Création d'un regroupement québécois consacré aux hommes agressés sexuellement





MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est en date du 29 octobre dernier que le Regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement (ROQHAS) voit officiellement le jour en tenant son Assemblée de fondation par visioconférence. Cette initiative portée par la direction de trois organismes offrant des services aux hommes agressés sexuellement dans l'enfance, soit le CRIPHASE, le SHASE et EMPHASE, va permettre de regrouper des organismes communautaires à but non lucratif offrant des services aux hommes agressés sexuellement (HAS) du Québec afin de favoriser le financement, l'amélioration et le développement de services adaptés aux besoins et aux réalités des HAS.

Cette initiative répond à un besoin grandissant pour offrir des services adaptés pour les HAS au Québec notamment pour le développement de nouveaux services et/ou l'adaptation des ressources en place afin de favoriser une réponse adaptée aux besoins spécifiques de la clientèle masculine, tout en assurant une représentation politique permettant de faire entendre la voix et les besoins des HAS ainsi que des organismes leur offrant des services. Le ROQHAS mettra en place des actions permettant de sensibiliser et d'informer la population sur les problématiques vécues par les hommes agressés sexuellement, pour briser les tabous et mettre fin à la stigmatisation.

Au Québec, 1 homme sur 10 sera victime d'une ou plusieurs agressions sexuelles au cours de sa vie et plus de 90 % des hommes adultes agressés sexuellement ne déclareraient pas leur agression à la police. De plus, le fait d'avoir été victime d'agression sexuelle avant l'âge de 16 ans est associé à un plus grand risque de présenter divers troubles de santé mentale et de troubles liés à l'abus de substances à l'âge adulte chez les hommes au Québec, et plus particulièrement l'abus ou la dépendance aux drogues.

SOURCE Regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement ROQHAS

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :