest.gov.md

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1330588/Register_MBW.jpg

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 08:18 et diffusé par :