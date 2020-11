Quesada Burritos & Tacos met la gentillesse à son menu partout au Québec pour apporter une touche de joie supplémentaire dans la journée de quelqu'un





Le "menu de la gentillesse" prend son envol en partenariat avec l'organisme d'aide alimentaire Second Harvest

LAVAL, QC, le 10 nov. 2020 /CNW/ - À l'approche de la journée internationale de la gentillesse qui se tiendra le 13 novembre, Quesada Burritos & Tacos lance officiellement aujourd'hui son "menu de la gentillesse" - un effort à long terme pour répandre la bonté et la joie partout au Québec en faisant du don et du partage quelque chose d'aussi facile que de commander un burrito ou de naviguer sur Instagram.

La campagne commence officiellement en contribuant à déjouer le problème grandissant de l'insécurité alimentaire. Une part des ventes de certains articles au menu serviront à soutenir Second Harvest Food Rescue l'organisme d'aide alimentaire le plus important du Canada, du 1er novembre au 31 décembre, au profit d'organisations locales bénéficiaires telles qu'Action Familles de La Plaine et La Grande Table; le Fonds de secours international : COVID-19 de la Croix-Rouge canadienne, du 1er janvier au 28 février, et la Fondation David Suzuki , du 1er mars au 30 avril. Quesada mettra également l'ensemble de ses plateformes à contribution pour informer et inspirer ses invités et ses adeptes.

« La gentillesse fait toujours boule de neige, c'est pourquoi nous sommes ravis de la mettre au menu des restaurants Quesada. Avec le menu de la gentillesse, nous voulons faire du don et du partage, quelque chose d'aussi faciles que de commander un burrito ou de naviguer sur les réseaux sociaux! » a déclaré Valérie Dubuc, propriétaire franchisée à Laval.

Le menu de la gentillesse de Quesada est offert dans ses restaurants de tout le Québec, soit dans les régions de Montréal, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Chicoutimi, Dollard-des-Ormeaux, Québec, Terrebonne, Pointe-Claire et Saint-Hubert.

Campagne du mot gentil @QuesadaBurritos

Dans le cadre de la campagne, le compte @QuesadaBurritos permettra aux amateurs et aux abonnés de prendre un moment pour dire quelque chose de gentil à propos de quelqu'un. En retour, la personne désignée pourrait profiter de la joie que peut apporter un délicieux repas fraîchement préparé d'inspiration mexicaine.

Quesada répand la gentillesse de tous côtés

Le personnel de Quesada est habitué depuis longtemps à répandre la gentillesse et la bienveillance au sein des communautés. Ces efforts constants vont se poursuivre avec des activités comprenant des dons à des organisations bénéficiaires de l'organisme d'aide alimentaire Second Harvest Food Rescue , partout au pays, d'ici à la Journée internationale de la gentillesse et au-delà.

« À une époque où la gentillesse envers les autres est plus importante que jamais, c'est fantastique de voir que Quesada et ses franchisés lancent l'idée de faire preuve de gentillesse envers les autres à l'aide de petits et grands gestes, » se réjouit Lori Nikkel, présidente et directrice générale de Second Harvest Food Rescue . « En tant qu'organisme qui cherche à la fois à soulager la faim et à préserver l'environnement, c'est très touchant pour nous de voir Quesada s'engager à apporter de l'aide aux gens et à la planète. »

À propos de Quesada Burritos & Tacos

Quesada a récemment été reconnue comme l'une des 400 entreprises en plus forte croissance au Canada par le Report on Business du Globe & Mail. Fière de faire partie du mouvement « 1 % pour la planète », Quesada compte 19 restaurants au Québec et 145 à l'échelle nationale. La chaîne primée de restaurants a offert au Québec son premier burrito Beyond Meat® et sert un appétissant menu fraîchement fait maison et d'inspiration mexicaine proposant des salsas, des sauces, des burritos, des tacos et des salades, le tout préparé tous les jours avec des saveurs et des épices authentiques.

