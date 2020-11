Falco procède au lancement de sa vidéo corporative





MONTRÉAL, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle procède au lancement de sa vidéo du projet Horne 5, situé à Rouyn-Noranda, Québec. La vidéo est maintenant disponible sur le site Web de la Société au https://www.falcores.com/fr/investisseurs/medias/, ainsi que sur les différents médias sociaux.



La vidéo présente le projet Horne 5, situé au coeur de la ville de Rouyn-Noranda, une ville dynamique et le berceau du développement minier dans le nord-ouest québécois. L'équipe de Ressources Falco avec son approche innovante, son écoute attentive et ayant à coeur de minimiser les impacts environnementaux et sociaux dans une perspective de développement durable, propose de développer un projet d'envergure et qui sera la fierté des citoyens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco a déclaré : « Le projet Horne 5, c'est la vision d'une équipe chevronnée, passionnée, qui désire construire une mine intégrée dans son environnement et sa communauté. Nous continuons à consulter et à communiquer dans la transparence afin de tenir la population informée de l'avancement du projet. Nous sommes très heureux de partager notre vision et nos valeurs par le dévoilement de notre vidéo sur le projet Horne 5.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire ce montage vidéo malgré le contexte de pandémie actuel. Nous avons travaillé avec des gens extraordinaires, professionnels et créatifs de notre communauté et nous sommes fiers de vous dévoiler le résultat. Ici, nous avons toute l'expertise pour bâtir un projet minier d'envergure. Quand on connaît la qualité de la main-d'oeuvre et des entreprises de Rouyn-Noranda et de l'Abitibi, on comprend qu'il n'y a pas de meilleur endroit au monde pour bâtir une mine. »

Nous vous invitons à vous rendre sur le site Web de Falco, sur sa page Facebook, Youtube ou LinkedIn pour visionner la vidéo et partager notre fierté.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur, relations aux investisseurs

416 274-7762

rjwhite@falcores.com

Amélie Laliberté

Coordonnatrice, relations avec les investisseurs

418 455-4775

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés sont basés sur des informations actuellement à la disposition de la Société et la Société ne donne aucune garantie que les résultats réels rencontreront les expectatives de la direction. Les énoncés prospectifs incluent des estimations et énoncés qui décrivent les plans, objectifs ou buts futurs de la Société, y compris des termes à l'effet que la Société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat déclaré se produise. Tous les énoncés, autres qu'un énoncé basé sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de mots comme « planifie », « espère », « estime », « prévoit », « anticipe », « croit », ou des variantes de ces mots, des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints » et incluent sans s'y limiter, l'incapacité de lever des fonds à des conditions satisfaisantes pour Falco; l'incapacité de clore les négociations afin de conclure une licence d'exploitation principale et d'indemnisation avec Glencore et de fournir à Glencore un cautionnement de bonne exécution et des garanties et assurances accessoires; l'incapacité de traiter et atténuer les risques inhérents au projet Horne 5; l'incapacité de compléter avec succès des projets de développement ou d'autres projets à l'intérieur des échéanciers prévus; la quantité de production future sur n'importe quelle période, les hypothèses relatives à la teneur récupérée, la récupération moyenne du minerai, la dilution interne, la dilution minière et autres paramètres miniers énoncés dans l'Étude de Faisabilité; les hypothèses relatives aux revenus bruts, les flux de trésorerie liés à l'exploitation et autres mesures de revenues énoncés dans l'Étude de Faisabilité; (i) le potentiel d'expansion et de la durée de vie de la mine; (j) le délai prévu pour la délivrance des permis et des approbations règlementaires; l'échéancier prévu pour l'achèvement de la mine; l'échéancier prévu pour l'achèvement de la construction, le démarrage de la production minière et commerciale et les obligations financières et frais engagés dans le cadre de ce développement minier, les plans futurs d'exploration; les sources, conditions et besoins de financement prévus; les avoirs totaux en espèces, les coûts de transaction et frais administratifs différant substantiellement de ceux prévus; les résultats réels des activités d'exploration; la variation des ressources minérales; la production minière, les teneurs ou les taux de récupération ou les efforts d'optimisation et des ventes; les risques non assurés; les changements réglementaires; les vices de titres, la disponibilité ou intégration du personnel, des matériaux et des équipements; la performance des installations, des équipements et des processus par rapport aux spécifications et attentes; les impacts environnementaux imprévus sur les opérations; les prix du marché; les fluctuations du prix de l'or et du prix de l'argent et des autres métaux et taux de change; les risques de production, de construction et technologiques; les besoins de fonds propres et les risques opérationnels liés aux opérations ou à l'expansion des opérations, l'incertitude relative à la production future et aux ressources de trésorerie; les changements défavorables du marché, des conditions politiques et économiques générales ou des lois, règles et règlements; changement dans les paramètres du projet; la possibilité de dépassement des coûts du projet ou coûts ou dépenses imprévus; accidents, conflits de travail et protestations des communautés et des parties prenantes et autres risques de l'industrie minière, panne d'usine, d'équipements ou des processus pour opérer tel que prévu, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien et le risque d'un vice de titre non découvert ou d'une autre réclamation défavorable.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, performances, perspectives et opportunités diffèrent de façon importante par rapport aux énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des énoncés prospectifs incluent sans s'y limiter, des changements dans les conditions économiques générales et des conditions des marchés financiers; changement dans la demande et les prix des minéraux, incapacité à obtenir les permis et approbations nécessaires des entités gouvernementales et de tiers, changement dans les politiques règlementaires et gouvernementales (lois et politiques),difficultés opérationnelles rencontrées dans le cadre des activités de la Société, d'autres sujets abordés dans ce communiqué ainsi que les risques compris dans les documents publics de divulgation de Falco, notamment ses rapports de gestion déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que Falco soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l'élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 08:05 et diffusé par :