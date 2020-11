L'industrie européenne de la mode profite de la Semaine de la créativité et du design de Chengdu pour accroître sa coopération avec Chengdu, l'une des villes les plus tendance de Chine





CHENGDU, Chine, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 7 novembre 2020, à l'occasion de la 7e édition de la Semaine de la créativité et du design de Chengdu qui s'est tenue à Chengdu, en Chine, la directrice d'exploitation de l'Institut Marangoni (Italie) de Chine, Cheng Yingting, a déclaré que la Ville avait le potentiel de devenir une capitale internationale de la mode, au même titre que Paris et Milan. L'industrie, la mode, l'espace, le tourisme culturel et le design créatif numérique ont été au centre de cette 7e édition de la Semaine de la créativité et du design de Chengdu, qui a eu lieu du 6 au 9 novembre 2020. Ce grand événement a permis à l'industrie européenne de la mode de trouver de nouvelles possibilités de coopération avec Chengdu, l'une des villes les plus à la mode en Chine.

À Chengdu, le rythme de la vie est très similaire à celui de Paris et de Milan. Cheng Yingting est persuadée que c'est parce que les habitants de cette ville ont un point commun avec les Parisiens et les Milanais sur le plan spirituel : « Tous aiment beaucoup profiter de la vie. » Dans cette ambiance urbaine où il est bon de profiter de la vie, les habitants de Chengdu sont tout à fait disposés à dépenser pour la mode. « En ce qui concerne le domaine de la mode, Chengdu a un grand pouvoir de consommation , mais aussi une forte volonté de consommer, ce qui place la Ville dans une situation très avantageuse sur le plan du développement de l'industrie de la mode. »

L'Institut européen du design (IED) a également participé à la Semaine de la créativité et du design de Chengdu pour la toute première fois. Vito Plantamura, directeur de la région Asie-Pacifique, et Pitti Uomo, directeur du marketing en Chine, ont déclaré que Chengdu était une ville où il existait du potentiel en matière de design créatif, et où l'on trouvait beaucoup de jeunes talents, ainsi que de personnes talentueuses créatives et douées dans la mode. Ces dernières années, entre 40 et 50 étudiants de la section de l'Institut qui est à Chengdu se rendent à Rome chaque année pour faire leurs études supérieures. « La jeune génération de talents créatifs de Chengdu améliore constamment son niveau et son potentiel. »

L'école Marangoni espère également coopérer avec Chengdu dans l'enseignement de la mode. « Nous souhaitons coopérer avec les universités et les lycées internationaux de Chengdu pour apporter le concept de mode de Marangoni, qui consiste à allier mondialisation et localisation, à Chengdu », a déclaré Cheng Yingting. La 7e édition de la Semaine de la créativité et du design de Chengdu lui a offert une expérience merveilleuse : « J'ai remarqué que de nombreux habitants, surtout de jeunes étudiants, avaient participé à l'événement. Aller à des expositions et visiter des musées font partie de la vie quotidienne des Européens. Je suis ravie de voir que les habitants de Chengdu aiment en faire autant. »

