Développement avec peu de code (Low-Code) et technologie intelligente : FileMaker Cloud désormais proposé par Claris dans la région EMEA





Claris International Inc., une filiale d'Apple et un leader précurseur des solutions à faible codage, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de FileMaker Cloud au sein de la région EMEA. Grâce à cette solution, les entreprises basées dans cette même région peuvent profiter de chaque avantage du cloud (possibilité de partage, déploiement rapide, évolutivité) et, simultanément et sans incidence négative sur les performances, continuer à exploiter divers appareils, capteurs et apps hors ligne. En outre, des apps intelligentes peuvent être créées et partagées rapidement entre des équipes, et intégrées à d'autres apps et services web populaires.

« La pandémie mondiale de COVID-19 a considérablement bouleversé les opérations de beaucoup d'entreprises, ce qui a entraîné un engouement massif pour les outils nécessitant peu de codage et ceux permettant le télétravail », a indiqué Brad Freitag, PDG de Claris. « De bien des manières, les logiciels Claris sont adaptés à la situation. En effet, ils favorisent le déploiement rapide d'apps intelligentes, qui s'adaptent aux besoins et sont capables de résoudre divers problèmes. Nos clients peuvent ainsi s'appuyer sur celles-ci pour relever les défis auxquels ils doivent faire face aujourd'hui. Nous sommes ravis de proposer enfin FileMaker Cloud dans la région EMEA, qui peut maintenant elle aussi tirer parti des possibilités sans limites de nos offres. »

FileMaker Cloud, qui vient compléter la plateforme FileMaker (elle-même déjà employée par de nombreux usagers), se caractérise par une architecture localisée et idéale pour qui souhaite se conformer au mieux au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à loi allemande sur la protection des données (« Bundesdatenschutzgesetz », BDSG). Agile et flexible, elle constitue l'occasion, pour les entreprises de la région EMEA, de révolutionner les processus. De plus, elle met à portée des utilisateurs des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, les assistants numériques, l'Internet des objets (IoT) et la réalité augmentée et virtuelle, et s'adapte à toutes les nouvelles avancées.

FileMaker Cloud vous assure des points suivants :

? Agilité et vitesse : une app peut être déployée en un instant sans qu'un logiciel ou du matériel dédié ne soit requis, et créée et partagée quatre fois plus rapidement.

? Gestion simplifiée : les utilisateurs et les groupes peuvent être gérés aisément à partir d'un seul emplacement sécurisé, en bénéficiant d'un suivi intégral et d'une visibilité optimale.

? Confidentialité, sécurité et assistance : le chiffrement de bout en bout, l'authentification multi-facteur et l'assistance 24 heures/24 et 7 jours/7 dédiée fournie par des experts garantissent une sécurité et des performances sans pareilles.

? Infrastructure simplifiée : les usagers ont accès à du matériel intégralement configuré et à des logiciels déjà installés, et bénéficient d'une maintenance automatisée du serveur.

? Évolutivité : les changements apportés aux apps peuvent être rapidement déployés au sein de l'intégralité des services d'une entreprise.

? Prix abordables et fixes : un abonnement annuel, à raison de 41 ? par mois, peut être souscrit dans la devise locale.

? Certificats : un certificat SSL intégré est inclus.

? Prise en charge de plusieurs langues : la solution est notamment disponible en français, en italien, en allemand et en espagnol.

Pour obtenir des informations supplémentaires ou faire l'acquisition de Claris FileMaker Cloud, rendez-vous à l'adresse www.claris.com/fr/filemaker/cloud/.

À propos de Claris International Inc.

Claris International Inc. a créé la plateforme de développement avec peu de code (Low-Code) la plus rapide au monde, dont les services permettent aux solutionneurs d'encourager la transformation numérique dans tout type de société. Elle compte plus de 1,3 million d'utilisateurs actifs dans le monde, provenant de PME comme d'entreprises du classement Fortune 500. Claris est une filiale d'Apple forte d'un succès inégalé, avec plus de 80 trimestres de rentabilité consécutifs. Le siège social de Claris est situé en Californie. L'entreprise compte également divers bureaux, notamment à Londres, Paris, Munich, Tokyo, Pékin et Sydney.

