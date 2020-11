WSP a été nommée consultante principale dans le cadre du programme d'accroissement de capacité de la ligne 1 du métro de la TTC





Ce programme de 30 millions de dollars et d'une durée de 11 ans vise à augmenter la capacité du réseau pour mieux répondre à la hausse d'achalandage.

THORNHILL, ON, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - WSP, l'une des plus grandes entreprises de services-conseils professionnels en ingénierie au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été désignée en tant que consultante principale dans le cadre du programme de 30 millions de dollars qui vise l'accroissement de capacité de la ligne 1 du métro de la Toronto Transit Commission (TTC), après avoir obtenu le meilleur score au cours d'un processus d'appel d'offres rigoureux.

Poursuivant sa longue et fructueuse relation d'affaires avec la TTC, WSP fournira pendant 11 ans les services de consultation pour le projet Subway Capacity Enhancement program - Line 1 à Toronto.

WSP a récemment été nommée Meilleure entreprise en conception des transports dans le palmarès 2020 de l'Engineering News-Record sur la liste des 225 meilleures firmes de conception internationale. WSP participe aussi à trois des quatre plus grands projets de métro en cours au Canada, qui figurent au palmarès des 100 plus importants projets d'infrastructures 2020 du magazine ReNew Canada.

Nos services-conseils vont appuyer les activités de conception et de mise en oeuvre du programme d'accroissement de capacité de la ligne 1 du métro. Nous travaillerons aussi à l'élaboration et à l'étude d'éléments clés qui influenceront la stratégie du programme d'accroissement de capacité de la ligne 2, notamment par des évaluations d'état de bâtiments, des travaux de conception multidisciplinaire, des études, des analyses et des services d'ingénierie et de consultation de programme pour des installations, des systèmes et des infrastructures de transport collectif ou d'usage industriel.

La ligne 1, ou Yonge-University, est la ligne de transport en commun rapide la plus achalandée au Canada. Avant la pandémie de COVID-19, plus de 850 000 personnes l'empruntaient quotidiennement. Les rames de métro partant de la station Bloor-Yonge en direction du sud transportaient de 28 000 à 30 000 passagers chaque jour durant l'heure de pointe, excédant parfois la capacité prévue de la ligne 1. Les prévisions de la demande en transport effectuées pour cette ligne indiquent que le nombre de passagers désirant prendre le métro vers le sud à partir de la station Bloor-Yonge durant l'heure de pointe matinale dépassera bientôt 36 000. Le programme d'accroissement de capacité du métro de la TTC a pour but d'améliorer l'expérience et la satisfaction de la clientèle, de même que la sécurité, en plus de contribuer dans son ensemble aux retombées économiques qui vont normalement de pair avec un réseau de transport collectif hautement performant.

