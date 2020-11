Redevances Nomad annonce ses résultats du troisième trimestre et déclare ses dividendes du quatrième trimestre 2020





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Vincent Metcalfe, chef de la direction et président du conseil d'administration de Nomad, a déclaré : « Nous avons connu un excellent troisième trimestre avec des revenus records de 7,6 millions $. Fait important à noter, les revenus tirés de nos flux et redevances se sont élevés à 5,9 millions $, ce qui représente une progression de 100 % d'un trimestre à l'autre et démontre la force du portefeuille diversifié de Nomad. Compte tenu de nos solides perspectives en termes de flux de trésorerie disponibles, nous avons eu le plaisir au troisième trimestre d'annoncer notre politique inaugurale de dividendes. La vigueur du contexte pour l'or nous permettra de continuer à générer d'excellents flux de trésorerie disponibles tout en réinvestissant dans de nouvelles opportunités qui favoriseront la croissance et les rendements des actionnaires ».

Faits saillants du troisième trimestre :

Onces d'or gagnées de 3 100 (2 450 au T3 2019)

Onces d'argent gagnées de 52 616 (35 587 au T3 2019)

Revenus de 7,6 millions $ (4,3 millions $ au T3 2019)

Résultat net de 0,5 million $ (0,4 million $ au T3 2019)

Résultat net ajusté (1) de 2,0 millions $ (3,1 millions $ au T3 2019)

de 2,0 millions $ (3,1 millions $ au T3 2019) Marge brute de 1,9 million $ (0,1 million $ au T3 2019)

Marge d'exploitation au comptant (1) de 6,5 millions $ (4,2 millions $ au T3 2019)

de 6,5 millions $ (4,2 millions $ au T3 2019) Marge d'exploitation au comptant (1) de 86 % (97 % au T3 2019)

de 86 % (97 % au T3 2019) 15,0 millions $ en espèces au 30 septembre 2020

Annonce et déclaration du premier versement de dividendes de 2,0 millions $

(1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

Déclaration de dividendes :

Nomad a aussi le plaisir d'annoncer le deuxième dividende trimestriel de 0,005 $ CA par action ordinaire, payable le 15 janvier 2021 aux actionnaires de Nomad inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2020.

Pour les actionnaires résidant aux États-Unis, le dividende sera versé en dollars américains et sera déterminé en fonction du taux de change quotidien publié par la Banque du Canada le 31 décembre 2020. Le dividende a été désigné par Nomad comme un « dividende déterminé » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

T3 2020 :

Par catégorie Onces gagnées Onces vendues Revenus (000 $) Or (en nature) 2 691 2 856 5 448 Trésorerie reçue (or) 409 409 780

3 100 3 265 6 228 Argent (en nature) 52 616 52 616 1 340 Total d'OEO(1) 3 769 3 933 7 568

T3 2020 :



OEO

gagnées(1) OEO

vendues(1) Revenus

(000 $) Coûts

décaissés(1)

(000 $) Marge

d'exploitation au

comptant (1) (000 $) Prêt au titre de l'or payé

d'avance de Premier Gold 900 900 1 698 -- 1 698 Flux d'or Bonikro Bonikro 1 791 1 955 3 750 783 2 967 Flux d'argent Mercedes et South Arturo 583 583 1 153 239 914 Flux d'argent Woodlawn Woodlawn 86 86 187 33 154 Redevance d'or RDM 409 409 780 -- 780 Total 3 769 3 933 7 568 1 055 6 513



(1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

Au troisième trimestre, les revenus proviennent entièrement de l'or et de l'argent. L'objectif de la direction pour le portefeuille est de maintenir l'accent sur les métaux précieux (principalement l'or et l'argent) en ciblant un maximum de 10 % en revenus tirés d'autres métaux. Géographiquement, les revenus proviennent à 48 % des Amériques, à 50 % de l'Afrique et à 2 % de l'Australie.

Mise à jour sur les activités de l'entreprise :

Négociations à l'OTCQX : Le 13 juillet 2020, Nomad s'est qualifié et ses titres ont commencé à être négociés à l'OTCQX® Best Market sous le symbole NSRXF.

Redevance d'or Troilus : Le 31 juillet 2020, Nomad a clôturé l'acquisition d'une redevance de 1 % du rendement net de fonderie ( Net Smelter Return ou « NSR ») sur le projet aurifère Troilus situé dans la ceinture de roches vertes de Frôtet-Evans dans la province de Québec, pour une contrepartie de 1,9 million $ en trésorerie et l'émission de 5 769 231 unités.

ou « NSR ») sur le projet aurifère Troilus situé dans la ceinture de roches vertes de Frôtet-Evans dans la province de Québec, pour une contrepartie de 1,9 million $ en trésorerie et l'émission de 5 769 231 unités. Obtention d'une facilité de crédit : Le 17 août 2020, Nomad a conclu une entente avec un syndicat de banques pour une facilité de crédit renouvelable de 50 millions $, avec l'option d'atteindre 75 millions $.

Acquisition de Coral Gold (« Coral ») : Le 23 août 2020, Nomad a signé une convention d'arrangement définitive, en vertu de laquelle Nomad a l'intention d'acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de Coral conformément à un plan d'arrangement statutaire en vertu de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique pour une valeur globale d'environ 45,8 millions $. Coral détient une redevance variable de 1,00 % à 2,25 % NSR visant le gîte Robertson, qui fait partie du complexe aurifère de Cortez, situé au Nevada et exploité par le partenariat Nevada Gold Mines . La transaction devrait être clôturée en novembre 2020 sous réserve de l'approbation d'au moins deux tiers des actionnaires de Coral et d'une majorité simple des actionnaires minoritaires, de l'approbation des tribunaux et du TSX et d'autres conditions.

(« Coral ») : Le 23 août 2020, Nomad a signé une convention d'arrangement définitive, en vertu de laquelle Nomad a l'intention d'acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de Coral conformément à un plan d'arrangement statutaire en vertu de la de la Colombie-Britannique pour une valeur globale d'environ 45,8 millions $. Coral détient une redevance variable de 1,00 % à 2,25 % NSR visant le gîte Robertson, qui fait partie du complexe aurifère de Cortez, situé au Nevada et exploité par le partenariat . La transaction devrait être clôturée en novembre 2020 sous réserve de l'approbation d'au moins deux tiers des actionnaires de Coral et d'une majorité simple des actionnaires minoritaires, de l'approbation des tribunaux et du TSX et d'autres conditions. Dévoilement de la politique de dividendes : Le 26 août 2020, Nomad a dévoilé sa politique de dividendes et a déclaré son premier dividende trimestriel, lequel a été versé le 15 octobre 2020. Nomad a adopté une politique de dividendes annuels de 0,02 $ CA par action, payables trimestriellement.

Nomination de Susan Kudzman : Le 31 août 2020, Nomad a eu le plaisir d'annoncer la nomination de Susan Kudzman , spécialiste de la gestion des risques et actuaire, à son conseil d'administration.

: Le 31 août 2020, Nomad a eu le plaisir d'annoncer la nomination de , spécialiste de la gestion des risques et actuaire, à son conseil d'administration. Redevance d'or Moss : Le 28 septembre 2020, Nomad a clôturé l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Valkyrie Royalty Inc., une société de redevances à capital fermé qui détenait une redevance NSR visant la mine d'or Moss située en Arizona , aux États-Unis, pour une contrepartie totale en actions d'une valeur d'environ 8,9 millions $.

, aux États-Unis, pour une contrepartie totale en actions d'une valeur d'environ 8,9 millions $. Prospectus préalable de base : Le 30 septembre 2020, Nomad a déposé un prospectus préalable de base simplifié visant un maximum de 300 millions $ de titres au cours des 25 prochains mois.

Mise à jour sur les actifs :

Redevance d'or Moss : Northern Vertex a annoncé une production record de 14 673 onces d'équivalent or et des revenus records de 27 millions $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2020. Au cours des six derniers mois, la production d'or à la mine Moss a constamment augmenté d'un mois à l'autre. Northern Vertex mène une campagne d'exploration agressive de 60 000 pieds dans le but de délimiter la veine Ruth à haute teneur et d'ajouter un nombre significatif d'onces qui pourront être exploitées à partir des infrastructures minières existantes. De plus, Northern Vertex traite un échantillon en vrac de 45 000 tonnes afin d'évaluer la possibilité d'augmenter considérablement le taux de production et réduire les coûts d'exploitation en passant d'une granulométrie de concassage de 1/4 po à 3/8 po (pour de plus amples détails sur les opérations de la mine d'or Moss, se reporter au communiqué de Northern Vertex daté du 7 octobre 2020 disponible sous le profil de Northern Vertex sur SEDAR au : www.sedar.com).

et d'ajouter un nombre significatif d'onces qui pourront être exploitées à partir des infrastructures minières existantes. De plus, Northern Vertex traite un échantillon en vrac de 45 000 tonnes afin d'évaluer la possibilité d'augmenter considérablement le taux de production et réduire les coûts d'exploitation en passant d'une granulométrie de concassage de 1/4 po à 3/8 po (pour de plus amples détails sur les opérations de la mine d'or Moss, se reporter au communiqué de Northern Vertex daté du 7 octobre 2020 disponible sous le profil de Northern Vertex sur SEDAR au : www.sedar.com). Redevance d'or RDM : Equinox Gold Corp. a vendu 19 018 onces d'or et réalisé des revenus de 32,5 millions $ pour les trois mois terminés le 30 juin 2020. Les teneurs et le rendement minier étaient meilleurs que prévu en juin 2020, alors que l'exploitant s'est tourné vers d'autres secteurs avec des distances de halage plus courtes en attendant d'obtenir le permis pour l'agrandissement de la fosse. La production annuelle moyenne sur la durée de vie de la mine à RDM est estimée à environ 80 000 onces d'or par année sur la durée de vie résiduelle de sept ans.

Flux d'argent Mercedes : Suivant la suspension des opérations à la mine Mercedes en lien avec la pandémie, Premier Gold a annoncé que la production et le traitement de minerai avaient repris en juillet 2020 avec 12 183 onces d'or et 49 985 onces d'argent produites durant les trois mois terminés le 30 septembre 2020. Un nouveau plan d'exploitation simplifié, avec une stratégie de développement et d'extraction minière plus ciblée, a permis d'accroître la productivité, de réduire les coûts et d'assurer que la mine Mercedes soit en mesure de livrer, de façon fiable, des flux de trésorerie disponibles. En vertu de ce plan optimisé, la production a été consolidée à un portail minier plutôt que cinq, le taux d'extraction minière a été réduit au niveau ciblé de 1 200 tonnes par jour plutôt que 2 000 tonnes, et l'usine de traitement est désormais exploitée par campagnes, en fonction du plan d'exploitation minière et des horaires des équipes de travail. Le succès des futurs programmes de forage d'exploration et de délimitation devrait permettre au taux de production d'éventuellement revenir à la capacité nominale de l'usine.

Flux d'argent South Arturo : Barrick Gold , par l'entremise de sa filiale Nevada Gold Mines , a produit 17 740 onces d'or (7 096 onces d'or selon la quote-part de 40 % de Premier Gold), suivant l'extraction de plus de 650 tonnes de minerai par jour à la mine souterraine à haute teneur . Les résultats de forage d'expansion dans le cadre du programme souterrain El Nino ont été annoncés et comprennent des faits saillants comme : 39,6 m à 17,11 g/t Au, incluant 21,3 m à 24,75 g/t Au (SER20019) et 100,6 m à 5,73 g/t Au, incluant 13,7 m à 8,52 g/t Au (SER20018). D'autres opportunités de développement font l'objet de travaux, notamment les projets d'exploitation à ciel ouvert en phase 1 et en phase 3, ainsi que l'évaluation du potentiel pour des installations de lixiviation en tas sur le site. Des travaux de forage en surface à proximité de ces fosses ont débuté au troisième trimestre de 2020. Une étude de préfaisabilité est présentement en voie de réalisation pour la mine South Arturo (pour de plus amples détails sur les opérations à la mine Mercedes et la mine South Arturo, se reporter au communiqué de Premier Gold daté du 14 octobre 2020 disponible sous le profil de Premier Gold sur SEDAR au : www.sedar.com).

, par l'entremise de sa filiale , a produit 17 740 onces d'or (7 096 onces d'or selon la quote-part de 40 % de Premier Gold), suivant l'extraction de plus de 650 tonnes de minerai par jour à la mine souterraine à haute . Les résultats de forage d'expansion dans le cadre du programme souterrain El Nino ont été annoncés et comprennent des faits saillants comme : à 17,11 g/t Au, incluant à 24,75 g/t Au (SER20019) et à 5,73 g/t Au, incluant à 8,52 g/t Au (SER20018). D'autres opportunités de développement font l'objet de travaux, notamment les projets d'exploitation à ciel ouvert en phase 1 et en phase 3, ainsi que l'évaluation du potentiel pour des installations de lixiviation en tas sur le site. Des travaux de forage en surface à proximité de ces fosses ont débuté au troisième trimestre de 2020. Une étude de préfaisabilité est présentement en voie de réalisation pour la mine South Arturo (pour de plus amples détails sur les opérations à la mine Mercedes et la mine South Arturo, se reporter au communiqué de Premier Gold daté du 14 octobre 2020 disponible sous le profil de Premier Gold sur SEDAR au : www.sedar.com). Flux d'or Bonikro : Allied Gold a informé la Société que la production actuelle provenait des fosses Akissi-So, Chapelle et Chapelle Ouest. En septembre 2020, six camions de halage Caterpillar 777 ont été mis en service.

Redevance d'or Troilus : Le 14 octobre 2020, Troilus Gold a déposé une évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») portant sur le projet aurifère Troilus. L'ÉÉP envisage un scénario d'exploitation combinée par fosse à ciel ouvert et souterraine, avec un faible investissement de départ et un taux de rendement élevé pour une exploitation de 35 000 tonnes par jour sur une durée de vie de 22 ans, avec une production d'or projetée de 220 000 onces en moyenne par année pendant les 5 premières années et 246 000 onces en moyenne par année pendant les 14 premières années (pour de plus amples détails, se reporter au rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Troilus Gold daté du 14 octobre 2020 avec une date d'effet au 31 août 2020, intitulé « Preliminary Economic Assessment of the Troilus Gold Project, Québec, Canada », disponible sous le profil de Troilus Gold sur SEDAR au : www.sedar.com).

», disponible sous le profil de Troilus Gold sur SEDAR au : www.sedar.com). Redevance d'or Gualcamayo : Mineros S.A. a informé la Société qu'elle entend investir 8 millions $ annuellement en forage intercalaire et d'exploration à proximité de la mine afin de prolonger la durée de vie de la mine. Seulement 20 % des 20 000 hectares de terrain ont été explorés.

Flux d'argent Woodlawn : En raison de la suspension des opérations à la mine Woodlawn , Heron Resources s'est trouvé en défaut de paiement de ses facilités de crédit et de l'entente de flux d'argent Woodlawn , et Heron Resources a demandé et reçu des dérogations de la part de ses créanciers de premier rang, incluant la Société, pour ces événements de défaut. Le 14 août 2020, Heron Resources a annoncé le lancement d'un processus stratégique relativement à sa mine Woodlawn et la nomination d'Azure Capital à titre de conseiller financier dans le cadre de ce processus. Azure Capital aura le vaste mandat d'explorer différentes options pour la mine Woodlawn incluant un refinancement, une coentreprise, ou une vente partielle ou intégrale. Pour faciliter ce processus, Heron Resources a reçu une prolongation supplémentaire de douze mois des dérogations de ses créanciers de premier rang, incluant la Société en vertu de l'entente de flux d'argent Woodlawn , soit jusqu'au 13 août 2021. La mine Woodlawn restera en mode de mise en veille jusqu'à la fin du processus stratégique ou à tout autre moment convenu entre Heron Resources et ses parties prenantes, incluant la Société.

: En raison de la suspension des opérations à la mine , Heron Resources s'est trouvé en défaut de paiement de ses facilités de crédit et de l'entente de flux d'argent , et Heron Resources a demandé et reçu des dérogations de la part de ses créanciers de premier rang, incluant la Société, pour ces événements de défaut. Le 14 août 2020, Heron Resources a annoncé le lancement d'un processus stratégique relativement à sa mine et la nomination d'Azure Capital à titre de conseiller financier dans le cadre de ce processus. Azure Capital aura le vaste mandat d'explorer différentes options pour la mine incluant un refinancement, une coentreprise, ou une vente partielle ou intégrale. Pour faciliter ce processus, Heron Resources a reçu une prolongation supplémentaire de douze mois des dérogations de ses créanciers de premier rang, incluant la Société en vertu de l'entente de flux d'argent , soit jusqu'au 13 août 2021. La mine restera en mode de mise en veille jusqu'à la fin du processus stratégique ou à tout autre moment convenu entre Heron Resources et ses parties prenantes, incluant la Société. Flux d'or Blyvoor : Blyvoor Gold a informé la Société qu'en réaction à la pandémie de COVID-19, des mesures strictes de santé et de sécurité ont été mises en oeuvre. Suivant la visite du Ministère des Ressources minérales et de l'Énergie en lien avec l'inspection du puits subvertical no5 en septembre 2020, Blyvoor Gold a reçu le permis final lui permettant d'accéder aux niveaux miniers les plus profonds. Blyvoor Gold a maintenant tous les permis requis en main. Blyvoor Gold s'attend à terminer la construction de l'usine et à débuter les opérations de traitement au quatrième trimestre de 2020. Les opérations minières ont débuté dans les niveaux supérieurs et le minerai est présentement acheminé en surface.

Programme de développement durable et opérateurs miniers tiers

Nomad s'engage à faire profiter toutes les parties prenantes d'avantages importants et à long terme. Les ententes de redevances et de flux de Nomad sont conclues avec des opérateurs de mines tiers, situés dans le monde entier. Plusieurs de nos partenaires publient des rapports de développement durable annuels qui décrivent leurs objectifs et leurs progrès en matière de développement durable et d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

Le 19 octobre 2020, Troilus Gold a annoncé être le récipiendaire du prix « Excellence en développement durable » remis annuellement par l'Association de l'exploration minière du Québec (« AEMQ »), pour l'avancement de son projet aurifère Troilus, entièrement détenu par Troilus Gold et situé au nord-est de Chibougamau, au Québec, dans la ceinture de roches vertes Frôtet-Evans. Le prix « Excellence en Développement Durable » est décerné à une entreprise pour souligner ses hauts standards en matière de développement durable au cours de l'année. En 2020, Troilus Gold est également devenue la première société d'exploration minière québécoise à obtenir la certification ECOLOGO selon le Programme de certification UL 2723 pour les sociétés d'exploration minière. Cette nouvelle certification lancée par l'AEMQ en novembre 2019 fournit une vérification par une tierce partie quant à l'application, la reconnaissance et la promotion des meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques.

Le 31 août 2020, Mineros S.A. a annoncé que deux filiales du Groupe Mineros étaient devenues les deuxièmes organisations du secteur minier en Colombie à modifier leurs règlements afin de mettre en oeuvre un processus de transformation en sociétés d'avantages et d'intérêts collectifs. Les engagements prévus sont organisés selon cinq domaines: Modèle d'affaires, Gouvernance d'entreprise, Travail, Environnement et Communauté. Dans la conception de son modèle d'entreprise, Mineros devra s'assurer de favoriser l'achat local, de contribuer à la réduction de la pauvreté des communautés et d'encourager les fournisseurs à mettre en place des pratiques visant à se conformer à ces objectifs et à répliquer ces pratiques. Mineros a déclaré que ce modèle incluait également la promotion des possibilités de participation visant l'inclusion, la diversité et l'équité ainsi que la formation et les programmes de bien-être physique et mental. Les initiatives environnementales seront encadrées via la diffusion publique des résultats et la mise en place d'audits et de programmes qui ont un impact positif sur l'environnement en incitant l'utilisation d'outils durables à titre d'alternatives au travail. De même, ce modèle aura un impact sur la communauté en raison du soutien apporté aux actions sociales et aux possibilités de travail pour les populations vulnérables.

Le 16 septembre 2020, Northern Vertex a annoncé l'achèvement de son projet de ligne électrique de 6,9 milles, qui réduit les coûts électriques et présente d'importants avantages environnementaux passant des générateurs diesel au réseau électrique.

Capital-actions :

Au 30 septembre 2020, il y avait 524 526 327 actions ordinaires de Nomad en circulation.

Mesures non conformes aux IFRS :

Nomad a inclus certaines mesures de performance dans le présent communiqué qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou les « IFRS »), incluant les onces d'équivalent or, les onces d'or et les onces d'équivalent or gagnées et vendues attribuables à Nomad, le résultat net ajusté, la marge d'exploitation, la marge d'exploitation attribuable à Nomad, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once d'or vendue et les coûts décaissés par once d'argent vendue.

En plus des mesures non conformes aux IFRS décrites ci-bas, les revenus de la Société qui sont tirés des redevances et des flux sont convertis en onces d'équivalent or (« OEO ») en divisant les revenus tirés des redevances et des flux d'or au cours d'une période définie par le prix moyen réalisé par once d'or pour la même période. L'argent gagné en vertu d'ententes de redevances et de flux est converti en OEO en multipliant les onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en divisant le résultat par le prix moyen de l'or pour la période.

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont calculés en retirant les effets des coûts de vente hors trésorerie liés au prêt au titre de l'or payé d'avance, des droits d'inscription à la bourse et du recouvrement d'impôt sur le résultat découlant de la transaction par prise de contrôle inversée, la variation hors trésorerie de la juste valeur de l'option de conversion du paiement différé au groupe Yamana et la variation hors trésorerie de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance. La Société est d'avis qu'en plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société.

La marge d'exploitation au comptant est calculée en soustrayant les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once du prix de vente moyen réalisé de l'or et de l'argent par once. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire, ainsi que pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once sont calculés en divisant le coût total des ventes, déduction faite de l'épuisement et des coûts de vente hors trésorerie en lien avec le prêt au titre de l'or payé d'avance, par le nombre d'onces vendues. En plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie, comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux dans l'industrie minière des métaux précieux qui présentent des mesures de performance similaires.

La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS a pour but de fournir des renseignements supplémentaires et ces mesures ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance calculées conformément aux IFRS. D'autres sociétés pourraient calculer ces mesures non conformes aux IFRS différemment.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique sur les mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2020.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 12 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont 6 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment, la satisfaction de toutes les conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de satisfaire aux conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.



Redevances Nomad Ltée

Bilans consolidés (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains)



30 septembre 2020 31 décembre 2019

$ $ Actifs



Actifs courants



Trésorerie 15 028 -- Débiteurs 712 140 Prêt au titre de l'or payé d'avance 7 024 6 842 Autres actifs 1 298 300 Total des actifs courants 24 062 7 282

Actifs non courants



Prêt au titre de l'or payé d'avance 9 583 -- Droits à des redevances et droits à des flux 174 006 68 973 Impôt différé 37 220 -- Total des actifs non courants 220 809 68 973 Total des actifs 244 871 76 255

Passifs



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 3 578 375 Total des passifs courants 3 578 375





Passifs non courants



Passif découlant d'un paiement différé - contrat hôte 8 889 -- Passif découlant d'un paiement différé - option de conversion 9 379 -- Total des passifs non courants 18 268 -- Total des passifs 21 846 375

Capitaux propres



Actions ordinaires 215 968 -- Investissement net de la société mère -- 75 880 Bons de souscription 209 -- Surplus d'apport 2 452 -- Résultats non distribués 4 396 -- Total des capitaux propres 223 025 75 880 Total des passifs et des capitaux propres 244 871 76 255







Redevances Nomad Ltée

États consolidés du résultat net et du résultat global (non audité)

(montants présentés en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)



Trois mois terminés les Neuf mois terminés les

30 septembre

2020 30 septembre

2019 30 septembre

2020 30 septembre

2019

$ $ $ $ Produits







Ventes d'or et d'argent 6 788 4 276 18 775 12 765 Autres produits 780 -- 1 207 -- Total des produits 7 568 4 276 19 982 12 765 Coût des ventes







Coût d'achat de l'or et de l'argent 2 753 3 762 11 732 10 750 Épuisement des droits à des redevances et des droits à des

flux 2 962 454 5 440 1 946 Total du coût des ventes 5 715 4 216 17 172 12 696 Marge brute 1 853 60 2 810 69 Autres charges d'exploitation :







Charges générales et administratives 345 615 1 607 1 839 Rémunération fondée sur des actions 818 -- 2 162 -- Droits d'inscription -- -- 23 492 -- Total des autres charges d'exploitation 1 163 615 27 261 1 839









Résultat (perte) d'exploitation 690 (555) (24 451) (1 770) Autres produits (charges)







Variation de la juste valeur de l'option de conversion (3 075) -- (8 059) -- Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé

d'avance 1 392 928 4 967 2 267 Charges financières (308) -- (392) -- Gain (perte) de change 102 -- (54) -- Total des autres produits (charges) (1 889) 928 (3 538) 2 267 Bénéfice (perte) avant l'impôt sur le résultat (1 199) 373 (27 989) 497 Recouvrement d'impôt 1 725 -- 36 836 -- Résultat net et résultat global 526 373 8 847 497









Résultat par action (de base et dilué) 0,00 0,00 0,02 0,00









Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation







De base et dilué 515 409 164 327 717 520 422 076 161 327 717 520

Redevances Nomad Ltée

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains)



Trois mois terminés les Neuf mois terminés les

30 septembre

2020 30 septembre

2019 30 septembre

2020 30 septembre

2019

$ $ $ $ Activités d'exploitation







Résultat net de la période 526 373 8 847 497 Ajustements au titre des éléments suivants :







Coût des ventes lié au prêt au titre de l'or payé d'avance 1 698 3 639 9 972 10 265 Épuisement des droits à des redevances et des droits à

des flux 2 962 454 5 440 1 946 Rémunération fondée sur des actions 818 -- 2 162 -- Droits d'inscription -- -- 22 390 -- Variation de la juste valeur de l'option de conversion 3 075 (928) 8 059 (2 267) Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé

d'avance (1 392) -- (4 967) -- Recouvrement d'impôt différé (1 915) -- (37 026) -- Charges financières 188 -- 244 -- Intérêts reçus 259 186 871 691 Variations des autres actifs et passifs (976) (2 227) (372) (3 782) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 5 243 1 497 15 620 7 350 Activités d'investissement







Trésorerie acquise -- -- 3 149 -- Acquisition d'un prêt au titre de l'or payé d'avance -- -- (15 500) (10 000) Acquisition de droits à des redevances et de droits à des

flux (1 940) (18 500) (11 940) (37 000) Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (1 940) (18 500) (24 291) (47 000) Activités de financement







Produit de l'émission d'actions ordinaires -- -- 9 652 -- Frais d'émission d'actions (100) -- (714) -- Frais de financement (414) -- (414) -- Investissement net de la société mère -- 17 003 15 175 39 650 Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités

de financement (514) 17 003 23 699 39 650 Augmentation nette de la trésorerie 2 789 -- 15 028 -- Trésorerie à l'ouverture de la période 12 239 -- -- -- Trésorerie à la clôture de la période 15 028 -- 15 028 --

