La TD lance ses nouvelles cartes de crédit Visa TD Aéroplan(MD) et prépare des offres exceptionnelles pour les titulaires de carte actuels et futurs





Disponible dès maintenant, la gamme de cartes de la TD offre des privilèges voyage complets auprès d'Air Canada et des points à un taux accéléré chez Starbucks entre autres offres

TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - La TD est heureuse d'annoncer que sa gamme de cartes de crédit Visa* TD AéroplanMD revampée est maintenant offerte. Du taux d'accumulation accéléré au partage familial et aux avantages voyage, la gamme de cartes renouvelée place les clients de la TD au premier plan. Les titulaires de cartes de crédit Visa TD Aéroplan auront automatiquement accès aux nouveaux avantages et au programme Aéroplan.

« Nous sommes heureux d'offrir à nos titulaires de cartes de crédit Visa TD Aéroplan existants une valeur ajoutée et de nouveaux avantages formidables qu'ils peuvent commencer à accumuler dès maintenant, même si leurs plans de voyage sont toujours suspendus dans l'immédiat, souligne Katy Boshart, première vice-présidente, Cartes de crédit canadiennes à la TD. Et, puisque les points n'expirent jamais, les clients peuvent continuer d'accumuler des primes et de les échanger à leur guise, maintenant et à l'avenir ».

Et même si le contexte demeure difficile pour les Canadiens qui prévoient de voyager à court terme, les titulaires de cartes de crédit TD Aéroplan peuvent profiter de nombreux avantages intéressants dès maintenant.

Taux d'accumulation accéléré chez Starbucks

Exclusif aux titulaires de carte TD, les membres Aéroplan obtiendront 50 % plus de points Aéroplan sur les achats Starbucks portés à leur carte de crédit TD Aéroplan pendant un an, et ce, à compter du 8 novembre. Tous les achats effectués au moyen de l'application Récompenses Starbucks ou en magasin dans les établissements Starbucks participants seront admissibles au taux d'accumulation accéléré exclusif à la carte de crédit et, avec le taux d'accumulation de base, recevront :

Carte Visa Platine TD Aéroplan MD :1 point Aéroplan par dollar d'achat

:1 point Aéroplan par dollar d'achat Carte Visa Infinite TD Aéroplan MD : 1,5 point Aéroplan par dollar d'achat

1,5 point Aéroplan par dollar d'achat Carte Visa Infinite Privilège TD Aéroplan MD : 2,25 points Aéroplan par dollar d'achat

2,25 points Aéroplan par dollar d'achat Visa Affaires TD AéroplanMD : 2,25 points Aéroplan par dollar d'achat

Mieux profiter des voyages à deux

Les nouveaux titulaires de la carte de crédit Visa TD Aéroplan peuvent profiter d'offres de prime de bienvenue avantageuses, et obtenir jusqu'à 50 000 points Aéroplan. De plus, la passe-boni compagnon est maintenant offerte à tous les nouveaux titulaires de cartes Visa Infinite, Visa Infinite Privilège et Visa Affaires. Elle permet d'obtenir un deuxième billet à l'achat d'un billet en classe économique pour n'importe quelle destination d'Air Canada en Amérique du Nord, y compris Mexico et Hawaï. À l'achat au préalable d'un billet en classe économique, pour le deuxième billet, vous ne payez que les taxes gouvernementales et les frais perçus par des tiers.

« Du taux d'accumulation accéléré pour votre café matinal chez Starbucks, à des avantages comme l'assurance appareils mobiles, la gamme revampée de cartes permet aux clients d'obtenir plus de valeur, même s'ils restent à proximité de la maison, affirme Boshart. Nous savons également que la possibilité d'utiliser la passe-boni compagnon et de partager les futures expériences de voyage avec un proche ou un ami plaira aux Canadiens ».

Nouvelles cartes de crédit Visa TD AéroplanMD

Les cartes TD Aéroplan sont conçues pour aider les gens à profiter de meilleures expériences de vol et offrent des avantages de voyage et d'assurance améliorés à tous les titulaires de carte. De plus, l'option de partage familial Aéroplan permet aux membres d'un même ménage de combiner leurs points afin de les échanger plus rapidement contre des récompenses. Les titulaires de carte Visa Infinite Privilège TD Aéroplan peuvent également améliorer leur expérience de vol grâce à des privilèges comme le premier bagage enregistré sans frais, l'enregistrement et l'embarquement prioritaires et un accès gratuit aux salons Feuille d'érable et aux Cafés Air Canada partout en Amérique du Nord.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de cartes de crédit TD Aéroplan visitez https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/cartes-de-credit/aeroplan/

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Group Banque TD (la « ?TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.

