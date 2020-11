Un terrain de jeu pour les parents! La Baie d'Hudson met en place des salles d'exposition axées sur les bébés, ouvre des boutiques temporaires de jouets Mastermind Toys à Toronto et lance de nouvelles marques intéressantes pour enfant





TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - La Baie d'Hudson facilite plus que jamais le magasinage pour toute la famille. Le détaillant a annoncé aujourd'hui la mise en place de salles d'exposition novatrices dans 26 de ses magasins, où sera présenté tout ce qui concerne les bébés. Que ce soit pour offrir un cadeau de naissance, se préparer en vue d'un premier enfant ou ajouter le nécessaire pour la venue du petit dernier, les clients peuvent s'attendre à trouver de l'inspiration grâce à une magnifique gamme d'articles soigneusement sélectionnée. Citons notamment les poussettes UppaBaby et Graco , les parcs Bugaboo , les jouets LeapFrog favorisant la croissance et le développement, des meubles de chambre d'enfant, des articles de décoration et bien plus encore. L'expérience offerte est d'autant plus agréable grâce au service d'achat en magasin et de livraison directe à domicile, de sorte que les parents (ainsi que les tantes, oncles, grands-parents et amis) très occupés peuvent laisser les équipes de La Baie d'Hudson se charger du reste. L'assortiment d'articles pour enfant et bébé de La Baie d'Hudson est également offert à labaie.com.

La Baie d'Hudson rehausse également son assortiment pour enfants pour qu'il reflète les moments marquants de leur vie, notamment les étapes de leur croissance, le jeu et l'école. L'expérience des enfants sera renouvelée grâce au lancement de nouvelles marques offertes en exclusivité qui s'ajoutent au plus vaste assortiment de marques mondiales et exclusives convoitées du pays.

MARQUES EN VEDETTE :

Seed Heritage

Le 13 novembre, le détaillant australien haut de gamme Seed Heritage lancera pour la première fois au Canada ses élégantes et recherchées collections de mode pour enfant sur le site labaie.com. La marque est fière de créer des collections convoitées qui comprennent des modèles simples ornés d'éléments de fantaisie et faits de tissus naturels faciles à entretenir, qui conviennent parfaitement à l'enfant curieux doté d'un esprit vif.

« Fondée il y a 20 ans, la marque est très appréciée en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et à Singapour. Son expansion au Canada constitue donc une progression naturelle », déclare Denise Haughey, directrice générale de la marque à Seed Heritage. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir nos collections de vêtements aux clients de La Baie d'Hudson alors que s'ouvre au Canada un nouveau chapitre passionnant pour Seed Heritage. »

Mastermind Toys

Une nouveauté dans l'assortiment de jouets offert à La Baie d'Hudson, Mastermind Toys, l'autorité canadienne en matière de jeux et de jouets, fait son entrée dans les magasins de Yorkdale et de Sherway Gardens du 6 novembre à la fin décembre, juste à temps pour les fêtes. Les boutiques temporaires de 93 mètres carrés (1 000 pieds carrés) accueilleront l'incroyable assortiment d'articles Mastermind Toys en plus d'offrir des services d'emballage de cadeaux exclusifs.

« Nous sommes fiers de nous associer à un autre détaillant canadien emblématique pour offrir de merveilleux articles à plus de familles, d'enfants et de jeunes de coeur durant la saison des fêtes », mentionne Sarah Jordan, chef de la direction de Mastermind Toys. « Alors que les Canadiens célèbrent des étapes familiales importantes, perpétuent les traditions des fêtes ou en créent de nouvelles, Mastermind Toys propose une sélection de classe mondiale à ceux qui veulent offrir à leurs proches les meilleurs jouets, livres, casse-tête et jeux. »

« La Baie d'Hudson offre une expérience de magasinage inclusive et sans faille pour toute la famille », déclare Laura Janney, première vice-présidente, Vêtements, La Baie d'Hudson. « Grâce à des innovations réalisées en magasin, à des expériences améliorées et à l'expansion du rayon pour enfants pour y inclure des marques phares, comme Seed Heritage et Mastermind Toys, La Baie d'Hudson est la destination nationale de choix qui offre des marques d'articles pour chaque étape de la vie des enfants. »

