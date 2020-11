L'Ordre des chiropraticiens du Québec autorisera ses membres à prescrire des examens d'imagerie médicale





MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son assemblée générale annuelle, tenue le 7 novembre 2020, l'Ordre des chiropraticiens du Québec a annoncé que ses membres pourront bientôt prescrire des examens d'imagerie médicale, tels les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (scan), l'échographie ou l'ostéodensitométrie, dans les cas où ces examens sont requis et qu'ils s'inscrivent dans le cadre du champ d'exercice du chiropraticien.

« Cette décision de permettre aux chiropraticiens de prescrire des examens d'imagerie médicale s'inscrit dans la série d'efforts déployés et de propositions mise de l'avant par l'Ordre depuis plusieurs années, dont l'urgence de moderniser la Loi sur la chiropratique, pour rendre les soins de santé plus accessibles aux patients et mieux desservir la population du Québec de façon générale », a souligné le président de l'Ordre, le Dr Jean-François Henry, chiropraticien.

L'Ordre a développé une formation d'appoint qui permettra entre autres choses de s'assurer que les prescriptions de tels examens par les membres de l'Ordre soient cohérentes avec les lignes directrices de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) et de l'American College of Radiology. Une fois cette formation complétée, les chiropraticiens pourront prescrire les examens d'imagerie médicale, ce qui s'ajoute aux services d'imagerie déjà offerts par les chiropraticiens, soit la prescription, l'exécution et l'interprétation d'examens radiologiques.

Au moment où le Québec a plus que jamais besoin de la contribution et de la participation active de l'ensemble de ses professionnels de la santé, le Dr Henry a tenu à préciser que « cette nouvelle activité sera réalisée avec pertinence et une attention particulière sera déployée par les membres afin d'éviter la surprescription ou la duplication des examens. L'accès au Dossier Santé Québec par les chiropraticiens aiderait à une gestion encore plus efficace de la prescription de ces examens et nous avons l'appui du Collège des médecins dans ce dossier. »

L'Ordre a également réitéré qu'il est primordial que les patients puissent avoir un plus grand accès aux professionnels de la santé de première ligne qui ont les compétences et les autorisations nécessaires pour prodiguer les soins nécessaires au traitement des troubles neuromusculosquelettiques des patients.

