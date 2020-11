Alithya soutient un fournisseur d'électricité de la Floride dans la mise en oeuvre de Microsoft Dynamics 365 Customer Service





ALPHARETTA, Ga., le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») a implanté avec succès Microsoft Dynamics 365 Customer Service pour la Florida Municipal Power Agency (FMPA).

La FMPA est un organisme de vente en gros d'électricité appartenant à 31 services d'électricité municipaux de Floride. Les projets de la FMPA ont connu une croissance exponentielle au cours de ces dernières années, celle-ci ayant étendu ses services à valeur ajoutée à ses clients-propriétaires. Grâce à Microsoft Dynamics 365, implanté par Alithya, la FMPA peut assurer un suivi efficace de ses projets à partir d'un lieu unique centralisé, mieux documenter les cas rencontrés, accroître l'efficacité de la prestation de ses projets de services et aider ses cadres à gérer la charge de travail, l'utilisation des ressources et la réalisation des projets.

« L'implantation de Microsoft Dynamics 365 par Alithya nous a apporté la meilleure valeur globale pour nos besoins, a déclaré Mike McCleary, chef de projet pour la mise en oeuvre de cette solution de CRM à la FMPA. Nous obtenons à la fois les fonctionnalités dont nous avions besoin et une excellente intégration avec nos autres applications Microsoft. Alithya s'est avéré un partenaire idéal en fournissant une approche à base de pratiques exemplaires pour une expérience sans heurts. »

« Microsoft Dynamics 365 a un impact positif sur les résultats de l'organisme, et c'est formidable de voir comment l'équipe de la FMPA peut proposer un meilleur service à ses membres, a déclaré John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft d'Alithya. La mission d'Alithya consiste à aider des clients tels que la FMPA en agissant comme conseiller de confiance pour l'achat, l'implantation et l'optimisation de Microsoft Dynamics 365 en vue d'améliorer le rendement de l'organisation. »

À propos de la FMPA

La Florida Municipal Power Agency (FMPA) est un organisme de vente en gros d'électricité appartenant à plusieurs services d'électricité municipaux de Floride. La FMPA a pour mission de fournir une énergie peu coûteuse, fiable et propre, ainsi que des services à valeur ajoutée à l'intention de ses clients-propriétaires, au bénéfice de leurs communautés et de leurs propres clients. Les 31 membres de la FMPA desservent près de 2,6 millions de Floridiens et emploient plus de 3 700 personnes.

À propos d'Alithya et sa pratique Microsoft

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 100 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.

La pratique Microsoft d'Alithya couvre de nombreux aspects, y compris Dynamics, Azure, Power Apps, l'intelligence d'affaires et l'analytique avancée, les solutions numériques et l'architecture. Visant l'obtention de résultats, Alithya a déployé les solutions de Microsoft en matière de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de gestion de la relation client (CRM), d'intelligence d'affaires (BI) et des solutions numériques pour des centaines de clients.

SOURCE Alithya

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 07:30 et diffusé par :