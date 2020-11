QuEST Global annonce la disponibilité de l'application Smart Defect Inspection pour les entreprises de fabrication de haute précision





BANGALORE, Inde, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une entreprise mondiale d'ingénierie de produits et de services de cycle de vie, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son application Smart Defect Inspection (SDI) basée sur l'interface graphique et alimentée par l'intelligence artificielle (IA). L'application, conçue pour les entreprises de fabrication de haute précision, comme les fabricants de puces à semi-conducteurs, permettra de réaliser une inspection et un diagnostic des défauts en temps réel, de procéder à des inspections de la qualité des produits et de faire des pronostics. Elle permettra en outre d'assurer une utilisation optimale de l'équipement.

L'application SDI sans plateforme est construite avec la technologie du Deep Learning (DL) ou apprentissage profond, pour permettre une inspection intelligente des défauts, et elle favorise l'auto-apprentissage pour une prise de décision plus intelligente. L'application vise à résoudre trois problèmes critiques pour les fabricants : un faible rendement/débit, une utilisation sous-optimale d'équipements coûteux et les risques pour la santé auxquels les inspecteurs sont confrontés. L' application SDI assure également un retour sur investissement maximal pour des équipements coûteux en visant une utilisation idéale du temps de disponibilité du matériel pour les opérations qui se déroulent 24 h/24.

L'entreprise a mis en oeuvre avec succès l'application en tant preuve de concept pour quelques équipementiers fournissant des équipements à semi-conducteurs. L'application peut aider les équipementiers à détecter des défauts à partir d'images analysées par microscope électronique à balayage et inspection optique, et à classifier les défauts des plaquettes de semi-conducteurs afin de réduire les surdoses jusqu'à 30 %, en prêtant attention à la sous-utilisation des techniques conventionnelles de visualisation par ordinateur. Ce système de détection en temps réel, tout-en-un, avec apprentissage en profondeur et informatique de pointe, est également compatible avec les dispositifs de capture d'images existants et offre des capacités de prise de décision améliorées à l'aide d'algorithmes d'apprentissage en profondeur.

Soulignant son importance et sa valeur pour l'industrie manufacturière, Piyush Jain , vice-président et responsable de la prestation des services - APAC, QuEST Global, a déclaré : « Nous sommes ravis de mettre notre nouvelle application Smart Defect Inspection à la disposition des équipementiers de l'industrie de la fabrication de haute précision. Conçue pour permettre aux inspecteurs d'automatiser l'inspection avec une interface graphique simple et intuitive, l'application peut aider les équipementiers à augmenter leur rendement et vise à améliorer l'efficacité globale des équipements - la norme de référence pour mesurer la productivité manufacturière. En plus des avantages commerciaux pour les équipementiers, l'application SDI vise également à réduire le stress visuel des inspecteurs, à réduire les risques pour leur santé et, globalement, à améliorer leur santé. »

Au fil des ans, QuEST a été le partenaire fiable et proactif des entreprises les plus reconnues dans l'industrie de la haute technologie. L'entreprise s'engage à permettre à ses clients de « créer la frontière » en les aidant à garder un temps d'avance sur la concurrence dans des domaines tels que les voitures connectées, les appareils connectés, les usines connectées et les réseaux connectés. Grâce à son expertise dans les nouvelles technologies, l'entreprise a permis à certaines des plus grandes entreprises mondiales proposant des produits à base de silicium de lancer des chipsets embarqués avec les dernières technologies numériques : IA, DL, AR, VR, chaîne de blocs, sans compromis pour la sécurité.

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global a pour objectif d'être un partenaire mondial de confiance en matière d'ingénierie de produits et de services de cycle de vie pour de nombreuses entreprises, qui figurent parmi les plus reconnues au monde dans les domaines des moteurs aéronautiques, de la haute technologie, de l'aérospatiale et de la défense, des transports (automobiles et ferroviaires), de l'énergie et de l'industrie, de l'industrie gazo-pétrolière, et des dispositifs médicaux. Forte de sa présence à l'international, dans 13 pays, de 66 centres mondiaux et de plus de 11 000 collaborateurs, QuEST Global se positionne à l'avant-garde de la convergence des innovations en génie mécanique, électronique, logiciel et numérique et se mobilise pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. QuEST Global met à profit ses connaissances sectorielles approfondies et son expertise numérique pour aider ses clients à accélérer les cycles de développement et d'innovation produit, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience des consommateurs, et à rendre les processus et les opérations de fabrication plus efficaces.

