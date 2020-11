Tigre Géant est fière de collaborer avec la promesse d'APRÈS dans le cadre de son engagement à protéger les Canadiennes et les Canadiens pendant la COVID-19





TORONTO, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Avec l'arrivée de la saison de magasinage la plus achalandée au Canada, Tigre Géant continue de déployer des efforts pour protéger ses employés et ses clients, en devenant membre fondateur d'une initiative nationale nommée la promesse d'APRÈS.

La POST Promise ou promesse d'APRÈS est une initiative bilingue et nationale menée par le secteur privé pour aider les Canadiennes et les Canadiens à magasiner et à travailler en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19. Les entreprises qui « promettent » s'engagent à appliquer cinq actions importantes, définies avec les conseils de l'Agence de la santé publique du Canada, afin d'aider à enrayer la propagation de la COVID-19. Les entreprises participantes peuvent afficher le logo de la promesse d'APRÈS, pour annoncer à leurs clients qu'elles contribuent à la protection de la santé et de la sécurité de tous. Chaque semaine, des milliers de Canadiennes et de Canadiens magasinent ou travaillent dans des commerces qui ont fait la promesse d'APRÈS.

Dans le cadre de son engagement à protéger sa communauté pendant cette période difficile, Tigre Géant fut parmi les premières entreprises à se joindre à la promesse d'APRÈS, peu après le lancement du programme, en juin. Chacun des plus de 250 magasins de Tigre Géant présentera fièrement des affiches de la promesse d'APRÈS.

« Offrir un endroit sécuritaire où les Canadiennes et les Canadiens peuvent magasiner et trouver exactement les produits qu'ils et elles cherchent et dont leur famille a besoin est notre priorité, dit Paul Wood, président et directeur général chez Giant Tiger Stores Limited. Nous avons adopté un grand nombre de mesures dès le début de la pandémie, en nous basant sur les recommandations des autorités de la santé publique, afin de garantir votre sécurité pendant votre magasinage. Notre collaboration avec la promesse d'APRÈS est une des choses que nous avons mises en oeuvre pour démontrer publiquement notre engagement continu dans nos plus de 250 magasins au Canada. »

« La promesse d'APRÈS est fière de collaborer avec Tigre Géant, une entreprise de premier plan en matière de santé et de sécurité depuis le début de la pandémie, qui partage notre engagement envers la protection de nos communautés, nous dit Laura Hearn, présidente et directrice générale de la promesse d'APRÈS. La période de magasinage la plus importante de l'année arrive. Ce novembre et ce décembre, il est plus important que jamais que les commerces canadiens collaborent pour faire le maximum pour protéger la santé des clients ainsi que l'économie locale. Je tiens à remercier Tigre Géant de son soutien inébranlable, et j'encourage tous les commerces à souscrire à la promesse d'APRÈS. »

« Les clients sont soucieux de leur santé et leur sécurité, avec la hausse des infections à la COVID-19 dans plusieurs régions du pays. Il est plus important que jamais de mettre en place les mesures nécessaires pour protéger nos clients et nos employés, selon Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Les entreprises de partout au pays font la promesse d'APRÈS, afin de protéger et de redonner confiance aux Canadiennes et aux Canadiens. Ensemble, nous devons protéger la saison financière d'achat la plus importante, et le Conseil canadien du commerce de détail félicite Tigre Géant pour son engagement envers la sécurité de ses clients et de ses employés, surtout pendant la période de magasinage des Fêtes. »

À propos de la promesse d'APRÈS

La POST Promise ou promesse d'APRÈS est une initiative bilingue et nationale menée par le secteur privé en collaboration avec plusieurs niveaux de gouvernement, pour aider les Canadiennes et les Canadiens à magasiner et à travailler en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19. Les entreprises qui « promettent » s'engagent à appliquer cinq étapes à suivre importantes, définies avec les conseils de l'Agence de la santé publique du Canada, afin d'aider à enrayer la propagation de la COVID-19. Les entreprises participantes peuvent afficher le logo de la promesse d'APRÈS, un symbole national qui annonce qu'elles contribuent à la protection de la santé et de la sécurité de leurs clients et de leurs employés. La promesse d'APRÈS est gérée par une société sans but lucratif créée pour mener ces travaux. Pour de plus amples renseignements sur la promesse d'APRÈS, consultez le www.postpromise.com/fr.

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix et nous offrons à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. Cette entreprise privée compte plus de 250 magasins aux quatre coins du Canada, avec plus de 10 000 employés. De plus, les clients peuvent aussi magasiner en ligne! Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable; il contribue à rapprocher les communautés. #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG

