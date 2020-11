Discovery Life Sciences devient le leader mondial du marché des biospécimens avec l'acquisition de la société East West Biopharma basée en Europe





L'acquisition crée le plus grand réseau de sites de collecte clinique en Europe, renforçant ainsi la position de Discovery Life Sciences en tant que leader mondial du marché de l'approvisionnement en échantillons biologiques

HUNTSVILLE, Alabama, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciencestm (Discovery), un leader mondial dans les services de biospécimens, de séquençage génomique, de cellules et d'immunohistochimie (IHC), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de East West Biopharma, un organisme de recherche contractuelle de premier plan sur les bioséchantillons humains en Europe, alimentée par le plus grand réseau de biocollection en Ukraine.

L'ajout de East West Biopharma s'appuie sur les capacités existantes de Discovery et crée le plus grand réseau européen de sites de collecte clinique qui obtiennent de manière éthique des bioéchantillons consentis de patients dans de multiples domaines thérapeutiques pour soutenir la communauté mondiale de la recherche médicale.

« Cette acquisition représente l'aboutissement d'un partenariat très productif et mutuellement fructueux entre nos entreprises », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery Life Sciences. « East West Biopharma a une réputation de longue date pour son engagement en matière de qualité, de conformité et de fonctionnement selon les normes réglementaires et éthiques les plus élevées pour l'obtention de biospécimens. Elle complète parfaitement notre précédente acquisition de Sofia Bio et son vaste réseau de sites de collecte deéchantillons biospécimens humains en Bulgarie, en Roumanie et en Pologne. Ces deux acquisitions, combinées à notre entreprise basée aux États-Unis, positionnent désormais Discovery comme le plus grand fournisseur de services de biospécimens en Europe et dans le monde. »

« Depuis plus de 15 ans, nous fournissons des biospécimens et des solutions liées aux tissus humains aux principales organisations de recherche biomédicale, y compris les instituts universitaires européens et américains, l'industrie pharmaceutique, les grandes biobanques et les banques biomédicales », a déclaré Tetyana Yurkovska, directeur général de East West Biopharma. « Faire partie de Discovery nous donne la possibilité d'ouvrir l'Ukraine à la communauté scientifique mondiale en donnant accès à notre vaste réseau de sites, soutenant ainsi pleinement la mission de Discovery Life Sciences qui consiste à mettre la science au service des chercheurs du monde entier. »

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est le leader mondial de l'analyse d'échantillons biologiques, de l'approvisionnement, de la distribution et des services scientifiques pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et du diagnostic. HudsonAlpha Discovery est la division de séquençage et de bio-informatique de Discovery, reconnue dans le monde entier, qui s'appuie sur les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de façon globale la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique. Guidée par la science, l'équipe Discovery s'engage auprès de ses clients dans une approche novatrice et consultative pour surmonter les obstacles et obtenir un résultat final plus rapide. Nous sommes la science à votre Servicetm ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur dls.com.

