Renseignements au sujet de la COVID-19 à l'Établissement d'Edmonton pour femmes





EDMONTON, AB, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Service correctionnel du Canada

Le Service correctionnel du Canada (SCC) tient à préciser qu'à l'heure actuelle, deux détenues ont été déclarées positives à la COVID-19 à l'Établissement d'Edmonton pour femmes (EEF), en Alberta. L'horaire à l'établissement a été modifié pour des raisons de santé et la recherche des contacts a été menée de manière exhaustive.

Le cas index, ou le premier cas, est une détenue nouvellement admise dans un établissement du SCC. Le deuxième cas est une détenue ayant été en contact étroit avec cette dernière. Les deux détenues sont en isolement médical et font l'objet d'une surveillance étroite de la part du personnel. Les personnes ayant été en contact étroit avec les détenues symptomatiques sont en isolement et ont subi un test.

Le SCC collabore étroitement avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et les autorités locales de santé publique. En ce moment, l'EEF n'accueille aucun visiteur. Les décisions concernant l'accès à l'établissement ainsi que les programmes et services offerts sont prises en consultation avec les autorités de santé publique.

Nous reconnaissons l'importance d'appliquer de solides protocoles de prévention et de contrôle des infections pour maîtriser la propagation de la COVID-19. Nous surveillons la situation de près et avec diligence, et continuons d'appliquer nos mesures de prévention et de contrôle des infections. Nous continuons d'effectuer une vérification active auprès des employés qui entrent dans nos établissements et tous les membres du personnel et les détenues à l'EEF ont accès à des masques médicaux et à des écrans faciaux. Nous avons également accru le nettoyage et la désinfection à l'EEF.

La santé et la sécurité des délinquants, de nos employés et du public demeurent notre priorité absolue tout au long de cette pandémie. Des éclosions sont survenues à cinq établissements du SCC au cours de la première vague de la pandémie, lesquelles avaient toutes été déclarées terminées en date du 17 juin 2020. Aucun cas positif de COVID-19 n'a été recensé parmi les détenus sous responsabilité fédérale depuis près de cinq mois.

Nous sommes déterminés à réduire les risques associés à la COVID-19 dans le cadre de toutes nos opérations, ainsi qu'à assurer la sécurité des détenus, de nos employés et du public. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires de la santé publique, de même qu'avec les syndicats et les intervenants, afin de prendre les mesures nécessaires pour que tous soient en sécurité.

Faits en bref

Le SCC assure la prestation des soins de santé aux détenus par l'entremise de professionnels de la santé, dont des membres du personnel infirmier et des médecins, qui sont en place dans ses établissements et qui surveillent de près toute personne en isolement médical.

Les deux détenues sont en isolement médical dans une résidence de style maison au sein de l'établissement.

Lorsqu'un employé présente des symptômes ou est déclaré positif à la COVID-19, il doit communiquer avec les autorités locales de santé publique et s'isoler à la maison jusqu'à ce qu'il puisse retourner en toute sécurité au travail. Bien que trois cas connus aient été recensés parmi les employés travaillant à l'EEF il y a trois semaines, ils ne sont pas liés aux cas parmi les détenues et sont en isolement à la maison.

Étant donné que les visites sont temporairement suspendues à l'EEF, d'autres options sont offertes aux détenues pour communiquer avec leur famille et leurs réseaux de soutien, telles que les visites par vidéoconférence et les appels téléphoniques.

Tout au long de cette crise de santé publique, l'éducation a été un élément essentiel pour aider à prévenir la maladie. Nous continuons à faire de la sensibilisation sur la manière dont chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans la reconnaissance des symptômes, la mise en oeuvre des mesures d'hygiène, le port adéquat du masque et la pratique de l'éloignement physique.

Liens connexes

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 19:03 et diffusé par :