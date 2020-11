Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique souligne les mesures prises pour stopper la propagation du dendroctone du pin ponderosa dans les parcs nationaux des montagnes Rocheuses





KOOTENAY CROSSING, BC, le 9 nov. 2020 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 a mis en lumière l'importance de la nature et de la protection des forêts, des lacs et de la faune que nous chérissons. Tandis que le gouvernement du Canada oeuvre à lutter contre la pandémie et à soutenir l'économie et la santé des familles, nous demeurons déterminés à relever d'autres défis, notamment le changement climatique et la perte de biodiversité.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a présenté les mesures prises par Parcs Canada pour lutter contre la propagation du dendroctone du pin ponderosa dans les parcs nationaux des montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique et en Alberta.

En raison des effets du changement climatique, cet insecte nuisible se propage vers le nord, l'est et vers de plus hautes altitudes. Les répercussions sont dévastatrices, entraînant notamment la perte de plusieurs kilomètres carrés de forêts auparavant saines qui fournissaient un refuge sûr pour la faune, y compris plusieurs espèces en péril.

C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de plus de 68 millions de dollars par l'intermédiaire de Ressources naturelles Canada pour aider à contrôler et à atténuer les effets du dendroctone du pin ponderosa dans les montagnes Rocheuses, y compris en Colombie-Britannique et en Alberta, et à effectuer des recherches. Dans le cadre de cet investissement, Parcs Canada recevra 6,9 millions de dollars sur trois ans. L'Agence améliorera les activités d'étude du dendroctone du pin ponderosa et de planification en cours dans les parcs nationaux Jasper, Banff, Kootenay et Yoho, tout en se concentrant sur la réduction du risque de feu de forêt causé par le dendroctone du pin ponderosa. Les travaux seront principalement menés dans les forêts entourant les collectivités situées dans les parcs nationaux.

Plusieurs projets auront lieu cet hiver, notamment des travaux de protection et de prévention des feux de forêt (Intelli-feu) autour des collectivités, l'enlèvement des arbres devenus dangereux et la planification de la réduction du risque de feu de forêt. Dans le cadre d'un projet unique, Parcs Canada installera un système de pulvérisateurs à haut volume pour protéger la ville de Jasper. Utilisé dans des endroits stratégiques, comme le long des coupe-feu de la collectivité, ce système renforcera davantage la protection de la collectivité, en contribuant à assurer la sécurité des personnes et des infrastructures essentielles.

Grâce à ces mesures, et en collaboration continue avec Ressources naturelles Canada et les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, Parcs Canada démontre son engagement à relever les défis posés par le changement climatique et la propagation du dendroctone du pin ponderosa dans les parcs nationaux et les forêts environnantes.

Citation

« Les parcs nationaux des montagnes Rocheuses sont d'une grande importance pour la population canadienne, y compris les peuples autochtones qui vivent sur ces terres depuis des millénaires. En raison des impacts du changement climatique, le dendroctone du pin ponderosa présente une menace sérieuse pour la préservation de ces endroits emblématiques. Grâce à cet investissement important dans la recherche et les mesures d'adaptation, notre gouvernement pose des actions pour protéger ces parcs nationaux contre cet insecte nuisible, maintenant et pour les prochaines générations. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

Documents connexes

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 15:13 et diffusé par :