Cessation des activités au CHSLD Herron - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal planifiera la relocalisation des résidents dans de nouveaux milieux de vie





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision des exploitants du CHSLD Herron de mettre fin à leurs activités, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal de maintenir notre offre de services auprès des résidents et de planifier la relocalisation de l'ensemble des résidents vers de nouveaux milieux de vie sur son territoire. Ce déménagement sera effectué de manière progressive au cours des 6 à 12 prochains mois.

Au cours des prochaines semaines, le CIUSSS organisera des rencontres avec chaque résident et leur famille afin de déterminer avec eux les prochaines étapes en ce qui a trait à leur futur logement. D'ici à ce que cette relocalisation soit complétée, l'équipe du CIUSSS prendra pleinement la gestion des soins et des services au CHSLD Herron. Précisons que le CIUSSS est déjà en lien avec son service de prévention et de contrôle des infections (PCI) afin de s'assurer que le déménagement soit réalisé de manière sécuritaire, tant pour les résidents que pour les milieux qui les accueilleront au cours des prochains mois.

Importante opération de recrutement pour les employés du CHSLD privé

Puisque cette décision des exploitants aura aussi un impact sur leurs employés, le CIUSSS annonce qu'il organisera dès demain une importante opération de recrutement qui leurs sera spécifiquement dédiée. Des recruteurs seront présents cette semaine au CHSLD Herron afin d'effectuer des entrevues avec les candidats intéressés à poursuivre leur carrière au sein la grande équipe du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Citation

« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à stabiliser la situation au CHSLD Herron. Grâce à vos efforts de collaboration, la situation est maîtrisée depuis plusieurs mois et les résidents reçoivent les soins et services appropriés auxquels ils ont droit. Bien que la période de transition qui s'amorce puisse représenter une nouvelle source d'inquiétude pour ces résidents et leurs familles, je tiens à vous rassurer, notre équipe saura bien les soigner et les soutenir lors de chacune des étapes à venir, que ce soit lors de la planification, lors du déménagement ou au moment de les intégrer dans leurs nouveaux milieux de vie sur notre territoire. »

Mme Lynne McVey , présidente et directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

SOURCE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 15:14 et diffusé par :