Le Conference Board publie un outil sur la mesure des compétences sociales et émotionnelles





OTTAWA, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conference Board du Canada, en partenariat avec le Centre des Compétences futures (CCF), vient de publier un nouvel outil permettant aux utilisateurs de mesurer les compétences sociales et émotionnelles chez les adolescents et les adultes.



Les compétences sociales et émotionnelles (CSE) jouent un rôle essentiel dans le succès des individus et des organisations. Mais, jusqu'à présent, on manquait de ressources complètes et intégrées permettant de recenser et de comparer les outils de mesure des CSE pour les apprenants adultes et les travailleurs.

La nouvelle plateforme numérique propose un guide des principales ressources pour mesurer les CSE. Il s'agit notamment de l'« inventaire du quotient émotionnel » qui évalue une série de compétences sociales et émotionnelles dans un environnement de travail, telles que la prise de décision et les compétences interpersonnelles; de l'« inventaire des compétences émotionnelles et sociales » qui mesure l'intelligence émotionnelle des étudiants du postsecondaire et des adultes, et qui relève les domaines à améliorer; et du « test de l'intelligence émotionnelle de Mayers-Salovey-Caruso (MSCEIT) », un test d'aptitude pour les adultes qui mesure l'intelligence émotionnelle dans des scénarios courants dans les milieux de l'éducation, de l'entreprise et de la recherche.

« Pouvoir mesurer et analyser les compétences sociales et émotionnelles est important pour toute organisation », déclare Maria Giammarco, chercheuse principale au Conference Board du Canada. « Ces cadres peuvent aider les employeurs à comprendre directement les forces et les faiblesses de leurs employés en matière de compétences et à définir les prochaines étapes pour les possibilités de développement des compétences ciblées qui rendront leur personnel autonome et, en fin de compte, à créer des équipes plus mobilisées et plus efficaces. »

En outre, le Conference Board du Canada et le Centre des Compétences futures ont résumé les principales études, appliquées à l'échelle internationale et fondées sur des données probantes, sur la mesure et le développement des compétences sociales et émotionnelles. Ces études donnent un aperçu de la manière dont les compétences sociales et émotionnelles peuvent être conceptualisées au moyen de cadres de compétences complets; de la manière dont les cadres de compétences sont utilisés pour mesurer les compétences sociales et émotionnelles chez les adolescents et les adultes, et dans tous les contextes sociodémographiques, éducatifs et professionnels; et de la manière dont les outils de mesure sont utilisés pour comprendre l'impact des interventions qui ciblent le développement des compétences sociales et émotionnelles.

« Les recherches montrent clairement que les compétences non techniques sont aujourd'hui aussi importantes que les autres compétences en ce qui concerne l'environnement de travail et le rendement organisationnel », déclare Pedro Barata, directeur général du Centre des Compétences futures. « Comprendre comment mesurer les compétences sociales et émotionnelles et utiliser ces informations pour favoriser les comportements souhaités chez les individus, et améliorer la dynamique de groupe seront un réel avantage pour les entreprises canadiennes. »

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est l'organisme de recherche indépendant le plus avancé du pays. Il a pour mission d'encourager les dirigeants à édifier un avenir meilleur pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens et de leur donner les moyens d'y parvenir grâce à sa recherche réputée et à ses relations uniques. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.

À propos du Centre des Compétences futures (CCF)

Le Centre des Compétences futures est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se voue à préparer les Canadiennes et les Canadiens pour qu'ils aient du succès en emploi et qu'ils satisfassent aux besoins émergents en talents des employeurs. En qualité de communauté pancanadienne, le CCF réunit des experts et des organismes de différents secteurs afin de déterminer, d'évaluer et d'échanger de façon rigoureuse des approches novatrices au développement des compétences nécessaires pour favoriser la prospérité et l'inclusion. Le CCF participe directement à l'innovation grâce à des investissements dans des projets pilotes et de la recherche universitaire sur l'avenir du travail et les compétences au Canada. Le Centre des Compétences futures est financé par le programme Compétences futures du gouvernement du Canada.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

media@conferenceboard.ca

613-526-3090, poste 224

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :