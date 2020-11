Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) pilote une initiative de déclaration d'action mondiale de concert avec 20 pays.





SHANGHAI, 9 novembre 2020 /CNW/ -- Le 6 novembre, M. Adkins Zheng, président de Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA), a adopté, de concert avec les représentants diplomatiques de 20 pays, une « déclaration d'action pour la stabilité, la prospérité et la liberté sur la scène mondiale » à Shanghai, ville hôte de la troisième Exposition internationale sur les importations en Chine (CIIE). La déclaration souligne l'importance de mettre en place des systèmes nationaux de gouvernance et systèmes socio-économiques plus ciblés, axés sur la science et efficaces.

Au cours des derniers siècles, les cadres de l'économie, de la société et de l'habileté politique n'ont pas été véritablement améliorés sur le plan structurel. De plus en plus, et avec un grand sentiment d'urgence, le monde découvre que les cadres traditionnels en place peinent à composer avec la forte densité de la population mondiale actuelle, l'offre et la demande, les industries et la surcharge de renseignements. Pour s'attaquer à ces problèmes, chaque pays doit commencer à mettre en oeuvre des systèmes nationaux de gouvernance et systèmes socio-économiques beaucoup plus précis et efficaces que ceux qui sont en place aujourd'hui.

Les citoyens de toutes les nations vivent aujourd'hui dans une société qui évolue rapidement, propulsée par l'information et la technologie. Le monde entier doit répondre à un besoin désespéré de passer au crible d'innombrables données pour en tirer des conclusions objectives, logiques et exactes. Par exemple, depuis que le premier code de droit a été gravé sur une tablette de pierre, les populations savent que l'ordre social, depuis sa création jusqu'à sa réforme et son amélioration, commence et se termine par l'information et la restructuration de l'information. Aujourd'hui, les idées novatrices et scientifiques doivent aller au-delà des publications universitaires et être intégrées à des solutions numériques précises qui contribueront ensuite systématiquement à l'amélioration de la civilisation humaine.

Dans le contexte technologique actuel, les données sur les transactions monétaires constituent les véhicules d'information parmi les plus répandus et axés sur la causalité. En utilisant ces données comme source d'information, il est possible de créer des cadres et des instruments très efficaces et ciblés favorisant l'ordre social. La voie la plus pratique menant à une véritable amélioration ou réforme du système de gouvernance d'un pays consiste à transformer le système monétaire de sa banque centrale en un « cerveau des données économiques nationales ».

De ce point de vue, TCSA a eu l'audace d'imaginer une nouvelle voie à suivre, en exploitant une approche économique ouverte et une technologie de données en code source ouverte pour servir les gouvernements et les banques centrales du monde entier et atteindre les objectifs personnalisés suivants :

1.Construire des systèmes commerciaux indépendants pour des actifs sociaux de base comme les infrastructures, l'alimentation, le transport, le logement, la santé, l'éducation, le bien-être collectif, la sécurité publique et différents autres biens publics. En retour, les gouvernements ont la possibilité de créer de l'emploi et des possibilités d'emplois productifs relativement à ces systèmes commerciaux, mettre l'accent sur les intérêts et les droits fondamentaux de leurs citoyens, renforcer le contrat social et la confiance entre l'État et la population, et finalement, parvenir à la stabilité sociale.

2.Atteindre une augmentation annuelle moyenne du PIB de 0,5 à 1,5 % grâce à une approche à plusieurs niveaux impliquant la localisation des systèmes commerciaux des actifs sociétaux de base, ainsi que la mondialisation de la technologie et des systèmes commerciaux industriels.

3.Fournir des projets d'infrastructure de données et des services d'installation de systèmes logiquement fiables et rentables pour les banques centrales et les terminaux de paiement, afin de construire un système de monnaie souveraine algorithmique global en plus des systèmes de paiement électronique et numérique existants, pour finalement aider chaque pays à établir un système monétaire plus stable et plus indépendant.

Le service des affaires mondiales de TCSA a mis sur pied des groupes de travail multilingues en anglais, en russe, en espagnol, en français et en arabe pour fournir des services de consultation en transfert de technologie aux banques centrales et aux gouvernements nationaux de tous les continents. Ces professionnels de TCSA conseillent les gouvernements centraux, autorités monétaires, organisations internationales, partis politiques, experts de l'industrie, chercheurs universitaires et chefs d'entreprise. Ils fournissent des ressources, des connaissances et des capacités et mettent à contribution des idéaux nobles et des technologies de données de pointe, tout en appuyant l'optimisation des gains d'efficience du marché libre de Hayek, en clarifiant les limites de l'offre et de la demande dans les théories à caractère public de Marx, en mettant à niveau l'obscur modèle interventionniste de l'État keynésien en un modèle économique de marché précis axé sur les données, et, finalement, en dirigeant la société vers un avenir plus prometteur sur le plan de la liberté, de la stabilité et de la prospérité.

