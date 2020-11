BTB démontre la résilience de son portefeuille et de sa stratégie d'opération pour un deuxième trimestre consécutif





MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB ») ou (« Le Fonds ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020 comparés au troisième trimestre de 2019 et communique les faits saillants suivants :

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

Augmentation du bénéfice net et résultat global : Ces deux indices financiers ont vu une augmentation de 5,63 millions $ (T3-2019) à 5,76 millions $ ce trimestre. Cette augmentation est principalement attribuable à :

L'amélioration de la marge du résultat d'exploitation net qui est passée de 56,2 % (T3-2019) à 56,4 %; À une réduction des charges financières nettes à la suite de l'effet positif des refinancements hypothécaires conclus au cours des 12 derniers mois; À la gestion serrée des frais d'administration du Fonds.

Résultat d'exploitation net : Le Fonds a enregistré une légère diminution de 0,2 millions $ de son revenu d'exploitation net, ou de 1,2 % comparé au même trimestre 2019. Cette diminution est principalement causée par l'effet des radiations de revenus suite aux quatre faillites annoncées au deuxième trimestre 2020, soit une diminution totale de 0,4 millions $. Excluant cette charge, le résultat net d'exploitation aurait inscrit une hausse de 1,9 % par rapport à l'exercice précédent.

Le Fonds a enregistré une légère diminution de 0,2 millions $ de son revenu d'exploitation net, ou de 1,2 % comparé au même trimestre 2019. Cette diminution est principalement causée par l'effet des radiations de revenus suite aux quatre faillites annoncées au deuxième trimestre 2020, soit une diminution totale de 0,4 millions $. Excluant cette charge, le résultat net d'exploitation aurait inscrit une hausse de par rapport à l'exercice précédent. Résultat d'exploitation net du portefeuille comparable : Le Fonds a enregistré une augmentation de 0,1 million $, ou 0,8 % au cours du troisième trimestre comparé au même trimestre de 2019. Pour la période cumulative de neuf mois de cette année, le résultat d'exploitation net du portefeuille comparable a reculé de 0,9 %. Cette variation est notamment causée par l'effet de la perte de revenus suite à la participation du Fonds au programme de l'AUCLC et la perte de revenus découlant de la faillite des quatre locataires tel qu'expliqué ci-haut. Au cours du troisième trimestre, BTB n'a reçu aucun avis de faillite de la part de ses locataires, donc aucun impact additionnel sur les résultats causé par ce facteur.

Le Fonds a enregistré une augmentation de ou au cours du troisième trimestre comparé au même trimestre de 2019. Pour la période cumulative de neuf mois de cette année, le résultat d'exploitation net du portefeuille comparable a reculé de 0,9 %. Cette variation est notamment causée par l'effet de la perte de revenus suite à la participation du Fonds au programme de l'AUCLC et la perte de revenus découlant de la faillite des quatre locataires tel qu'expliqué ci-haut. Au cours du troisième trimestre, BTB n'a reçu aucun avis de faillite de la part de ses locataires, donc aucun impact additionnel sur les résultats causé par ce facteur. Activité de location : Les activités de location sont demeurées solides malgré la pandémie. À la fin du trimestre, nous affichons un taux d'occupation de 92,1 % , ce qui démontre une la stabilité générée par les activités de location. Le Fonds a pu concrétiser la signature de deux baux importants avec des locataires, soit : 80 000 pi.ca. situé dans un immeuble industriel à Montréal (Québec) et 75 340 pieds carrés situé dans un immeuble industriel à Cornwall ( Ontario ). Au cours du trimestre, nous avons loué 173 995 pi.ca. de superficie locative à de nouveaux locataires et depuis le début de l'année, des baux totalisant 225 381 pi.ca. ont été renouvelés avec une augmentation moyenne de 1,9 % ;

Les activités de location sont demeurées solides malgré la pandémie. À la fin du trimestre, nous affichons un taux d'occupation de , ce qui démontre une la stabilité générée par les activités de location. Le Fonds a pu concrétiser la signature de deux baux importants avec des locataires, soit : 80 000 pi.ca. situé dans un immeuble industriel à Montréal (Québec) et 75 340 pieds carrés situé dans un immeuble industriel à ( ). Au cours du trimestre, nous avons loué 173 995 pi.ca. de superficie locative à de nouveaux locataires et depuis le début de l'année, des baux totalisant 225 381 pi.ca. ont été renouvelés avec une augmentation moyenne de ; Fonds Provenant de l'Exploitation (FPE) et Fonds Provenant de l'Exploitation Ajustés (FPEA) : Les FPE par part ont augmenté à 10,9 ¢ de 10,8 ¢ pour le trimestre comparable 2019 et les FPEA par part sont demeurés stables à 9,7¢ comparé au troisième trimestre 2019. Nos ratios de distribution ont démontré une amélioration importante comparé à l'année dernière :

Les FPE par part ont augmenté à de 10,8 ¢ pour le trimestre comparable les FPEA par part sont demeurés stables à 9,7¢ comparé au troisième trimestre 2019. Nos ratios de distribution ont démontré une amélioration importante comparé à l'année dernière : Le ratio de distribution des FPE est 68,6 % pour le trimestre et 93,4 % pour l'année en cours (97,2 % au T3 2019);

pour le trimestre et pour l'année en cours (97,2 % au T3 2019);

Le ratio de distribution des FPEA est 77,4 % pour le trimestre et 105,2 % pour l'année en cours (107,8 % au T3 2019).

Les FPE ont augmenté de 0,034 $ par part, soit 2,2 millions $ de plus que le trimestre précédent, pour se chiffrer à 6,9 millions $. Cette amélioration est principalement attribuable au fait qu'aucune charge supplémentaire liées aux pertes de crédits et aux revenus normalisés a dû être apportée.

Programme AUCLC : Le programme a pris fin à la fin du troisième trimestre de 2020. En tout, BTB a déposé environ 80 demandes de subventions de loyers pour ses locataires, ce qui représente approximativement 13 % de nos locataires. Nous avons réclamé et perçu un total de 1,9 million $ en vertu du programme gouvernemental. L'incidence financière nette estimé de ce programme sur le revenu de BTB est d'environ 0,4 million $ 1 ;

Le programme a pris fin à la fin du troisième trimestre de 2020. En tout, BTB a déposé environ 80 demandes de subventions de loyers pour ses locataires, ce qui représente approximativement 13 % de nos locataires. Nous avons réclamé et perçu un total de 1,9 million $ en vertu du programme gouvernemental. L'incidence financière nette estimé de ce programme sur le revenu de BTB est d'environ 0,4 million $ ; Perceptions de loyer : Le trimestre a été marqué par un fort taux de perception de loyer, et le total de nos comptes recevables est de retour à la normale. BTB a perçu 100 % de ses loyers contractuels pour la période de mai à septembre 2020 et 98 % de mars à septembre 2020;

Le trimestre a été marqué par un fort taux de perception de loyer, et le total de nos comptes recevables est de retour à la normale. BTB a perçu de ses loyers contractuels pour la période de mai à septembre de mars à septembre 2020; Exposition aux faillites : À la fin du T3 2020, BTB n'avait pas reçu d'autre avis de restructuration ou de faillites de ses locataires. Comme nous l'avons indiqué à notre rapport de gestion du T2-2020, seulement quatre locataires, représentant 2 % du nombre total de locataires par pied carré, ont annoncé de telles restructurations ou faillites;

À la fin du T3 2020, BTB n'avait pas reçu d'autre avis de restructuration ou de faillites de ses locataires. Comme nous l'avons indiqué à notre rapport de gestion du T2-2020, seulement quatre locataires, représentant 2 % du nombre total de locataires par pied carré, ont annoncé de telles restructurations ou faillites; Taux d'endettement : Celui-ci continue de faire preuve de la détermination du Fonds à maintenir un ratio d'endettement total inférieur à 60 %. À la fin du T3-2020, notre ratio d'endettement total est 59,7 %, comparé à 61,4 % pour le trimestre comparable de 2019.

: Celui-ci continue de faire preuve de la détermination du Fonds à maintenir un ratio d'endettement total inférieur à 60 %. À la fin du T3-2020, notre ratio d'endettement total est comparé à 61,4 % pour le trimestre comparable de 2019. Placement de prise ferme : Le 29 septembre 2020, BTB a annoncé la clôture du placement de prise ferme d'un montant total de 30 millions $ de débentures subordonnées non garanties convertibles de série H à 7,00 % venant à échéance le 31 octobre 2025.

____________________ 1 Ce calcul inclus la portion à recevoir de 12,5 % du gouvernement du Québec.

UN MESSAGE DE LA PART DE MICHEL LÉONARD, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Au cours du troisième trimestre, nous avons encore une fois livré des résultats de perception de loyers significatifs. Nous avons perçu 100 % des revenus payables du troisième trimestre et de plus, nous nous sommes attaqués à la réduction substantielle de nos comptes à recevoir, qui sont maintenant revenus aux niveaux habituels.

L'enjeux de collection demeure toujours dans le secteur du commerce de détail, plus particulièrement, dans le secteur « mode », un secteur qui occupe un petit pourcentage de nos revenus. J'aimerais rappeler à nos détenteurs de parts que nous ne possédons pas de centres commerciaux fermés. Notre portefeuille dans le secteur du commerce de détail est principalement composé de propriétés qui sont ancrés par des locataires nationaux, qui offrent des produits essentiels, tels que des épiceries, des pharmacies et des opérateurs de grande surface qui ont très bien performé au cours des derniers mois malgré les circonstances actuelles. En ce qui concerne nos immeubles de bureaux et industriels, nos locataires ont définitivement été moins touchés par la pandémie.

Nous subissons toujours les répercussions du programme de l'AUCLC et nos indicateurs de performance ont été touchés par des charges spéciales reliées à la pandémie de la COVID-19 et par les quatre faillites annoncées. Excluant ces facteurs, notre résultat net d'exploitation aurait inscrit une hausse de 1,9 % par rapport à l'exercice précédent et notre portefeuille comparable aurait inscrit une hausse de 4,3 %. Nous ne sommes certainement pas encore au retour des affaires « normales », mais considérant les circonstances, la performance de BTB est positive.

Depuis le début de l'année, nous avons signé des baux avec de nouveaux locataires pour une superficie totale de 173 995 pi.ca. et avons renouvelé des baux pour une superficie totale de plus de 225,381 pi.ca. avec une augmentation moyenne de 1,9 %. Nos ratios de distribution des FPE et FPEA ont vu une amélioration importante au cours du trimestre, tel que décrit ci-haut, démontrant ainsi la résilience du Fonds.

Je dois également souligner les résultats extraordinaires que notre équipe a pu accomplir au cours des derniers mois. Nos opérations quotidiennes demeurent stables malgré la pandémie à laquelle nous nous sommes adaptés à cette « nouvelle réalité ». De plus, nos activités opérationnelles, nos efforts de location, nos renouvellements de baux, ainsi que nos activités financières ont réussi à regagner le terrain perdu, ce qui est d'importance cruciale en cette période. Nous gérons un portefeuille robuste et afin d'y faire une gestion saine, ceci requiert des employés dédiés. Grâce à leurs contributions et leur dévouement exceptionnel, BTB a été en mesure d'offrir une performance solide. »

SOMMAIRE DES AUTRES ÉLÉMENTS IMPORTANTS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Nombre d'immeubles : 64

64 Superficie locative totale : environ 5,3 millions de pieds carrés

environ 5,3 millions de pieds carrés Actifs totaux : 946 millions $

946 millions $ Capitalisation boursière : 184 millions $

ÉLÉMENTS SUBSÉQUENTS

Vente de propriété : Le 7 octobre 2020, BTB a disposé d'un immeuble de bureaux situé au 550-560 boulevard Henri-Bourassa Ouest à Montréal, Québec. BTB a vendu la propriété pour une considération totale de 4,3 millions $, excluant les frais de transaction;

: Le 7 octobre 2020, BTB a disposé d'un immeuble de bureaux situé au 550-560 boulevard Henri-Bourassa Ouest à Montréal, Québec. BTB a vendu la propriété pour une considération totale de 4,3 millions $, excluant les frais de transaction; Rachat de la Débenture de série F : Le 26 octobre 2020, BTB a annoncé le rachat de toutes les débentures subordonnées non garanties convertibles de série F.

INFORMATION FINANCIÈRE

Renseignements Trimestriels









Périodes closes les 30 septembre

Trimestre Cumulatif (9 mois) (en milliers de dollars, sauf les ratios et les données par part)

2020 2019 ?% 2020 2019 ?%



$ $

$ $

Information financière













Produits locatifs

23 583 23 973 (1,6) 70 514 68 044 3,6 Résultat d'exploitation net(1)

13 308 13 476 (1,2) 38 494 36 723 4,8 Bénéfice net (perte nette) et résultat global

5 757 5 632 2,2 (931) 10 329 109,0 Résultat net immobilier du portefeuille comparable(1)

7 546 7 356 2,6 20 288 20 421 (0,7) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (IFRS)

8 983 9 875 (9,0) 30 191 29 988 0,7 Distributions

4 752 6 563 (27,6) 16 735 18 557 (9,8) Fonds provenant de l'exploitation (FPE)(1) récurrents

6 920 6 747 2,6 17 907 16 869 6,2 Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA)(1) récurrents

6 139 6 087 0,9 15 893 15 582 2,0 Total de l'actif







945 592 905 376 4,4 Ratio d'endettement hypothécaire







53,0 % 55,0 % (3,6) Taux d'intérêt moyen pondéré de l'endettement hypothécaire







3,61 % 3,92 % (7,9) Capitalisation boursière







184 097 294 671 (37,5) Information financière par part













Bénéfice net (perte nette) et résultat global

9,1 ¢ 9,0 ¢ 1,1 (1,5 ¢) 17,6 ¢ (108,5) Distributions

7,5 ¢ 10,5 ¢ (28,6) 26,5 ¢ 31,5 ¢ (15,9) FPE(1) récurrents

10,9 ¢ 10,8 ¢ 0,9 28,4 ¢ 28,8 ¢ (1,4) FPEA(1) récurrents

9,7 ¢ 9,7 ¢ 0,0 25,2 ¢ 26,6 ¢ (5,3)





















Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les données par part) Trimestre Cumulatif (9 mois) 2020 2019 2020 2019

$ $ $ $ Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (IFRS) 8 983 9 875 30 191 29 988 Charges salariales de location 176 132 470 381 Coûts de transaction à l'achat et la disposition d'immeubles de placement et frais de remboursement anticipé -- (63) (1 790) (804) Ajustements liés à la variation des autres éléments du fonds de roulement 3 412 2 832 4 983 4 771 Charges d'intérêts 127 112 356 355 Produits financiers (5 712) (6 039) (17 572) (17 693) Réserve pour investissements de maintien non récupérables (472) (479) (1 410) (1 361) Réserve pour frais de location non récupérés (375) (345) (1 125) (1 035) Autres éléments -- (1) --

FPEA(1) 6 139 6 024 14 103 14 602 Élément non récurrent







Coûts de transaction à l'achat et la disposition d'immeubles de placement, frais de remboursement anticipé et pénalités sur remboursements anticipés -- 63 1 790 980 FPE(1) RÉCURRENTS 6 139 6 087 15 893 15 582



























(1) Mesures financières non conformes aux IFRS

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le résultat d'exploitation net, le résultat net immobilier du portefeuille comparable, les fonds provenant de l'exploitation récurrents et les fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

INFORMATIONS RELATIVES À L'APPEL TRIMESTRIEL

La direction tiendra une conférence téléphonique le mardi 10 novembre 2020, à 10 heures, heure normale de l'est, afin de présenter les résultats financiers et la performance du Fonds pour le troisième trimestre 2020.

DATE :

Mardi 10 novembre 2020 HEURE :

10 heures HNE APPEL :

Toronto et outre-mer : 1-416-764-8688

Amérique du Nord (sans frais) : 1-888-390-0546 AUDIO :

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1388111&tpkey=c6e037a779 VISUEL :

Une présentation sera téléchargée sur le site web de BTB avant la tenue de l'appel. https://www.btbreit.com/fr/informations-aux-investisseurs/presentations-annuelles/

Les représentants des médias, de même que toute partie intéressée, peuvent assister à la téléconférence en mode écoute seulement.

Les opérateurs de la conférence téléphonique coordonneront la période de questions et réponses (pour les analystes) et vous guideront dans les procédures relatives à celles-ci.

L'extrait audio de la conférence sera disponible en rediffusion jusqu'au 17 novembre 2020 en composant le : 1-416-764-8677 (local) ou, 1-888-390-0541 (sans frais) et en utilisant le code d'accès suivant : 590785 #.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire ou exigée par la loi applicable, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 10 novembre 2020, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,3 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB en date du 30 septembre 2020 est d'environ de 946 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

1) Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts;



2) Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions;



3) Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3 %.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

