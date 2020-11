Les Aliments Maple Leaf annonce le lancement de la médiathèque sur le site de l'entreprise





La médiathèque offre un accès aux nouvelles bobines B, photos, fiches d'information et nouveaux logos

MISSISSAUGA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) a annoncé le lancement d'une nouvelle médiathèque dans le centre des médias sur le site Web d'entreprise des Aliments Maple Leaf.

Le centre des médias est une ressource en ligne offrant des bobines B, des photos, des fiches d'information et des logos essentiels pour être visionnés ou téléchargés et situés en un endroit pratique. Les communiqués de presse et les discours sont archivés et également disponibles pour être téléchargés au sein du centre des médias.

Pour en apprendre davantage sur la durabilité chez les Aliments Maple Leaf, visitez : mapleleaffoods.com/fr/durabilite/

Pour en apprendre davantage sur les marques des Aliments Maple Leaf, visitez : mapleleaffoods.com/fr/nos-marques/

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

