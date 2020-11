Scargo Labs s'est vue décerner des certifications convoitées pour ses bonnes pratiques de fabrication de produits de CBD biologiques et modernes





Située en Californie et employant des spécialistes en extraction du chanvre (CBD, CBG et CBN), Scargo Labs se classe parmi les quelques sociétés qui sont à la fois certifiées par l'USDA comme entreprises de transformation biologique et qui sont reconnues comme référence absolue de l'industrie pour leurs BPF modernes, selon les exigences de la FDA

OAKLAND, Calif., 10 novembre 2020 /CNW/ - Juste à temps pour la récolte automnale de chanvre, Scargo Labs - un important transformateur de chanvre et fournisseur de cannabidiol (CBD), de cannabigérol (CBG) et de cannabinol (CBN) de qualité nutraceutique - a annoncé aujourd'hui l'obtention de deux certificats : l'un pour ses pratiques de transformation d'ingrédients biologiques et l'autre pour ses pratiques exemplaires de fabrication.

Les pratiques de transformation de la biomasse, des huiles et des produits de détail de CBD, de CBG et de CBN suivies par Scargo Labs ont satisfait aux exigences strictes du National Organic Program (NOP) du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA). Les produits de l'entreprise sont donc maintenant certifiés comme étant « biologiques » par SCS Global, un chef de file international en matière de certification, de validation et de vérification de la salubrité et de la qualité des aliments par des tiers.

SCS Global a également décerné à Scargo Labs une certification pour ses bonnes pratiques de fabrication (BPF) modernes, ce qui contribue à consolider sa réputation de fournisseur mondial de premier plan d'huile brute à plein potentiel, de distillat polyvalent et d'isolat pur à 99 % de CBD, de CBG et de CBN.

« Assurer la salubrité et la qualité des ingrédients que nous utilisons et de nos produits de CBD, de CBG et de CBN a toujours été notre plus grande priorité, et ce, à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, telles que le sourçage, l'entreposage, la manutention, la transformation et la distribution de la biomasse, a déclaré Bill Fisher, cofondateur et président de Scargo Labs.

Les certifications reconnaissant nos BPF biologiques et modernes sont difficiles à obtenir, ce qui fait de Scargo Labs un partenaire distinctif dans la fabrication de produits de chanvre. Ces certifications reflètent aussi notre engagement à fournir aux entreprises et aux clients des ingrédients dérivés du CBD, du CBG et du CBN ainsi que des produits de la plus haute qualité, remarquablement constants et purs, qui permettent d'améliorer la santé des consommateurs de façon naturelle et sécuritaire. »

En outre, la certification pour les BPF modernes établit des lignes directrices pour les processus, les procédures et la documentation qui visent à assurer l'authenticité des renseignements figurant sur les étiquettes des produits comme le nom, la concentration, la composition, la qualité et la pureté. L'obtention de cette certification, qui est considérée comme étant une preuve de conformité à la norme de qualité la plus élevée à l'échelle mondiale, ouvre la voie à ce que Scargo Labs étende ses services et collabore avec un plus grand nombre de partenaires internationaux.

« Au cours des dernières années, nous avons travaillé avec Scargo Labs et nous avons été impressionnés par son professionnalisme, sa transparence et la constance de la qualité de ses produits. L'obtention de la certification pour les BPF modernes, ainsi que sa capacité de transformer des matières organiques selon les lignes directrices de l'USDA, ne fait qu'ajouter aux réussites de l'entreprise et lui permettra de devenir l'un des fabricants de premier plan dans l'industrie du chanvre. Nous sommes ravis de nous associer à Scargo Labs », a révélé Zach Sufrin, chef du développement des affaires chez Canopy Growth.

PERSONNE-RESSOURCE : William Fisher, président, Scargo Labs, williamfisher@scargolabs.com, 415 385-8078

À propos de Scargo Labs

Scargo Labs est la première entreprise de fabrication de chanvre en Californie à combiner la science de pointe à des essais rigoureux menés par des tiers, en vue de mettre au point des extraits et des produits de CBD, de CBG et de CBN de la plus haute qualité. Scargo Labs a été fondée au sein d'une famille qui a été témoin des effets bénéfiques du CBD sur l'amélioration de la qualité de vie d'un proche, pendant qu'il luttait contre le cancer. Les produits de Scargo Lab sont dérivés exclusivement du chanvre cultivé aux États-Unis et sont créés grâce à une plateforme technologique brevetée qui permet de fabriquer des produits ayant une concentration de CBD, de CBG ou de CBN pouvant atteindre jusqu'au moins 99,9 %. Pour en savoir plus sur Scargo Labs, nos services d'extraction, nos teintures personnalisées et nos autres produits, visitez le site www.scargolabs.com.

PERSONNE-RESSOURCE : Jacqueline Sullivan

jacqueline@pythiancommunications.com

SOURCE Scargo Labs

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 08:11 et diffusé par :