FLIR Systems annonce des caméras de circulation à intelligence artificielle pour la gestion prédictive du trafic





FLIR Systems, Inc. a annoncé aujourd'hui deux caméras intelligentes de systèmes de circulation, la caméra FLIR ThermiCamtm AI* avec imagerie thermique et la caméra visible FLIR TrafiCamtm AI. Dotées toutes deux d'intelligence artificielle (IA), ces caméras optimisent la circulation sur les routes et aux intersections. En les intégrant à la plateforme cloud Acyclicatm de FLIR, les villes peuvent analyser les données de ces caméras AI afin de prévoir le trafic, prévenir les embouteillages et les accidents potentiels, et créer des routes plus sûres pour les conducteurs, les cyclistes et les piétons 24 heures sur 24.

« Les systèmes de circulation FLIR sont actuellement installés dans 75 pays, et avec l'ajout de ces caméras ThermiCam AI et TrafiCam AI, FLIR propose désormais une solution entièrement intégrée qui permet aux ingénieurs de la circulation et aux urbanistes d'appliquer les apprentissages basés sur l'IA pour optimiser en permanence le flux de trafic », a déclaré Rickard Lindvall, directeur général, Solutions Business, FLIR Systems. « La solution intégrée permet aux villes d'améliorer la conception des routes urbaines pour rendre les villes plus sûres et plus vivables. »

Les caméras dotées d'intelligence artificielle aident à contrôler le trafic de manière dynamique à la périphérie grâce à la capture et au traitement des données en temps réel, et fournissent, aux contrôleurs des feux de circulation aux intersections, des renseignements ponctuels qui améliorent la circulation et la sécurité. Avec la capacité de capturer les données d'énergie thermique via un capteur thermique intégré à la ThermiCam AI, et un capteur visible à faible luminosité et haute définition intégré à la TrafiCam AI, les feux de circulation des villes disposent d'une surveillance continue complète, dans toutes les conditions météorologiques et même à travers la fumée pour surveiller les tunnels. Les caméras sont également activées Wi-Fi pour les calculs de temps de trajet et d'autres applications d'origine-destination. À l'avenir, les caméras pourront être équipées d'antennes cellulaires 5G pour prendre en charge la connectivité véhicule-à-tout (V2X), ce qui améliorera encore la sécurité routière.

La plateforme cloud Acyclica de FLIR fournit les outils et les analyses nécessaires pour mieux comprendre les données de trafic. Lorsque la ThermiCam AI et la TrafiCam AI sont intégrées à la plateforme cloud Acyclica, les villes peuvent appliquer leurs apprentissages basés sur l'IA à des données en temps réel et apporter des changements prédictifs aux modèles de trafic pour assurer des villes plus efficaces et plus sûres.

Les nouvelles caméras de circulation AI seront disponibles dans le monde entier au premier trimestre 2021. Pour en savoir plus sur les caméras ThermiCam AI et TrafiCam AI de FLIR, consultez les sites www.flir.com/thermicam-ai et www.flir.com/traficam-ai. Pour plus d'informations sur les solutions de trafic FLIR, consultez le site www.flir.com/traffic/.

* La caméra ThermiCam AI est vendue sous le nom TrafiSensetm AI aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus, consultez le site www.flir.com/trafisense-ai.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l'une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense et les applications industrielles. La vision de FLIR Systems est d'être « le sixième sens du monde » grâce à la création de technologies aidant les professionnels à prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d'existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

