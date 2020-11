IDEMIA lance la première carte bancaire à interface duale 100 % métal au Moyen-Orient





IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, enrichit son vaste portefeuille de solutions de paiement avec carte sans contact entièrement métallique.

Ce lancement fait suite au récent mandat confié par Mastercard pour l'émission cartes à interface duale (avec et sans contact) et à une demande croissante de cartes métal. Selon plusieurs experts, le marché des cartes métal est actuellement en plein essor dans toutes les régions, avec une dynamique spécifique chez les clients de la génération Y. Une étude menée auprès de 18 000 personnes a montré que 65 % des consommateurs du monde entier, dont 73 % de millennials, privilégieraient une carte en métal plutôt qu'en plastique.

Ce tout nouveau produit est le fruit d'un partenariat avec Compose cure, un fabricant renommé de cartes bancaires métalliques haut de gamme, et Citi, groupe bancaire mondial de référence affichant plus de 200 millions de comptes clients et présent dans plus de 160 pays et territoires. Ces partenaires veillent à proposer aux clients aisés du monde entier une carte 100 % métal à interface duale de grande qualité disposant d'un design breveté. Cette nouvelle carte, permettra aux utilisateurs d'effectuer leurs transactions de manière pratique, hygiénique et sans contact en point de vente par une simple présentation (recto ou verso) de la carte vers le terminal de paiement.

« En tant que leader sur le marché des cartes métal, IDEMIA met tout en oeuvre pour fournir à ses clients du secteur bancaire des produits de haute qualité conformes à leur engagement envers leurs propres clients, en quête d'une expérience de paiement unique. L'essor récent de la demande de cartes métal et l'adoption de solutions de paiement sans contact laissent présager un énorme potentiel pour ce produit au Moyen-Orient. L'essor récent de la demande de cartes métal et l'adoption de solutions de paiement sans contact laissent présager un énorme potentiel pour ce produit au Moyen-Orient. La gamme complète de cartes bancaires métal sans contact d'IDEMIA est conçue pour les consommateurs à la recherche de produits haut de gamme correspondant à leur mode de vie. Nos matériaux exclusifs sont fabriqués grâce aux techniques les plus récentes telles que l'impression, la gravure et la décoration sur métal. » déclare Julia Schoonenberg, Senior Vice President pour le Moyen-Orient et l'Afrique au sein de la division Financial Institutions d'IDEMIA.

IDEMIA est leader en matière de solutions innovantes répondant aux besoins des utilisateurs des services financiers, secteur en rapide évolution. Le Groupe propose aux institutions financières une offre complète de solutions innovantes allant des technologies classiques de cartes EMV à des cartes métalliques au design accrocheur, en passant par des solutions de paiement mobile de pointe, des services numériques et la sécurité des paiements en ligne.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

