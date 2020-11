Invitation médias - MEGAMIGS 12 au 13 novembre 2020 : l'événement numéro un du secteur du jeu vidéo au Canada





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - MEGAMIGS, l'événement numéro un du secteur du jeu vidéo au Canada innove avec un format virtuel qui se tiendra du 12 au 13 novembre. Les studios de développement de jeux vidéo internationaux et indépendants, les professionnels de l'industrie, investisseurs et délégués étrangers seront présents pendant cette grande foire mondiale du jeu, un rendez-vous annuel incontournable.

Cet événement international, qui attire des participants de partout au monde, offrira une programmation de haut niveau sur les sujets de l'heure dans l'industrie du jeu : des panels sur le leadership, la créativité et l'innovation, des conférences sur la gestion d'équipes, sur le marketing de jeux et des tables rondes avec des experts de renom.

Vous pouvez dès maintenant vous accréditer ici. Consultez la programmation détaillée en ligne .

Le grand public est invité au volet Vitrine de l'industrie vidéoludique québécoise. Il pourra expérimenter plus de 75 jeux autant québécois que des studios d'ailleurs, notamment de l'Ontario, du Chili, de l'Italie et de la République tchèque.

Parmi les nouveautés de jeux vidéo des studios du Québec à l'honneur cette année :

Legends of Ethernal du studio indépendant Lucid Dreams

Save Your Nuts du studio Triple Scale Games

Mad Experiments (sortie prévue le 11 novembre): Escape Room du studio indépendant PlayTogether Studio

Shishi : Ballad of the Oracle

Pour plus de jeux faits au Québec, visitez le http://www.jeuxvideoduquebec.com

En marge du MEGAMIGS, le samedi 14 novembre prochain de 11h à 17h (heure du Québec), trois joueurs professionnels québécois à l'accent étrange invitent trois maudits français à une joute enflammée dans le cadre d'une compétition de sport électronique (lire ici eSport) ... dans la langue de Molière!

Assistez au Combat des cousins en direct de la chaîne Twitch de MEGAMIGS ou sur le Facebook live du MEGAMIGS. Animée par Stéphanie Harvey, figure de proue du eSport au Québec, cette compétition est organisée en collaboration avec le Consulat général de France à Québec.

MEGAMIGS, c'est :

L'événement numéro un du secteur du jeu vidéo au Canada et une référence pour l'industrie depuis plus de 15 ans

et une référence pour l'industrie depuis plus de 15 ans Plus de 100 exposants et 75 jeux jouables en ligne pendant l'événement

Plus de 50 présentations, conférences et échanges avec les participants

L'industrie vidéoludique québécoises en quelques chiffres :

230 studios actifs situés partout au Québec, une hausse de 66% depuis 2015

Plus de 13 000 professionnels du jeu vidéo

Plus de 2 000 emplois à pourvoir au Québec dans les deux prochaines années

Plus d'un milliard de dollars en contribution à l'économie canadienne

