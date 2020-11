FairCom lance une nouvelle ère de la technologie des bases de données





La gamme de produits comprend de nouvelles solutions pour les environnements traditionnels, Industry 4.0 et existants

COLUMBIA, Missouri, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de la technologie des bases de données FairCom Corporation a annoncé aujourd'hui la sortie de nouvelles versions et le changement de marque de ses principaux produits, qui comprennent des solutions de données pour les transactions à grande vitesse, les environnements Industry 4.0 et la modernisation des systèmes existants. L'inauguration a lieu alors que l'entreprise s'apprête à entamer sa cinquième décennie de fourniture de technologies de bases de données rapides et fiables pour certaines des marques les plus connues au monde et pour plus de 40 % des entreprises figurant dans le classement Fortune 100.

Parmi les nouveaux produits et les points forts sélectionnés, on peut citer :

FairCom DB V12 (anciennement connu sous le nom de c-treeACE) - La V12 est une base de données multimodèle unifiée. Ses nouvelles fonctionnalités augmentent la disponibilité, l'évolutivité, les performances et la productivité. Étant la base de données la plus personnalisable, elle offre aux développeurs un niveau de contrôle sans précédent pour répondre à leurs besoins uniques, comme l'insertion de millions d'enregistrements par seconde et la mise en oeuvre d'algorithmes de traitement des données de pointes.

(anciennement connue sous le nom de base de données c-treeEDGE IoT) - EDGE V3 est conçue pour les applications informatiques de pointe pour les solutions IoT et les environnements Industry 4.0 et est maintenant disponible en deux offres. FairCom EDGE IoT DB - Permet aux développeurs de disposer d'une base de données rapide, intégrée et contrôlée par les transactions, qui fonctionne partout et peut être utilisée par des applications en périphérie, à proximité de leur source de données.

FairCom EDGE IIoT Hub - Permet aux intégrateurs et aux ingénieurs OT en automatisation d'intégrer facilement des systèmes dans des environnements (IIoT), avec peu ou pas de code.

« FairCom DB offre aux développeurs un niveau de contrôle sans précédent pour garantir la base de données la plus rapide et la plus performante possible », a déclaré Mike Bowers, architecte en chef de FairCom. « La base de données FairCom EDGE IoT est optimisée pour permettre aux développeurs de créer des solutions pour l'Edge en moins de temps grâce à sa base de données intégrée, son service de réplication des données, son service de données REST et son courtier MQTT. Le hub FairCom EDGE IIoT est spécialement conçu pour les paramètres d'Industry 4.0, offrant une intégration à faible coût par pointer-cliquer dans et entre les usines, les clouds et les centres de données informatiques. c-treeRTG prolonge indéfiniment la vie des systèmes existants sans réécrire le code existant tout en permettant à tous les outils analytiques modernes, à l'apprentissage machine et aux langages de programmation de fournir des solutions parallèles sur les mêmes données existantes. »

Bien qu'elle ait développé une impressionnante base de clients et qu'elle ait fait ses preuves en fournissant une technologie de base de données rapide et fiable, Alysha Brown, directrice des opérations de FairCom, a déclaré que la société ne se reposerait pas sur ses lauriers.

« FairCom construit sa technologie en pensant aux développeurs, tout en s'efforçant de toujours rester en tête de la courbe technologique des bases de données », a déclaré Mme Brown. « Alors que nous entrons dans notre cinquième décennie, nous continuerons à mettre les besoins technologiques de nos clients au premier plan et à travailler avec eux pour nous assurer qu'ils disposent des solutions les plus simples, les plus rapides et les plus performantes possibles. C'est pourquoi, au lieu de célébrer les produits de pointe d'aujourd'hui, nous préparons déjà la prochaine génération de solutions FairCom pour la distribution. »

Aperçu des produits

FairCom DB V12 est une base de données multimodèle unifiée avec le moteur de base de données le plus personnalisable et configurable. Il fournit un NoSQL performant et un SQL standard dans la même application, sur les mêmes données. Il fonctionne sur plus de 20 plateformes et fournit des API NoSQL et SQL pour tous les principaux langages de programmation, y compris une nouvelle API NoSQL pour Python. Il peut être intégré dans une application, fonctionner comme un serveur de base de données central ou être déployé comme les deux à la fois.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la V12, citons des performances jusqu'à 3 fois plus rapides, des opérations par lots fournissant jusqu'à des millions d'insertions par seconde sur un seul serveur, un gestionnaire de réplication pour la gestion par pointer-cliquer des données répliquées, une réplication parallèle des données à grande vitesse, un nouveau type de données JSON avec indexation de toute propriété JSON, gestion automatique de la sécurité, réglage automatique de la base de données, diagnostics système complets, plus de 100 nouvelles fonctions API, capacité accrue pour 128 To d'espace de swap, 4 To de mémoire de tri, 1 million ou plus de tables/fichiers ouverts, index illimités par table, 64 000 octets par colonne de chaîne courte, 2 Go pour la colonne de chaîne longue et 2 500 colonnes par table.

FairCom EDGE V3 est conçu spécifiquement pour les environnements informatiques de pointe dans les projets IoT. A partir de cette version, FairCom EDGE est disponible en deux offres :

La base de données FairCom EDGE IoT est une base de données rapide, à transactions contrôlées, conçue spécifiquement pour les applications IoT, qui fonctionnent au point de collecte des données ou à proximité. Elle peut être facilement intégrée dans une application de l'IoT ou de l'IIoT. Même avec un encombrement réduit, elle est assez puissante pour accueillir et reproduire les données de milliers de capteurs. Sa base de données est entièrement intégrée avec un service de réplication de données intégré, un service de données REST et un courtier de stockage et de transmission MQTT. Cela accélère considérablement le développement, apporte instantanément de la valeur et réduit le coût de construction des applications Edge.

est une base de données rapide, à transactions contrôlées, conçue spécifiquement pour les applications IoT, qui fonctionnent au point de collecte des données ou à proximité. Elle peut être facilement intégrée dans une application de l'IoT ou de l'IIoT. Même avec un encombrement réduit, elle est assez puissante pour accueillir et reproduire les données de milliers de capteurs. Sa base de données est entièrement intégrée avec un service de réplication de données intégré, un service de données REST et un courtier de stockage et de transmission MQTT. Cela accélère considérablement le développement, apporte instantanément de la valeur et réduit le coût de construction des applications Edge. Le Hub FairCom EDGE IIoT possède toutes les caractéristiques de la base de données de l'IoT ainsi qu'une interface utilisateur graphique basée sur un navigateur pour une intégration par pointer-cliquer entre MQTT, OPC UA, REST, SQL et ThingWorx. Conçu pour la nouvelle ère de l'automatisation industrielle, il peut stocker des données à proximité de son point de collecte, comme les données provenant des équipements et des capteurs de l'usine, et être utilisé pour envoyer et recevoir des données entre le cloud et les centres de données. Avec peu ou pas de code, les organisations qui développent leurs systèmes Industry 4.0 peuvent connecter, surveiller et contrôler les équipements d'usine, les API et les capteurs. Les intégrateurs peuvent fournir des solutions qui permettent de collecter, transformer, améliorer, stocker, transmettre et intégrer des données.

c-treeRTG V3 est le dernier né de la solution FairCom « Ready-To-Go », dédiée à la modernisation des applications commerciales patrimoniales de base. Avec son approche centrée sur les données, c-treeRTG modernise le moteur de gestion des données sous-jacent sans toucher au code COBOL. c-treeRTG est alimenté par la même technologie qui est la colonne vertébrale de FairCom DB, et il fournit à la fois des API SQL et NoSQL, qui permettent aux développeurs d'utiliser des langages de programmation modernes pour traiter les mêmes données en même temps que les applications COBOL et Btrieve. Les nouvelles fonctionnalités de c-treeRTG V3 comprennent une haute disponibilité, des performances améliorées, la recherche plein-texte et l'optimisation automatique des transactions.

Une formation détaillée sur FairCom DB, FairCom EDGE et c-treeRTG est disponible sur FairCom.com.

Ce que les autres disent de la technologie FairCom

Claudio Hintermann. PDG d'Abacus Research (sur les nouvelles fonctionnalités de la base de données FairCom)

« FairCom DB V12 est meilleur que ce qui était annoncé. Cette base de données augmente les performances, réduit le coût total de possession et offre une fiabilité inégalée. Pour Abacus Research, ce que nous apprécions le plus de FairCom DB est qu'elle fonctionne sans avoir besoin d'un administrateur de base de données (DBA), quel que soit le système d'exploitation : Windows, Linux ou MacOS. De plus, l'assistance FairCom est excellente. La nouvelle version V12 est très rapide et stable. Nous avons utilisé les nouvelles fonctionnalités de la V12 pour atteindre nos objectifs d'amélioration des performances et de l'évolutivité de notre produit Abacus G4. Pour tous ceux qui ont les mêmes besoins, je recommande vivement les V12 : compression des index, prise en charge de plus de 32K fichiers, rappel des mises à jour des enregistrements, indexation différée et recherche plein-texte. De plus, la mise à niveau vers FairCom DB V12 a été simple, et notre équipe d'ingénieurs est toujours enthousiaste à l'idée d'intégrer les dernières technologies FairCom. »

William Shipley, président de Schuyler House (sur le cas d'utilisation de la technologie FairCom par sa société)

« La technologie de base de données FairCom contribue sans aucun doute à la lutte contre la COVID-19. SchuyLab utilise FairCom DB comme base de données intégrée. SchuyLab est utilisé dans des laboratoires de tout le pays et du monde entier pour gérer les tests COVID-19. Nous avons vu bon nombre de nos laboratoires étendre leurs capacités pour gérer laCOVID, et aider de nouveaux laboratoires à démarrer pour les tests COVID. Nous sommes en train d'installer un système au Ghana dans le laboratoire national de test pour les aider à traiter la COVID ainsi qu'un système dans le laboratoire de santé publique du Timor Leste. »

À propos de FairCom

La technologie de base de données de FairCom Corporation est l'une des plus rapides et des plus fiables du marché actuel. Depuis la fondation de la société en 1979, les produits FairCom alimentent des systèmes essentiels pour des entités mondiales dans un large éventail de secteurs, allant des petites et moyennes entreprises aux sociétés de haut niveau et aux agences gouvernementales. Actuellement, plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 100 utilisent FairCom pour leurs besoins en matière de bases de données. La gamme de produits FairCom comprend des solutions pour les transactions à haut débit, les environnements IIoT et la modernisation et la migration des systèmes existants. La gamme de produits comprend FairCom DB, FairCom EDGE for Industry 4.0 et la solution de gestion de données c-treeRTG pour COBOL. Des informations complémentaires sur FairCom sont disponibles sur le site FairCom.com.

