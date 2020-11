Le gouvernement du Canada rend hommage aux meilleurs scientifiques et ingénieurs du pays





Les prix permettent de souligner les réalisations exceptionnelles de chercheurs qui sont parmi les meilleurs au monde.

OTTAWA,ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Au moment où nous faisons face aux défis liés à la pandémie de COVID-19, le monde braque les projecteurs sur la science comme jamais auparavant. Le gouvernement fédéral souligne l'excellence en recherche en rendant hommage à certains chercheurs canadiens émérites particulièrement brillants. D'ailleurs, les chercheurs canadiens en sciences et en génie demeurent des chefs de file sur la scène mondiale.

Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), sont heureux d'annoncer le nom des lauréats des prix du CRSNG. Vingt-six scientifiques et ingénieurs canadiens de calibre mondial et 13 de leurs partenaires du secteur privé ont reçu des prix du CRSNG en reconnaissance de leurs contributions dans divers domaines de recherche. Dans leurs champs d'activité, ils ont fait progresser la connaissance des effets des changements climatiques sur la biodiversité dans les environnements urbains, naturels et océaniques, des répercussions des aérosols dans l'Arctique et du développement de pesticides écologiques et ont apporté des innovations dans la technologie de l'informatique quantique.

Cette année, Molly Shoichet est lauréate de la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, plus haute distinction décernée au Canada en science, qui s'accompagne d'une subvention pouvant atteindre un million de dollars. Grâce à l'invention d'hydrogels, Mme Shoichet a permis à des chercheurs de cultiver des cellules humaines dans des milieux en trois dimensions. Depuis, cette extraordinaire percée a conduit à des applications avant-gardistes dans les domaines du génie tissulaire, de la médecine régénérative et des essais pharmaceutiques. Les contributions de Molly Shoichet ont fait avancer la recherche en génie biomédical et mis à notre portée la prochaine génération de traitements médicaux.

Karen Maxwell reçoit le Prix John-C.-Polanyi de cette année pour sa remarquable découverte en biochimie et l'ensemble de ses contributions au domaine. Mme Maxwell et son équipe ont découvert que les bactéries du genre Streptomyces vivant dans le sol produisent des molécules qui arrêtent les virus et empêchent leur réplication rapide. Cette percée ouvre la voie à une nouvelle méthode pour sélectionner les médicaments candidats qui pourraient être efficaces dans le traitement de cancers et d'infections virales chez l'humain.

Le CRSNG décerne un large éventail de prix récompensant l'excellence en recherche. Chacun des prix souligne des types de réalisations très variées, des découvertes novatrices de jeunes chercheurs à l'ensemble des travaux et à l'influence de chercheurs bien établis.

«?Notre gouvernement se fait un devoir de promouvoir la science et la recherche. Il est fier de rendre hommage aux lauréats aujourd'hui pour leurs réalisations exceptionnelles dans leur domaine. Ces chercheurs, qui incarnent la culture de curiosité et d'innovation régnant au Canada, réalisent des percées propres à améliorer la vie de tous les Canadiens, qu'il s'agisse de mieux comprendre les effets des changements climatiques ou de réaliser des avancées en médecine.?»

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

«?Cette année, nous tenons à souligner et à célébrer l'importance de la science et son rôle primordial dans nos vies. Chacun des prix accordés témoigne des réussites indéniables des lauréats dans divers domaines et de leur excellence en recherche scientifique. Félicitations à tous les lauréats pour leurs réalisations exemplaires!?»

- Alejandro Adem, président du CRSNG

«?Lorsque j'ai appris que le CRSNG me décernerait la Médaille Gerhard-Herzberg, j'ai été ébahie parce que cette distinction me semblait absolument inaccessible. Toutes les personnes qui ont remporté ce prix avant moi sont des chercheurs que je tiens en très haute estime. C'est vraiment exaltant pour moi de faire partie de ce groupe et d'être reconnue de cette façon par mes pairs.?»

- Molly Shoichet, professeure de génie chimique et de chimie appliquée, de génie des biomatériaux et de génie biomédical, University of Toronto

Faits saillants

Créée en mémoire de Gerhard Herzberg, lauréat canadien du prix Nobel de chimie, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg du CRSNG est la plus haute distinction décernée par l'organisme. Le lauréat reçoit une subvention pouvant atteindre un million de dollars sur une période de cinq ans pour réaliser des travaux de recherche fondamentale.

La cérémonie d'aujourd'hui met à l'honneur les réalisations exceptionnelles des lauréats de cinq prix du CRSNG assortis de subventions d'une valeur totale de 3,95 millions de dollars.

Chaque année, le CRSNG rend hommage aux meilleurs chercheurs qu'il appuie en soulignant des réalisations qui témoignent d'un remarquable talent et de la recherche novatrice menée dans les collèges et les universités du Canada .

Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11?000 professeurs-chercheurs de calibre mondial font des découvertes et réalisent des percées scientifiques. Ces subventions favorisent aussi l'établissement de partenariats et de collaborations qui rapprochent les auteurs et les utilisateurs des découvertes. Les partenariats de recherche établis avec l'appui du CRSNG contribuent à orienter la recherche et développement et à relever les défis inhérents au passage du laboratoire au marché.

Le CRSNG offre également des bourses et des possibilités de formation pratique à plus de 30?000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

