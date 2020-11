/R E P R I S E -- Avis aux médias - Programme particulier d'urbanisme de la partie nord de L'Île-des-Soeurs/





Pour un quartier vivant, complet et connecté

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif, et Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif, invitent les représentants des médias à un point de presse portant sur le programme particulier d'urbanisme (PPU) de la partie de nord de L'Île-des-Soeurs.

Résultat de trois ans de planification et de concertation, ce PPU permettra d'encadrer le développement de ce secteur, tout en saisissant l'occasion offerte par l'arrivée du REM et du pont Samuel-De Champlain d'en faire un milieu de vie et d'emploi dynamique et complet.

Date : Le mardi 10 novembre 2020 Heure : 11 h 30 Lieu : Le hall du Quai 5160 (Maison de la culture de Verdun)

5160, boulevard LaSalle, Verdun

