Investissement majeur pour soutenir l'agrandissement de la seule école francophone du Nunavut





Le gouvernement du Canada, de concert avec le gouvernement du Nunavut, finance un important projet d'agrandissement de la seule école francophone du Nunavut

IQALUIT, NU, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Lors d'une conférence de presse virtuelle en compagnie de l'honorable David Joanasie, ministre de l'Éducation du Nunavut, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait 10 769 000 dollars à l'école des Trois-Soleils et au Centre de la petite enfance les Petits Nanooks pour la réalisation de travaux visant à agrandir ses espaces et à moderniser ses équipements. Pour sa part, le gouvernement du Nunavut s'est engagé à investir 9 001 000 dollars dans cet important projet qui vise l'ajout d'un gymnase et de quatre salles de classe, l'achat d'équipements, ainsi que l'agrandissement du CPE. Rendue plus vaste et mieux équipée, l'école des Trois-Soleils sera donc en mesure d'accueillir sous un même toit l'ensemble des étudiants francophones de la région. À l'heure actuelle, les élèves du secondaire doivent fréquenter une école secondaire anglophone après la 8e année.

L'inuktut, l'anglais et le français sont les trois langues officielles au Nunavut. On observe une croissance de la population francophone au Nunavut, ce qui est particulièrement visible au sein du système scolaire. Il est donc important pour le gouvernement fédéral de soutenir cette communauté de langue officielle en situation minoritaire.

En plus de vouloir préserver l'inuktut, le gouvernement du Nunavut aspire à faire de ce territoire une société complètement bilingue, où la population pourrait parler couramment l'inuktut, mais également l'anglais ou le français.

Citations

« Tous les Canadiens et les Canadiennes ont droit à une éducation de qualité dans leur langue maternelle et leur langue seconde, quelle que soit la communauté dont ils font partie. En renforçant les infrastructures et les réseaux éducatifs francophones du Nunavut, notre gouvernement donne la chance à la francophonie de s'épanouir dans la région la plus nordique du pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Le Nunavut compte une population jeune et en croissance dont les langues sont florissantes. C'est toujours un plaisir de voir des écoles et des garderies agrandies et rénovées parce que les jeunes méritent ce qu'il y a de mieux comme environnement d'apprentissage. La modernisation de cet immeuble aura certainement des effets positifs sur de nombreux Nunavummiuts aux plans linguistique et culturel. »

- L'honorable David Joanasie, ministre de l'Éducation du Nunavut

Les faits en bref

En 2016, 4,4 % de la population du Nunavut pouvait converser en français, soit une augmentation de 0,6 % depuis 2001.

En 2016, 1,8 % de la population du Nunavut a déclaré le français comme langue maternelle ou langue d'usage régulière à la maison.

