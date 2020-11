La Ligne Verte d'expertise indépendante de Bureau Veritas pour favoriser un monde durable





Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, accompagne tous les secteurs d'activité avec une large gamme de services et solutions dédiés au développement durable, permettant à ses clients de relever les défis grandissants dans ce domaine.

Le développement durable et les sujets liés à la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) ou à l'ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont devenus des moteurs de croissance clés et des catalyseurs de confiance pour tous les acteurs de l'économie. Au-delà de leur performance financière et de leur capacité à innover, les entreprises sont désormais évaluées selon leurs impacts positifs sur la planète et les populations.

Les décideurs doivent relever le défi de construire la confiance avec toutes leurs parties prenantes : actionnaires, conseils d'administration, employés, clients et la société tout entière. Seule une tierce partie experte et indépendante peut les aider à crédibiliser leurs démarches RSE et à apporter la preuve que leurs engagements en termes d'impacts environnementaux et sociaux sont étayés par des faits et des actions.

Pour les entreprises, cela signifie également de mettre en oeuvre, suivre, améliorer et communiquer leurs engagements pour améliorer leur performance en matière de développement durable et rester compétitifs et fiables.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, commente :

« Notre expertise dans les domaines de la qualité, de la santé et de la sécurité et du développement durable est au coeur même des enjeux actuels des entreprises et de la société. Notre rôle de tierce partie indépendante, déjà essentiel à la confiance entre les acteurs économiques, s'impose désormais comme un maillon incontournable à la chaine d'actions qui rendra notre économie plus transparente et permettra aux entreprises de démontrer leur engagement en faveur de la planète et ses habitants.

Avec notre Ligne Verte de services et solutions, nous nous associons à nos clients dans leurs efforts pour améliorer leurs performances et démontrer la transparence et la fiabilité de leurs actions. Nous leur fournissons ainsi les moyens de protéger leur marque et leur réputation. »

En tant qu'entreprise de services «Business to Business to Society», Bureau Veritas (BV) s'engage à relever les défis mondiaux les plus urgents de tous les secteurs de l'économie :

Ressources et production : BV, un leader des services d'essais, d'inspection et de certification pour les secteurs industriels, accompagne ses clients dans leurs efforts vers la réduction de l'empreinte carbone, l'objectif de zéro émission nette, l'utilisation durable des ressources et la transition énergétique.

BV, un leader des services d'essais, d'inspection et de certification pour les secteurs industriels, accompagne ses clients dans leurs efforts vers la réduction de l'empreinte carbone, l'objectif de zéro émission nette, l'utilisation durable des ressources et la transition énergétique. Consommation et traçabilité : grâce à son expertise des chaînes d'approvisionnement complexes, BV permet aux entreprises d'assurer un approvisionnement responsable et équitable et de garantir la traçabilité des produits.

grâce à son expertise des chaînes d'approvisionnement complexes, BV permet aux entreprises d'assurer un approvisionnement responsable et équitable et de garantir la traçabilité des produits. Bâtiment et infrastructures : à chaque étape, BV propose des services pour les actifs nouveaux et vieillissants et contribue à des villes durables et intelligentes.

à chaque étape, BV propose des services pour les actifs nouveaux et vieillissants et contribue à des villes durables et intelligentes. Nouvelles mobilités : BV aide également les armateurs à développer la mobilité électrique. En s'appuyant sur sa présence de 200 ans dans l'industrie maritime, BV aide les armateurs à développer l'utilisation de combustibles alternatifs, tels que le GNL, et à assurer le respect des réglementations sur les émissions atmosphériques.

BV aide également les armateurs à développer la mobilité électrique. En s'appuyant sur sa présence de 200 ans dans l'industrie maritime, BV aide les armateurs à développer l'utilisation de combustibles alternatifs, tels que le GNL, et à assurer le respect des réglementations sur les émissions atmosphériques. Social, Ethique et Gouvernance : en plus de ses services répondant aux enjeux de santé, de sécurité et de sûreté, BV a développé une gamme complète de solutions axées sur le suivi et l'amélioration de la diversité et de l'inclusion, de l'éthique et de l'intégrité.

Avec Bureau Veritas, les entreprises peuvent démontrer de manière mesurable l'impact de leurs initiatives de développement durable et d'ESG en les rendant traçables, visibles et fiables.

Pour plus d'informations sur la Ligne Verte de Bureau Veritas :

https://group.bureauveritas.com/fr/expertise-developpement-durable

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 02:05 et diffusé par :