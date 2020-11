Souvankham Thammavongsa remporte le prix Giller de la Banque Scotia 2020





TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Souvankham Thammavongsa remporte le prix Giller de la Banque Scotia 2020 pour son recueil de nouvelles How To Pronounce Knife, publié par McClelland & Stewart. Elle recevra un prix en argent de 100 000 $, gracieuseté de la Banque Scotia.

Les autres finalistes recevront chacun un prix de 10 000 $.

L'annonce a eu lieu plus tôt aujourd'hui lors d'une cérémonie animée par le comédien canadien Eric McCormack, agrémentée de performances musicales par l'auteure-compositrice et interprète canadienne, Diana Krall. Le gala a été télédiffusé sans publicité par Gestion de patrimoine Scotia sur les ondes de CBC et CBC Radio One, et diffusé en continu sur CBCBooks.ca.http://www.cbcbooks.ca/

Le jury, composé des auteurs canadiens Mark Sakamoto (président du jury), Eden Robinson et David Chariandy, du romancier anglais et canadien Tom Rachman et de la critique littéraire du Guardian, Claire Armitstead, a choisi How to Pronounce Knife parmi les 118 oeuvres présentées.

Le jury n'a pu cacher son admiration : How to Pronounce Knife est un recueil de nouvelles remarquable qui trace le portrait de la vie d'immigrants dans une prose émouvante. La gamme d'émotions transmises dans cette série est tout simplement exceptionnelle. Ces nouvelles nous font vivre l'espoir, les blessures, le rejet, les deuils et la perte de repères associée à l'arrivée dans une terre nouvelle et étrange. La fiction de Thammavongsa va droit au coeur de la réalité vécue par les immigrants.

Souvankham Thammavongsa est l'auteure de quatre recueils de poésie : Light, qui a remporté le Trillium Book Award en poésie; Found; Small Arguments, qui a remporté le ReLit Award; et tout récemment, Cluster. Sa fiction est parue dans Harper's, Granta, The Atlantic, The Paris Review, Ploughshares, Best American Non-Required Reading, The Journey Prize Stories, et The O. Henry Prize Stories. Son recueil How to Pronounce Knife est son premier ouvrage de fiction, et la nouvelle en titre faisait partie des finalistes pour le Commonwealth Short Story Prize. Née dans le camp de réfugiés laotiens de Nong Khai en Thaïlande, elle a grandi à Toronto, où elle travaille maintenant à son premier roman.

« Mes plus chaleureuses félicitations à Souvankham, la lauréate de ce soir pour son recueil sublime, How to Pronounce Knife. Dans le contexte actuel des plus particuliers, le jury a retenu cet ouvrage - dans le club de lecture le plus intime qu'il ait jamais connu - en raison de son excellence, et cette auteure est véritablement l'étoile montante de la littérature de 2020. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« Bravo à Souvankham Thammavongsa, lauréate du prix Giller de la Banque Scotia 2020. La Banque Scotia est fière d'être le commanditaire en titre de ce prix depuis 2005 et se réjouit de continuer à braquer les projecteurs sur le talent littéraire extraordinaire que nous avons au Canada. Nous espérons que ce prix apportera de nouvelles occasions à Souvankham et lui souhaitons la bienvenue dans la famille des lauréats du prix Giller. Dans une année bien particulière, nos auteurs canadiens demeurent au sommet de leur art. »

- John Doig - vice-président à la direction, Distribution -- Services aux particuliers, Banque Scotia

Souvankham Thammavongsa sera invitée au festival des écrivains et de la littérature de San Miguel de 2021, tenu virtuellement en janvier prochain.

Le prix Giller, fondé par Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'oeuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui a quadruplé les prix : 100 000 $ vont au meilleur roman, roman graphique ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

