/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présentation du budget 2021 de la Ville de Montréal et du programme décennal d'immobilisations 2021-2030/

Avis aux médias - Présentation du budget 2021 de la Ville de Montréal et du programme décennal d'immobilisations 2021-2030





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Valérie Plante, mairesse de Montréal et Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des finances, des ressources humaines, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière, de la gestion et de la planification immobilière, invitent les représentants des médias à une conférence de presse portant sur la présentation du budget 2021 et du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 de la Ville de Montréal. La conférence de presse sera précédée d'une séance de breffage technique destinée aux médias.

Mesures spéciales en raison de la COVID-19

Les médias pourront assister à la séance de breffage technique et à la conférence de presse en personne ou de façon virtuelle, via Google Meet. Les documents seront transmis par courriel uniquement, un ordinateur est requis . Sur place, le port du couvre-visage est obligatoire et les règles de distanciation physique doivent être appliqués en tout temps.

IMPORTANT - RSVP

Confirmer votre participation en écrivant à l'adresse courriel gabrielle.fontaine-giroux@montreal.ca , avant le 10 novembre, 17 h. Fournir une adresse courriel via laquelle nous pourrons vous faire suivre les détails pour la connexion via Google Meet et les documents sous embargo à 7 h, le 12 novembre. Préciser si vous prévoyez assister au breffage technique et à la conférence de presse en personne ou de façon virtuelle (à titre indicatif).

DATE :

Jeudi 12 novembre 2020





LIEU :

Marché Bonsecours - Salle de bal



350, rue Saint Paul Est, Montréal (Québec) H2Y1H2 HORAIRE





7 h Envoi des documents sous embargo, par courriel



Mot d'accueil et présentation virtuelle du DG

7 h 15 Période de lecture

9 h 15 Période de questions techniques en présence de fonctionnaires

10 h Fin de la période de question et installation des caméras

10 h 30 Conférence de presse de l'administration et période de questions

11 h 30 Fin de l'événement

Veuillez noter que la conférence de presse et la séance de breffage technique sont réservées exclusivement aux représentants des médias. Les documents remis et les informations seront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse. Durant la séance de breffage technique, les enregistrements, prises de photos et l'utilisation de téléphones cellulaires ne seront pas permis. Aucune citation comportant le nom des fonctionnaires présents n'est permise.

