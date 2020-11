WilsonHCG reconnu comme un « leader » dans le domaine de l'externalisation du recrutement dans l'évaluation des fournisseurs NEAT 2020 établie par NelsonHall





WilsonHCG a, encore une fois, été reconnu comme un « leader » dans le domaine de l'externalisation du recrutement dans l'évaluation des fournisseurs NEAT établie par NelsonHall La firme mondiale de talents était positionnée comme un leader dans toutes les catégories, y compris l'innovation dans les outils et la technologie, l'innovation dans les services, l'empreinte et l'évolutivité, l'expérience des candidats et le parcours de transformation de l'acquisition de talents.

L'Évaluation NEAT 2020 des fournisseurs de RPO de NelsonHall analyse la performance des fournisseurs proposant des services RPO. L'outil permet aux décideurs stratégiques spécialistes des Ressources humaines d'évaluer les capacités des fournisseurs en fonction d'une gamme de critères afin d'identifier ceux qui sont les plus performants dans l'ensemble.

« WilsonHCG continue d'avoir une compréhension approfondie des besoins en talents de ses clients, apportant des innovations appropriées dans les services et la technologie pour améliorer la compétitivité de ses clients sur le marché. Elle a également développé des offres nouvelles / adaptées existantes pour répondre aux défis uniques de recrutement et d'affaires des clients en 2020, mettant WilsonHCG dans une position de force pour relever les défis futurs dans un monde incertain », a déclaré Nikki Edwards, analyste principal de la technologie et des services RH chez NelsonHall.

« Nous sommes fiers de nous classer à nouveau comme leader dans toutes les catégories cette année. C'est un témoignage de l'engagement continu de notre équipe envers un service à la clientèle exceptionnel, même dans des circonstances difficiles. Nous nous engageons à renforcer les partenariats avec les clients en les aidant à s'épanouir à travers toutes les fluctuations futures du marché », a déclaré le PDG de WilsonHCG, John Wilson.

Plus tôt cette année, WilsonHCG a été le seul fournisseur à être nommé leader et interprète étoile dans la matrice PEAK 2020 d'Everest GroupMD pour l'externalisation des processus de recrutement (RPO) en Amérique du Nord. La plate-forme d'analyse propriétaire de la société, Analytics Cloud Exchange (ACE), qui recueille des données à partir de plusieurs sources et technologies dans un seul tableau de bord, a été décrite comme une « caractéristique distinctive de la vision et de l'avancement des capacités ».

WilsonHCG a également été reconnu dans la liste annuelle Baker's Dozen du magazine HRO Today pour RPO pour la 10e année consécutive.

Pour en savoir plus sur l'évaluation des fournisseurs NEAT en externalisation du processus de recrutement 2020 de NelsonHall, veuillez visiter le site Web de NelsonHall ici.

WilsonHCG est un chef de file mondial spécialisé dans les solutions de gestion de talents ayant reçu de nombreuses récompenses. Agissant comme un partenaire stratégique, l'entreprise aide certaines des marques les plus admirées au monde à mettre en place des fonctions complètes de gestion des talents. Avec une présence mondiale s'étendant à plus de 65 pays et six continents, WilsonHCG propose une gamme complète de services configurables de gestion des talents, comprenant notamment l'externalisation des processus de recrutement, la recherche de cadres, des solutions de recherche de collaborateurs temporaires et des conseils en technologie.

