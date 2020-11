Ascend annonce une hausse de prix à l'échelle mondiale pour les polymères, fibres et composés Vydyne® PA66





HOUSTON, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a annoncé aujourd'hui une hausse de prix à l'échelle mondiale pour tous ses polymères, fibres et composés Vydyne® PA66.

Cette hausse entrera en vigueur le 1er décembre 2020 et comprend les changements de prix suivants :

Matériaux Secteur géographique Augmentation de prix Modalités Polymères, fibres et composés Vydyne® PA66 Amérique du Nord 440 $/tm ? Selon les conditions contractuelles ? Clients commerciaux sans contrat ? tarifs fixés d'une commande à l'autre Polymères, fibres et composés Vydyne® PA66 Asie 440 $/tm Polymères, fibres et composés Vydyne® PA66 Europe 400 ?/tm

Nous invitons nos clients à communiquer avec leur représentant commercial local pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie, et de favoriser un lendemain meilleur grâce à l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte huit installations de fabrication à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Notre main-d'oeuvre mondiale de 2 600 employés fabrique les plastiques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. Nous sommes déterminés à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

