Relançons MTL : Nous avons l'obligation de réussir la transition vers une économie verte en nous appuyant sur notre important écosystème des technologies propres





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique sur les technologies propres et l'économie verte tenu dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis à près de 500 participants d'interagir avec près de 30 panélistes sur les occasions à saisir pour passer à l'action et accélérer la transition vers une économie plus verte, à un moment où les entreprises doivent se soucier à la fois de la crise sanitaire et économique et des enjeux environnementaux.

Au cours de l'événement, les nombreux partenaires stratégiques de l'industrie des technologies propres ont cerné les défis importants exacerbés par la pandémie. Le ralentissement du cycle de vente, la règlementation importante en matière d'approvisionnement et les entraves au commerce international sont des enjeux qui se sont ajoutés à ceux déjà existants. Parmi les enjeux qui touchaient déjà le secteur avant la crise, le financement est celui qui préoccupe le plus les participants pour le développement du secteur, suivi par la démonstration et la commercialisation des technologies.

Les participants ont pu identifier les actions prioritaires à poser pour valoriser les innovations et placer la transition vers une économie durable au coeur de la relance. Pour l'industrie, le Québec est un marché qui présentera de nombreuses occasions dans les prochaines années. Les entreprises québécoises devront intégrer davantage les technologies propres dans leurs procédés et mettre en place des mécanismes favorisant l'innovation. Pour les acteurs du milieu, il est primordial que les gouvernements soient présents pour stimuler l'adoption de technologies propres en créant des incitatifs et des programmes ciblés pour les entreprises. Les gouvernements peuvent également agir à titre de vitrines technologiques en utilisant les marchés publics comme un outil de développement économique et de renforcement de l'innovation et en mettant de l'avant des exemples de pratiques durables.

Cette priorisation des solutions initialement présentées dans le Plan d'action pour renforcer le secteur des technologies propres et l'économie verte, codéveloppé par la Chambre et Écotech Québec, en collaboration avec KPMG, est issue d'un exercice réalisé au cours du Forum. Le plan d'action faisait notamment état de l'importance du secteur des technologies propres pour le Québec, et plus précisément pour le Grand Montréal, sur les plans de la contribution considérable au PIB et du nombre élevé d'emplois, secteur qui attire d'ailleurs de plus en plus de jeunes.

« Nous avons été témoins ce matin d'une très grande mobilisation du secteur des technologies propres et de l'économie verte. Au cours du Forum, nous avons pu constater que nous avons une obligation de résultats, non seulement envers la transition vers une économie plus verte, mais également pour favoriser le développement et le succès de notre écosystème. Il faut permettre aux PME de ce secteur porteur de développer ici leurs technologies et leurs innovations, de les commercialiser et de rejoindre leurs clients là où ils sont, que ce soit au Québec ou sur les marchés internationaux. Au cours des prochains mois, les plateformes de mobilisation comme Écotech Québec seront au coeur des efforts pour une relance verte et innovante, et la Chambre continuera d'être présente pour les appuyer », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le secteur des technologies propres se doit d'être un levier pour la relance grâce aux innovations qui permettent aux entreprises et municipalités d'améliorer leur performance non seulement opérationnelle, mais également environnementale. Les occasions qui émergent du contexte actuel doivent être saisies pour propulser l'économie de Montréal et celle du Québec autour d'une transition vers une économie plus verte qui saura contribuer à la fois à la création d'emplois, à la prospérité durable, à la lutte aux changements climatiques, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement », a ajouté Denis Leclerc, président et chef de la direction d'Écotech Québec.

Le plan d'action enrichi, suivant la séance collaborative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

