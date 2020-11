XCMG confirme avoir reçu des commandes pour un montant total de 80,8 millions de dollars américains à la CIIE 2020





SHANGHAI, le 10 nov. 2020 /CNW/ - XCMG (000425.SZ), un important fabricant chinois de machines de construction, a enregistré des commandes pour un montant de 80,8 millions de dollars américains au cours de la 3e Exposition internationale sur les importations en Chine (CIIE) qui a ouvert ses portes le 4 novembre à Shanghai, en Chine.

Lors de discussions avec des fournisseurs étrangers, XCMG a signé des commandes de châssis, de pièces hydrauliques et de pneus avec des fournisseurs internationaux de premier plan, dont Daimler, Linde, Volvo Trucks et Michelin, en dépit de la situation commerciale mondiale instable dans le contexte de propagation continue de COVID-19 à l'étranger.

La CIIE annuelle est une plateforme permettant à XCMG d'établir et de renforcer des partenariats stratégiques avec des entreprises de fabrication d'équipement et des établissements de recherche de pointe. XCMG importe des composantes de base haut de gamme de 20 pays et régions, dont le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud et des pays d'Europe.

Lors des deux CIIE précédentes, les commandes de XCMG ont atteint un total de 118 millions de dollars, dont deux contrats d'achat avec General Motors America d'une valeur de 13 millions de dollars et 22 millions de dollars en 2018 et 2019 respectivement. À ce jour, les deux commandes ont été plus qu'honorées et le système d'entraînement électrique que XCMG a acheté à l'entreprise a amélioré de 10 % le rapport de disponibilité des produits d'équipement de XCMG tout en prolongeant la durée de vie des produits de 30 %.

XCMG constate également une augmentation de la demande pour des ensembles d'équipement de construction minière à grande échelle, alors que sa gamme de produits miniers est de plus en plus reconnue sur le marché mondial pour ses solutions globales et pour ses équipements de qualité. La stratégie d'achat mondiale de XCMG aide les entreprises à connaître plus de succès.

« La CIIE contribue à promouvoir et à renforcer les échanges commerciaux et économiques partout dans le monde. Elle a créé une plateforme de communication ouverte qui aide les entreprises nationales et étrangères à élargir leur portée et leurs horizons commerciaux. XCMG continuera de promouvoir le développement de haute qualité de nos secteurs industriels en introduisant des pièces et des équipements de systèmes de pointe et en innovant sans cesse pour gagner la confiance d'un plus grand nombre de clients internationaux », a déclaré Lu Chuan, président de XCMG.

XCMG est une entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde en affaires depuis 77 ans. L'entreprise est le quatrième plus important fabricant de machinerie lourde à l'échelle mondiale. Elle exporte ses produits dans plus de 187 pays et régions aux quatre coins du globe.

