dLocal collabore avec Microsoft pour élargir sa clientèle dans les marchés émergents





dLocal, une plateforme de paiements transfrontaliers de premier plan qui établit des liens entre les commerçants à l'échelle mondiale et les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui avoir fait équipe avec Microsoft pour élargir sa clientèle sur les marchés émergents avec des méthodes de paiement utilisées localement. Dans la première phase de cette collaboration, Microsoft a lancé au Nigeria une acquisition locale à la fois pour les cartes de crédit et les cartes de débit. Dans les mois à venir, Microsoft utilisera la solution Payins de la société dLocal pour ajouter d'autres méthodes de paiement locales populaires, et s'élargira au niveau mondial pour inclure d'autres marchés émergents.

Grâce à cet accord, les acheteurs du Nigeria pourront effectuer leurs paiements sur le site web Microsoft Store avec des cartes de crédit locales pour différents produits, tels que les abonnements Microsoft 365 Consumer and Family. Avec l'essor des jeux vidéo dans le monde entier pendant la pandémie de COVID-19, la nécessité pour Microsoft de créer une expérience d'achat plus inclusive en élargissant ses options de paiement pour la clientèle du Nigeria et d'ailleurs, s'est révélée être un facteur clé pour satisfaire la demande.

Auparavant, les clients ne pouvaient payer qu'avec des cartes de crédit internationales, avec à la clé des frais de change élevés et des taux plus élevés de transactions refusées en raison de la volatilité des taux de change. En collaborant avec dLocal pour offrir des paiements par cartes Visa et Mastercard émises localement, Microsoft pourra opérer au Nigeria avec des taux d'autorisation nettement améliorés.

« L'initiative nigériane en matière de paiement sans numéraire stimule la croissance du commerce électronique et des services de paiement numérique, et les cartes de crédit nationales représentent une grande partie du marché », a déclaré Meirav Adi, vice-président des ventes de dLocal. « Les taux d'autorisation représentent un facteur important d'amélioration du volume des ventes du commerce électronique et d'expérience positive pour la clientèle. Nous sommes heureux de nous associer à Microsoft et de permettre l'acceptation des paiements largement utilisés dans ces marchés cibles, afin de les aider à poursuivre leur croissance dans la région et ailleurs ».

Du point de vue de l'utilisateur, Microsoft n'effectuera aucun changement à l'expérience de paiement actuelle en raison de cette intégration, et les abonnements actuels continueront à fonctionner normalement.

L'acquisition de cartes locales s'inscrit dans le cadre de la solution Payins de dLocal qui permet aux commerçants de percevoir les paiements de leurs clients sur les marchés émergents dans leur devise locale respective. Le principal avantage pour le commerçant c'est l'accès à plusieurs méthodes de paiement locales ainsi que la possibilité de recevoir des fonds en dollars, en euros ou dans toute autre devise dans les pays où dLocal opère, sans avoir à créer sa propre entité localement. Les clients de dLocal qui déploient la solution Payins constatent une augmentation moyenne de 20 % du taux de conversion.

La solution Payins de dLocal est déjà accessible sur 26 marchés :

En Amérique latine : Argentine, Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay

En Afrique : Afrique du Sud, Cameroun, Égypte, Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria, Sénégal

En Asie : Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Turquie

Pour de plus amples informations sur la solution Payins de dLocal, veuillez lire ici.

À propos de dLocal

dLocal (https://dlocal.com) est la seule plateforme de paiement 360° conçue pour traiter les paiements de masse en ligne en Amérique latine et dans d'autres pays émergents de l'APAC, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Grâce à la plateforme API exclusive de dLocal, aucune obligation de gérer des processeurs de paiement et des versements séparés, de mettre en place de nombreuses entités locales, d'intégrer des dizaines d'acquéreurs et méthodes de paiement isolés, de se soucier des fonds immobilisés à l'étranger ou d'être soumis à de lourdes charges opérationnelles. En fonctionnant comme un processeur de paiement local du commerçant dans chaque pays, dLocal permet aux entreprises en ligne d'atteindre facilement 2,3 milliards de consommateurs férus de technologies numériques sur les marchés affichant aujourd'hui la croissance la plus rapide.

Plus de 450 détaillants de e-commerce au niveau mondial, de sociétés en mode SaaS, d'agences de voyages en ligne et de places de marché font confiance à dLocal pour accepter plus de 300 méthodes de paiement importantes sur le plan local, ainsi que pour l'émission de millions de paiements à leurs entrepreneurs, représentants et vendeurs sur les marchés en croissance du monde entier. Parmi les clients de dLocal, citons Avast, Banggood, Booking.com, Constant Contact, Didi, DropBox, GoDaddy, MailChimp, TripAdvisor, Uber et Wikimedia. Rendez-vous sur dlocal.com pour plus d'informations.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 07:10 et diffusé par :