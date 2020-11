/R E P R I S E -- Avis aux médias - Importante annonce par la ministre Lebouthillier et le ministre Lamontagne pour soutenir l'industrie des pêches et de l'aquaculture du Québec/





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu National et députée de la région Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ainsi que M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, tiendront une conférence téléphonique pour annoncer un soutien à l'industrie des pêches et de l'aquaculture du Québec.

Date : Le mardi 10 novembre 2020 Heure: 10 h 15 HE Lieu: Conférence téléphonique

Remarque : Les médias qui prévoient assister à l'événement doivent contacter les relations médias de Pêches et Océans Canada au media.xncr@dfo-mpo.gc.ca afin de recevoir les détails pour l'appel.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :